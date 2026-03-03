Skinny Fat क्या होता है? जानिए ये नॉर्मल फैट से कैसे होता है अलग

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
World Obesity Day 2026 : कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो देखने में काफी दुबले-पते होते हैं और उनका वजन भी नॉर्मल रेंज में रहता है, लेकिन फिर भी उनका पेट आगे की ओर रहता है। ऐसे लोगों के पेट के आसपास काफी चर्बी होती है और शरीर ढीला दिखता है। ऐसी स्थिति को ही Skinny Fat कहा जाता है। मेडिकल भाषा में इसे Normal Weight Obesity (NWO) भी कहा जाता है। ऐसे लोगों का पेट जल्दी अंदर भी नहीं जाता है। स्किनी फैट से जुड़ी चीजों के बारे में जानने के लिए हमने डॉ. आशीष सचान - एसोसिएट डायरेक्टर, बेरियाट्रिक सर्जरी, जीआई सर्जरी और मिनिमल एक्सेस सर्जरी, मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग से बातचीत की है। आइए डॉक्टर से समझते हैं स्किनी फैट और नॉर्मल फैट में क्या अंतर है और कैसे हैं ये एक-दूसरे से अलग?
डॉक्टर आशीष सचान का कहना है कि स्लिम दिखने का मतलब हमेशा यह नहीं होता कि आप हेल्दी हैं। कुछ लोग पतले दिखते हैं, लेकिन उनके शरीर के अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है। इसे आमतौर पर "स्किनी फैट" कहा जाता है। जो व्यक्ति "स्किनी फैट" होता है, उसका वजन आमतौर पर तब नॉर्मल होता है जब वह वजन मापने वाली मशीन पर चढ़ता है। उनका BMI भी नॉर्मल हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उनके शरीर में जरूरत से ज़्यादा फैट और कम मसल्स होती हैं। इस फैट का ज़्यादातर हिस्सा पेट और अंदरूनी अंगों के आसपास जमा होता है। इस तरह का फैट स्किन के ठीक नीचे के फैट से ज़्यादा खतरनाक होता है।
डॉक्टर कहते हैं कि स्किनी फैट और नॉर्मल फैट में असली फर्क वजन का नहीं, बल्कि बॉडी बैलेंस का होता है। एक हेल्दी व्यक्ति में मसल्स और फैट का अच्छा मिक्स होता है। एक "स्किनी फैट" व्यक्ति में मसल्स कम और फैट ज्यादा होता है, भले ही वह बाहर से पतला दिखे। नॉर्मल फैट में व्यक्ति का वजन ज्यादा होता है और वे देखने में भी फैटी होते हैं। मुख्य रूप से अगर किसी व्यक्ति का BMI 25 से ऊपर या 30 से ज्यादा होता है, तो उसे मोटापा या Obesity कहा जाता है। इसमें शरीर पर फैट आपको साफ दिखाई दता है।
ध्यान रखें कि स्किनी फैट वाले व्यक्ति को डायबिटीज, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज जैसी प्रॉब्लम्स का रिस्क बढ़ सकता है।
स्किनी फैट होने का कारण हमारी खराब लाइफस्टाइल हो सकती है, जो निम्न हैं-
स्किनी फैट को कम करने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में सुधार की जरूरत होती है, जैसे-
सिर्फ़ डाइटिंग या कार्डियो करना काफ़ी नहीं है। याद रखें, हेल्थ सिर्फ़ आपके वज़न के बारे में नहीं है। यह मसल्स और फ़ैट के सही बैलेंस के साथ एक मज़बूत शरीर होने के बारे में है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
