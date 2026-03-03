Skinny Fat क्या होता है? जानिए ये नॉर्मल फैट से कैसे होता है अलग

What is Skinny Fat : स्किनी फैट नॉर्मल फैट से अलग होता है। ऐसे व्यक्ति दिखने में दुबले-पतले होते हैं, लेकिन इनके पेट के आसपास की चर्बी ज्यादा होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में-

World Obesity Day 2026 : कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो देखने में काफी दुबले-पते होते हैं और उनका वजन भी नॉर्मल रेंज में रहता है, लेकिन फिर भी उनका पेट आगे की ओर रहता है। ऐसे लोगों के पेट के आसपास काफी चर्बी होती है और शरीर ढीला दिखता है। ऐसी स्थिति को ही Skinny Fat कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसे Normal Weight Obesity (NWO) भी कहा जाता है। ऐसे लोगों का पेट जल्दी अंदर भी नहीं जाता है। स्किनी फैट से जुड़ी चीजों के बारे में जानने के लिए हमने डॉ. आशीष सचान - एसोसिएट डायरेक्टर, बेरियाट्रिक सर्जरी, जीआई सर्जरी और मिनिमल एक्सेस सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से समझते हैं स्किनी फैट और नॉर्मल फैट में क्या अंतर है और कैसे हैं ये एक-दूसरे से अलग?

क्या है स्किनी फैट? - What is Skinny Fat?

डॉक्टर आशीष सचान का कहना है कि स्लिम दिखने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप हेल्दी हैं। कुछ लोग पतले दिखते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। इसे आमतौर पर "स्किनी फैट" कहा जाता है। जो व्यक्ति "स्किनी फैट" होता है, उसका वजन आमतौर पर तब नॉर्मल होता है जब वह वजन मापने वाली मशीन पर चढ़ता है। उनका BMI भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके शरीर में जरूरत से ज़्यादा फैट और कम मसल्स होती हैं। इस फैट का ज़्यादातर हिस्सा पेट और अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होता है। इस तरह का फैट स्किन के ठीक नीचे के फैट से ज़्यादा खतरनाक होता है।

क्या है Skinny Fat और नॉर्मल फैट में अंतर?

डॉक्टर कहते हैं कि स्किनी फैट और नॉर्मल फैट में असली फर्क वजन का नहीं, बल्कि बॉडी बैलेंस का होता है। एक हेल्दी व्यक्ति में मसल्स और फैट का अच्छा मिक्स होता है। एक "स्किनी फैट" व्यक्ति में मसल्स कम और फैट ज्यादा होता है, भले ही वह बाहर से पतला दिखे। नॉर्मल फैट में व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है और वे देखने में भी फैटी होते हैं। मुख्य रूप से अगर किसी व्यक्ति का BMI 25 से ऊपर या 30 से ज्यादा होता है, तो उसे मोटापा या Obesity कहा जाता है। इसमें शरीर पर फैट आपको साफ दिखाई दता है।

ध्यान रखें कि स्किनी फैट वाले व्यक्ति को डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है।

स्किनी फैट होने का क्या है कारण? - Reasons of Skinny Fat

स्किनी फैट होने का कारण हमारी खराब लाइफस्टाइल हो सकती है, जो निम्न हैं-

डॉक्टर बताते हैं कि स्किनी फैट होने का कारण आमतौर पर लंबे समय तक एक जगह पर टिके रहना और एक्सरसाइज न करना।

काफी ज्यादा जंकफूड्स और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन करना।

खाने में प्रोटीन युक्त चीजें न के बराबर शामिल करना

नींद पूरी न होना और ज्यादा स्ट्रेस शामिल हैं, इत्यादि हो सकता है।

कैसे करें Skinny Fat को कम?

स्किनी फैट को कम करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार की जरूरत होती है, जैसे-

अगर आप पेट के आगे की चर्बी को कम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ एक्सरसाइज़ करके मसल्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

करके मसल्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा अपने आहार में बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन को शामिल करें।

जंक फ़ूड कम करें।

हर दिन फिजिकल रूप से एक्टिव रहें और अच्छी नींद लें।

सिर्फ़ डाइटिंग या कार्डियो करना काफ़ी नहीं है। याद रखें, हेल्थ सिर्फ़ आपके वज़न के बारे में नहीं है। यह मसल्स और फ़ैट के सही बैलेंस के साथ एक मज़बूत शरीर होने के बारे में है।

