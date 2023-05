अल्लू अर्जुन रोज खाली पेट इतनी देर करते हैं वर्कआउट,जानें उनकी पूरी फिटनेस रूटीन

ओवरसीज हो या भारत, लोग अल्लू अर्जुन की तरह स्टाइलिश और फिट दिखने की कोशिश करते हैं। लोग हमेशा यह जानना चाहते हैं कि अल्लू अर्जुन की डेली डाइट और फिटनेस रूटीन कैसी है।

Allu Arjun Fitness And Diet Secrets: अल्लू अर्जुन की डैशिंग पर्सनालिटी और अपनी डांसिंग स्किनल्स के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। जी हां, ना केवल तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बल्कि भारत के अन्य हिस्सों में भी अल्लू की फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी है। वहीं, देश के बाहर भी लोगों को अल्लू अर्जुन ने अपनी मुरीद बनाया है। ओवरसीज हो या भारत, लोग अल्लू अर्जुन की तरह स्टाइलिश और फिट दिखने की कोशिश करते हैं। लोग हमेशा यह जानना चाहते हैं कि अल्लू अर्जुन की डेली डाइट और फिटनेस रूटीन कैसी है। यहां कुछ ऐसे ही फिटनेस सीक्रेट्स पढ़ें यहां। (Allu Arjun Fitness And Diet Secrets In Hindi)

अल्लू अर्जुन की डेली डाइट और फिटनेस सीक्रेट्स

पिंकविला वेबसाइट को दिए एक इंटरव्यू में अल्लू अर्जुन ने बताया कि हेल्दी डाइट उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अल्लू के लंच और डिनर में बदलाव होते रहते हैं लेकिन वह दिन की शुरूआत प्रोटीन पैक्ड होती है। वह हर दिन नाश्ते में अंडा जरूर शामिल करते हैं।

अल्लू का वर्कआउट रूटीन

अल्लू अर्जुन रोजाना 45 मिनट ट्रेडमिल पर खाली पेट दौड़ते हैं। अपने इंटरव्यूज में उन्होंने बताया कि जब उनका वर्कआउट करने का मन ना हो या वह बहुत बिजी हों तब भी वह सप्ताह में 3 बार वर्कआउट करते हैं। वहीं, आमतौर पर 7 से 8 बार कसरत जरूर करते हैं। अल्लू अर्जुन के वर्कआउट रूटीन में चिन अप्स, डिप्स और पुश अप्स जैसी एक्ससाइजेस करते हैं। साथ ही कैलिस्थेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग (strength training) भी उनके जिम रूटीन का हिस्सा है।

वर्कआउट के बाद क्या खाते हैं अल्लू अर्जुन

पुष्पराज फेम अभिनेता अल्लू अर्जुन वर्कआउट के बाद कोई भी पोस्ट वर्कआउट ड्रिंक या शेक पीते हैं। इसी तरह कई बार वह अपनी भूख के अनुसार फुल मील भी ले लेतें हैं।उनका कोई फिक्स पोस्ट-वर्कआउट डाइट रूल नहीं है।

डेयरी प्रॉडक्ट्स से करते हैं परहेज

दूध में मौजूद लैक्टोज से कई लोगों को एलर्जी हो सकती है जिसे लैक्टोज इंटॉलरेंसकहा जाता है। जिससे पेट फूलने, उल्टी करने या स्किन पर खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कुछ डेयरी प्रॉडक्ट्स से अल्लू अर्जुन को गम्भीर एलर्जी है तो वे उन चीजों का सेवन करने से बचते हैं।

क्या है अल्लू अर्जुन का हेल्थ मंत्रा

फिल्म के किरदार के अनुसार अल्लू अर्जुन अपनी डाइट और फिटनेस रूटीन में बदलाव करते हैं। वहीं, अपने कई इंटरव्यूज में अल्लू अर्जुन ने बताया कि वे हेल्दी बॉडी को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका मानना है कि हेल्दी लाइफ का अर्थ है कि स्वस्थ खाना और स्वस्थ जीवन जीना और वह इसे सिक्स पैक्स ऐब्स जैसे फिटनेस स्टैंडर्ड्स से कहीं बेहतर मानते हैं।

