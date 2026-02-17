Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Kya Roza Rakhne Ke Baad Exercise Kar Sakte Hain: 18 फरवरी 2026 से शुरू हो 19 मार्च 2026 तक चलने वाले रमजान के महीने में सभी मुसलमान फास्ट रखते हैं। इस दौरान सूरज उगने से लेकर सूर्यास्त होने तक, सभी भूखे-प्यासे रहते हैं और रोजा रखते हैं। इसमें सुबह सूर्योदर होने से पहले सहरी खाई जाती है वहीं शाम को सूरज ढलने के बाद खजूर-पानी सहित रोजा तोड़ते हैं। लेकिन क्या रमजान के दौरान वर्कआउट करना सही है?
यह जानने के लिए हमने आइए, आकाश हेल्थकेयर के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन, डॉ. विक्रम जीत सिंह (Dr. Vikram Jeet Singh, Senior Consultant - Internal Medicine, Aakash Healthcare.) से बात की, उनसे पूछा गया कि 'क्या रमजान में रोजे के दौरान वक्रआउट करना सही है?' इसे लेकर उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। जिसमें डॉक्टर ने बताया कि वर्कआउट किस समय करना चाहिए और कौन-सी एक्सरसाइज रमजान के दौरान शरीर में कमजोरी दिए बिना आपको फिट रखती हैं? आइए हम बिना देर किए वर्कआउट करने से जुड़ी 5 ऐसी टिप्स बताने वाले हैं, जिन्हें डॉक्टर हर किसी को फॉलो करने के लिए कहते हैं।
रमजान में पूरे दिन खुद को हेल्दी और पेट भरा-भरा रखने के लिए सुबह सेहरी के समय अच्छे से खाएं, जिसमें आप प्रोटीन, फाइबर रिच और हाइड्रेटिंग फूड्स व ड्रिंक को अपने मील में शामिल करें। इससे होगा यह कि जब तक शाम को आपके रोजा तोड़ने का समय होगा, आपका पेट भरा-भरा रहेगा और शरीर में एनर्जी भी बनी रहेगी। साथ ही शाम को खजूर और शरबत पीकर आप अपना रोजा तोड़ें और फिर हेवी मील की जगह पेट को हेल्दी रखने वाले लाइट स्नैक्स, दही, चिकन, फिश और प्रॉपर हेल्दी डाइट लें।
देखें, डॉक्टर कहते हैं कि रमजान में सब रोजा रखते हैं, ऐसे में सिर्फ सुबह और फिर सीधे शाम को खाना होता है। इस स्थिति में बेहतर होगा कि आप इस एक महीने के लिए वर्कआउट को स्किप कर दें। लेकिन अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, या शरीर में किसी समस्या के कारण आपका थोड़ी-बहुत एक्सरसाइज करना जरूरी है तो ऐसे व्यायाम करें जो शरीर को कम थकाएं और बॉडी को फिट भी रखें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि उतनी ही एक्सरसाइज करें जितनी की आपके शरीर को जरूरत हो, न कि रोजाना की एक्सरसाइज करें।
डॉक्टर बताते हैं कि भले ही आपको जो भी डेली वर्कआउट रूटीन हो, लेकिन रमजान के दौरान आप रोजा तोड़ने के बाद ही एक्सरसाइज करें। यानी कि रात को खाने के बाद आप 15-20 मिनट निकालें और हेवी की जगह लाइट वर्कआउट करें। इससे होगा यह कि आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी और फिर वर्कआउट करने के बाद भी आप प्रोटीन रिच फूड लें।
जब डॉक्टर से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने 3 ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताया जो आपको थकाएंगी नहीं। आप हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं, बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक या ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं और योग व स्ट्रेचिंग से अपनी बॉडी को एक्टिव भी रख सकते हैं। यह तीनों की काफी सेफ और ब्लड फ्लो को बढ़ाने वाली एक्सरसाइज हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
