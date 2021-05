Fitness Plan Benefits in Hindi: शरीर और दिमाग से फिट रहना हर किसी के लिए जरूरी होता है। इससे आप लंबी उम्र तक स्वस्थ रह सकते हैं। फिट आप तभी रह सकते हैं, जब अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज, वर्कआउट और फिटनेस प्लान को शामिल करेंगे। प्रतिदिन एक्सरसाइज करने से शरीर की ताकत और स्टैमिना बढ़ती है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बूस्ट होती है। जब आप नियमित रूप से एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट लेते हैं, तो फिट रहने में मदद मिलती है। सही तरीके से फिटनेस प्लान को फॉलो करने से आप कई गंभीर शारीरिक रोगों से भी बचे रह सकते हैं। जानें, फिटनेस प्लान फॉलो करने से आपको क्या-क्या फायदे (Fitness Plan Benefits in Hindi) हो सकते हैं और किन रोगों से होता है बचाव…. Also Read - Weight Loss: 2 सप्‍ताह में खत्‍म हो सकता है महिलाओं का बैली फैट (पेट की चर्बी), अगर ध्‍यान रखेंगी ये 5 बातें

1 वजन रहता है कंट्रोल

मोटापा कई रोगों को जन्म देता है। ऐसे में अपने फिटनेस प्लान में वजन को कंट्रोल करने के उपायों को जरूर शामिल करें। वजन पर आप तभी काबू पा सकते हैं, जब आप एक हेल्दी फिटनेस प्लान फॉलो करेंगे।

2 हार्ट डिजीज से होता है बचाव

आजकल लोगों में हार्ट डिजीज भी कॉमन होता जा रहा है। वर्क लोड, वर्क प्रेशर, टेंसन, स्ट्रेस, घर और ऑफिस के बीच बैलेंस ना बना पाना, अनहेल्दी खानपान, एक्सरसाइज में कमी जैसी समस्याएं हृदय रोग को जन्म दे सकती हैं। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से भी हार्ट डिजीज होती हैं। सही फिटनेस प्लान फॉलो करके (Fitness Plan Benefits in Hindi) आप ना सिर्फ हृदय रोगों से बचे रहेंगे, बल्कि बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल का संतुलन भी बना रहेगा।

3 डायबिटीज होने का रिस्क होता है कम

जब आप अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज या फिर किसी भी तरह की शारीरिक एक्टिविटीज को शामिल करते हैं, तो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। यदि आप नहीं चाहते कि आपको डायबिटीज की बीमारी हो, तो फिटनेस प्लान फॉलो करें। हर दिन एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, तो डायबिटीज के होने का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है।

4 ब्लड सर्कुलेशन में होता है सुधार

एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ये ब्लड की नसों को चौड़ा बनाती हैं। फिटनेस प्लान फॉलो करेंगे, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही से होता रहेगा और इस तरह से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन सही होने से दिल अपना कार्य सही तरीके से करता है। हाई ब्लड प्रेशर से बचाव होता है।

5 हड्डियों की बीमारियां नहीं होती हैं

हड्डियों की बीमारियां जैसे अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस होने पर चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। हड्डियां कमजोर हो जाती है और जरा सा गिरने से भी टूट सकती हैं। जब आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं, तो हड्डियों को मजबूत बना सकते हैं। उन खाद्य पदार्थों का सेवन करें जो हड्डियों को स्वस्थ रखती हैं।

