Healthy Habits For Weight Loss: सुबह की ये 3 हेल्दी आदतें कर सकती हैं वेट लॉस में मदद, इन्हें फॉलो करना है बहुत ही आसान

यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में जो बढ़ते वजन को नियंत्रण में रखने में मदद कर सकते हैं। (Healthy Morning Habits For Weight Loss )

Healthy Habits For Weight Loss: नया साल की शुरूआत के साथ लोग खुद को फिट बनाने और खासकर वेट लॉस के रेजॉल्युशन्स अक्सर बनाते हैं। साल 2022 की शुरूआत में अगर आप भी खुद को पहले से अधिक फिट बनाने की सोच रहे हैं तो आपको सही डाइट और एक्सरसाइज के साथ-साथ लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ बड़े बदलाव भी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। वहीं,एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगर सुबह-सवेरे से ही लोग कुछ विशेष नियमों का पालन करना शुरू करें तो उनके लिए वेट लॉस कर पाना थोड़ा और आसान हो सकता है। रोजमर्रा की ज़िंदगी में आम मानी जाने वाली इनमें से ज़्यादातर आदतों के बारे में लोगों को पता तो है लेकिन, वे अक्सर इन्हें कम प्रभावी मानकर उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में पढ़ सकते हैं इस लेख में और किसी एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार आप इनका पालन भी कर सकते हैं। (Healthy Morning Habits For Weight Loss in Hindi)

नये साल में करना है वेट लॉस तो आजमाएं ये तरीके

जल्दी उठना

रोज सुबह जल्दी उठने की आदत डालें इससे वेट लॉस प्लान को फॉलो करना आसान होगा। इससे आपको एक्सरसाइज और योगाभ्यास के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और आप रिलैक्स भी कर सकेंगे। (Health benefits of waking up earlier every morning)

ब्रेकफास्ट स्किप ना करें

सुबह खाली पेट ऑफिस या कॉलेज जाने से बचें क्योंकि ब्रेकफास्ट स्किप करने वाले लोग जब बाहर जाकर नाश्ता करते हैं तो उनमें ओवरइटिंग करने या हाई-कार्ब्स और शक्कर से भरी चीजें खाने की संभावना भी अधिक होती है। इस तरह वेट लॉस होने की बजाय वेट गेन की संभावना बढ़ सकती है।

खाली पेट पिएं पानी

वेट लॉस के लिए यह एक बहुत कारगर तरीका माना जाता है। सुबह खाली पेट एक से दो गिलास पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता है और इससे पाचन तंत्र भी बेहतर तरीके से काम कर पाता है। इसके साथ ही पानी पीने से कैलोरी-बर्निंग प्रोसेस भी तेज होता है।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी वेट लॉस और घरेलू नुस्खों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे को आज़माने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)