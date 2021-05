Food to reduce Belly Fat in Hindi: पेट अगर बाहर निकला हुआ हो, तो कोई भी ड्रेस सूट नहीं करता। अक्सर प्रेग्नेंसी के बाद भी महिलाओं का बेली फैट काफी बढ़ जाता है। पेट झूला और निकला हुआ सा लगता है। बेली फैट से शरीर का पूरा लुक खराब नजर आता है। टाइट कपड़े पहनने में शर्मिंदगी महसूस होती है। इतना ही नहीं, बेली फैट के बढ़ने से आपको कई शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे डायबिटीज, फैटी लीवर, हाई ब्लड प्रेशर, अबोसिटी आदि। हालांकि, कुछ लोग बेली फैट कम करने के लिए खूब वर्कआउट करते हैं, लेकिन डाइट पर ध्यान नहीं देते हैं। जब तक आपका खानपान सही नहीं होगा, आप लाख एक्सरसाइज कर लें, शरीर की चर्बी कम नहीं होने वाली। यहां हम आपको तीन सुपरफूड्स के बारे में बता रहे हैं, जिनमें मौजूद पोषक तत्व बेली फैट और वजन कम करने में मदद कर सकते हैं। Also Read - Weight loss Tips: जंक और अनहेल्दी फूड्स की आपकी क्रेविंग को शांत कर सकती है ये 1 चीज, जानें खाने का सही तरीका

बादाम खाकर घटाएं बेली फैट

बादाम में दो मुख्य तत्व होते हैं, एक पॉलीअनसैचुरेटेड और दूसरा मोनोअनसैचुरेटेड फैट। ये दोनों ही तत्व बादाम में भरपूर मात्रा में होते हैं और ये दोनों ही एक हेल्दी फैट्स हैं। ये भूख को कम करते हैं। अधिक खाने से रोकते हैं। इसके अलावा, बादाम में मैग्नीशियम भी अधिक होता है, जो मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। बेली फैट को कम करने के लिए मांसपेशियों का मजबूत होना बेहद जरूरी है।

बीन्स खाने से शरीर की वसा होती है कम

बीन्स के कई किस्म हैं और इन सभी का सेवन सप्ताह में दो-तीन बार भी करते हैं, तो बॉडी फैट तेजी से कम हो सकती है। इनमें प्रोटीन भी अधिक होता है, जो मसल्स को मजबूती देता है। पाचन प्रक्रिया भी बेहतर होता है। इसे खाने से जल्दी भूख का अहसास नहीं होता है। दरअसल, बीन्स एक घुलनशील फाइबर होता है, जो बेली फैट कम करता है।

सेब में मौजूद पेक्टिन वजन करे कम

सेब में सबसे ज्यादा पेक्टिन होता है। यह वजन कम करता है। सेब में अन्य पोषक तत्व भी होते हैं, जैसे बीटा-कैरोटीन फाइबर, फ्लेवोनॉएड्स आदि। इसके सेवन से देर तक आपका पेट भरा हुआ रहता है, जिससे आप जल्दी-जल्दी खाने से बच सकते हैं। एक दिन में आप दो सेब खाएंगे तो वजन जल्दी कम होगा।