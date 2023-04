सोते-सोते भी घटा सकते हैं वजन, बस अपनाने होंगे ये आसान से 5 उपाय

Ways to Lose Weight While You Sleep: आधुनिक समय में लगभग हर कोई बढ़ते वजन से परेशान है। इसके लिए हम कई तरह के उपायों का सहारा लेते हैं। कई लोग वजन को कम करने के लिए घंटों जिम में अपना समय बिताते हैं। वहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो वजन घटाने के लिए खाना-पीना तक छोड़ देते हैं। लेकिन यह तरीके गलत हैं, इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। शरीर के बढ़ते वजन को घटाने के लिए सही तरीका फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। वजन कम करने के लिए आपको कुछ आसान उपायों को फॉलो करने की जरूरत है। इन उपायों को फॉलो करके आप सोते-सोते हुए भी वजन को कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं सोते-सोते वजन को कैसे कम करें?

सोते हुए वजन कैसे कम करें?

शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए आपको बस कुछ आसान से उपायों को फॉलो करने की जरूरत है। आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में-

खाने के तुरंत बाद न सोएं

हम में से कई ऐसे लोग हैं जो खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। ऐसा करना आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकता है। खासतौर पर रात के डिनर के बाद तुरंत बिस्तर पर न जाएं। वजन को कम करने के लिए आपको सोने से करीब 3 से 4 घंटे पहले खाने की जरूरत है। इससे आपका पाचन सही रहता है। साथ ही वजन भी तेजी से कम हो सकता है।

चादर और कंबल ओढे बिना सोएं

अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन सोते-सोते भी कंट्रोल हो जाए, तो इसके लिए आपको बिना कंबल और चादर ओढे सोने की जरूरत है। दरअसल, गर्म तापमान के मुकाबले ठंडे तापमान में आपका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से कार्य करता है, जिससे आपका वजन कंट्रोल होता है। कुछ रिसर्च में खुलासा हुआ है कि कमरे का तापमान ठंडा होने से शरीर में ब्राउन फैट की मात्रा बढ़ती है। इससे आपको शरीर में अतिरिक्त ब्लड शुगर से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही आपकी कैलोरी भी तेजी से बर्न होती है।

सोने से पहले पिएं ग्रीन टी

बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए सोने से पहले ग्रीन टी पिएं। ग्रीन टी में फ्लेवोनोइड्स नाटक तत्व होता है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है। ऐसे में अगर आपको सोने से पहले कुछ गर्म पीने की आदत है, तो ग्रीन टी का सेवन करें। ग्रीन टी पीने से आपके शरीर का वजन काफी तेजी से कम हो सकता है।

इंटरमिटेंट फास्टिंग सोते हुए भी घटा सकता है वजन

शरीर के बढ़ते वजन को कम करने के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग काफी कारगर होता है। दरअसल, इस फास्टिंग से आपके शरीर में मौजूद अतिरिक्त शुगर कम होता है। साथ ही फैट भी घट सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से करीब 5 घंटे पहले ही खाएं। इसके बीच में आप सिर्फ पानी पिएं। इससे वजन को कंट्रोल होने में मदद मिल सकती है।

कैसिइन प्रोटीन है फायदेमंद

अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बिना मेहनत के कम हो जाए, तो इसके लिए अपने आहार में कैसिइन प्रोटीन शामिल करें। यह एक ऐसा प्रोटीन है, जो धीमी गति से पचता है। अगर आप सोने से 1 घंटे पहले कैसिइन प्रोटीन शेक का सेवन करते हैं, तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। मेटाबॉलिज्म बूस्ट होने से आपके शरीर की अतिरिक्त कैलोरी तेजी से बर्न होती है, जो बढ़ते वजन को कम कर सकता है।

शरीर के बढ़ते वजन को कंट्रोल करने के लिए आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। बस सोते हुए आपको कुछ आसान से उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इससे आपका वजन कम हो सकता है। हालांकि, अगर आपका वजन तेजी से बढ़ रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें।