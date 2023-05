ठंड में शाम में जरूर करें 30 मिनट की सैर, जानें शाम में टहलने के फायदे, सावधानियां और तरीके

ठंड में शाम में जरूर करें 30 मिनट की सैर, जानें शाम में टहलने के फायदे, सावधानियां और तरीके

ठंड में अक्सर लोग आलस के कारण घर से निकलना बंद कर देते हैं। ऐसे में एक्सरसाइज ना करने से कई तरह की सेहत संबंधित समस्याएं शुरू हो सकती हैं। बेहतर है कि आप शाम में जरूर 30 मिनट की सैर करें। जानें शाम में टहलने के फायदे, सावधानियां और तरीके

Benefits of walking in the evening in Hindi: सर्दियों के मौसम में हर कोई आलस के कारण घर से निकलने से बचता है। सारी वर्कआउट रूटीन, एक्सरसाइज करने की आदत छूट जाती है। इस वजह से भी लोग शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं और घर पर बैठे-बैठे वजन बढ़ने लगता है। वजन बढ़ने और फिजिकली एक्टिव ना रहने से कई तरह की सेहत संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। ऐसे में बेहतर है कि आप आधे घंटे के लिए घर से बाहर निकलें, अपने सोसायटी के पार्क में टहलने जाएं। टहलना खुद को एक्टिव रखने का एक बेहद ही आसान रास्ता है। यदि सुबह नीचे नहीं जा सकते टहलने के लिए क्योंकि ऑफिस का काम शुरू हो जाता है, तो शाम में काम निपटा कर जाएं। सारा दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहने के बाद शरीर को थोड़ा एक्टिव करना भी जरूरी है। कोरोना टाइम में जिम तो जा नहीं सकते, तो बेहतर है कि आप ठंड के दिनों में शाम में 15 से 30 मिनट टहलें। जानें ठंड में शाम में टहलने के फायदे और टहलने जाने के समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान....

टहलने के दौरान आपके पास हों ये चीजें

आप हवाई चप्पल, साड़ी, सूट, पैंट-शर्ट आदि में टहलने ना चले जाएं। इसके लिए आपके पास टहलने के लिए कुछ खास चीजों का होना जरूरी है जैसे आप टहलने के लिए अच्छी क्वालिटी वाला स्पोर्ट्स शूज पहनें। शॉर्ट्स, पजामा पहनें। टी शर्ट, स्पोर्ट्स ब्रा, पानी का बोतल, घड़ी अपने पास जरूर रखें। स्पोर्ट्स शूज पहनने से टहलने में समस्या नहीं आती है।

शाम में टहलने के फायदे (Benefits of walking in the evening)

जिस तरह सुबह में टहलने के अपने सेहत लाभ होते हैं, उसी तरह शाम में टहलना भी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया गया है। कई समस्याओं से बचाव होता है। यदि आप शाम के समय 15 मिनट भी टहलते हैं, तो आपका पाचन तंत्र अच्छी तरह से काम करता है। कई तरह की समस्याओं जैसे कब्ज, ब्लोटिंग, गैस, सूजन आदि से बचाव हो सकता है। भोजन अच्छी तरह से पचता है। सारा दिन घर और ऑफिस के कार्यों में फंसे रहने के कारण दिमाग पूरी तरह से थक जाता है। ऐसे में शाम में 20 से 30 मिनट टहलनें, दौड़ने से मूड फ्रेश होता है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होने से दिमाग से स्ट्रेस कम होता है। शोध के अनुसार, स्ट्रेस, डिप्रेशन के लक्षण भी कम होते हैं। इससे तंत्रिका तंत्र उत्तेजित होता है। स्ट्रेस को बढ़ाने वाले हॉर्मोन के लेवल में कमी आती है। कोरोना के कारण लोग घरों में बैठे-बैठे ही सारा काम निपटा रहे हैं। यहां तक की मार्केट भी कम जाते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, फोन करके घर पर राशन, जरूरी सामानों को मंगवा लेते हैं, जिससे चलना-फिरना लोगों का बहुत कम हो गया है। इससे कई लोग वजन बढ़ने की समस्या से परेशान हैं। आप 20 मिनट के लिए घर से नीचे जाएं। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए शांत जगह में टहलें। वजन घटाने के लिए शाम के सैर बेहतर उपाय हो सकता है। ब्रिस्क वॉक करने से वजन जल्दी कम होता है। रात में खाना 8 बजे तक खाकर जरूर टहलें। भोजन भी सही तरीके से पचता है। करोना से बचाव के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत बनाए रखने की सलाह डॉक्टर लगातार देते आ रहे हैं। टहलने से भी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। यदि आप प्रतिदिन 20-30 मिनट शाम में या रात में खाना खाने के बाद टहलते हैं, तो शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। हार्ट बीट सही होता है। इम्यूनिटी बूस्ट होती है। यदि आपको रात में नींद अच्छी नहीं आती है, तो शाम के समय टहलने की आदत डेवलप करें। शाम में 7-8 बजे टहलने से नींद आने में सुधार होता है। टहलने से हार्ट डिजीज, मोटापा, डिप्रेशन, डायबिटीज आदि होने की संभावनाओं को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है।

टहलते समय बरतें ये सावधानियां

उबड़-खाबड़ जगहों या सड़कों पर ना टहलें, किसी समतल जगह पर ही टहलें।

टहलने के लिए शांत जगह का चुनाव करें, जहां बहुत अधिक लोग ना हों। इससे आपका ध्यान नहीं भटकेगा।

टहलते समय अपना शरीर सीधा रखें।

आराम-आराम से नहीं बल्कि तेजी से टहलने की कोशिश करें।

टहलने जाने से पहले अधिक पानी ना पिएं। टहलने के दौरान भी कुछ भी खाने-पीने से बचें।

आरामदायक कपड़े, जूते पहनकर ही टहलने जाएं।

RECOMMENDED STORIES