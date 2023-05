रात में नहीं आती ठीक से नींद तो डिनर के बाद करें एक्ससाइज, होगें ये 3 फायदे भी

रात में कसरत करने से लोगों को कई ऐसी समस्याओं से राहत मिल सकती है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होती हैं।

Health benefits of late night exercising: वर्कआउट करने के लिए लोगों को आमतौर पर सुबह का समय पसंद आता है लेकिन, बहुत से लोग रात के समय एक्सरसाइज करने के लिए समय निकालते हैं और उन्हें यही समय सुविधाजनक महसूस होता है। लेकिन, इस बारे में बहुत से लोग यह तर्क देते हैं कि रात के समय एक्सरसाइज ( Exercising in Night) करने से सेहत को कम फायदा है। लेकिन, रात में कसरत करने से लोगों को कई ऐसी समस्याओं से राहत मिल सकती है जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होती हैं। जैसे नींद से जुड़ी समस्याएं और स्लो मेटाबॉलिज्म जैसी समस्याएं रात में एक्सरसाइज करने से कम हो सकती हैं। यहां पढ़ें रात में कसरत करने के क्या फायदे हैं। (Health benefits of exercising in Night)

मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ती है

जो लोग अपने शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं उनके लिए रात के समय एक्सरसाइज करने से फायदा होता है। कुछ स्टडीज में यह कहा गया कि, दोपहर के बाद और शाम को हार्मोन्स का स्तर (hormone levels) बदलने और कोर बॉडी टेम्परेचर (core body temperature) बढ़ जाता है। जिससे, मसल्स की परर्फॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। इसीलिए रात में एक्सरसाइज करना एक बेहतर फैसला साबित हो सकता है।

एक्सरसाइज पर कर पाते हैं फोकस

ऐसा कहा जाता है कि दूसरों को देखकर एक्सरसाइज करने के लिए अधिक मोटिवेशन मिलता है। लेकिन, जैसा कि ज्यादातर लोग सुबह के समय जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं और जब आप दिन में दूसरों के साथ एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं तो इससे ना केवल जिम में बहुत अधिक भीड़ भी हो सकती है। लेकिन, जब आप रात में एक्सरसाइज करने जिम जाते हैं तो इससे आपको भीड़ कम मिलेगी और आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होती है। इससे आपके लिए वर्कआउट पर फोकस कर सकते हैं।

वर्कआउट के लिए मिलेगी अधिक एनर्जी

एक स्टडी के अनुसार, रात में एक्सरसाइज करने से 20 % अधिक एनर्जी मिल सकती है। इसके साथ ही वर्कआउट की इटेंसिटी भी अधिक हो सकती है। इससे यह समझा जा सकता है कि अगर आपको रात में कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी वर्कआउट करना चाहती हैं तो रात के समय ऐसा करना अधिक आसान हो सकती है।

अनिद्रा से मिलती है राहत

एक्सपर्ट्स के अनुसार यह केवल एक ही मिथक ही है कि रात में वर्कआउट करने से शरीर को बहुत अधिक एनर्जी मिलती है और इस वजह से लोगों को सो पाने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन, वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक, रात में एक्सरसाइज करने से अच्छी और गहरी नींद सोने में आसानी हो सकती है। वहीं,कुछ स्टडीज के अनुसार शाम के समय एक्सरसाइज करना रात में देर तक जागने की आदत से भी आजादी पाने में मदद हो सकती है।