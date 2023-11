डायबिटीज में वर्कआउट से पहले करें ये काम, इंजरी और डैमेज से रहेंगे सेफ

पढ़ें एक्सरसाइज से जुड़ी कुछ ऐसी टिप्स जो डायबिटीज के मरीजों के काम आएंगी।

Workout Tips For Diabetes Patients: डायबिटीज की बीमारी से आज बहुत से लोग पीड़ित हैं। यह बीमारी बुजुर्गों ही नहीं बल्कि कम उम्र के लोगों में भी देखी जा रही है। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए लोग कई तरीकों की मदद ले सकते है।अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव कर आप भी अपनी स्थिति को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट्स के लिए हेल्दी डाइट अपनाएं, स्ट्रेस से बचने और नियमित एक्सरसाइज करना महत्वपूर्ण माना जाता है। एक्सरसाइज करने के लिए वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग और साइकिल चलाने जैसी एक्टिविटीज को काफी कारगर माना जाता है। वहीं, अगर आप जिम जाना चाहते हैं तो वहां जाकर भी एक्सरसाइज करना आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार डायबिटीज में जिम जाकर वर्कआउट करने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जैसे दिन में किस समय एक्सरसाइज करनी चाहिए और किस तरह की एक्सरसाइज उन्हें अपने वर्कआउट प्लान में शामिल करनी चाहिए। इस लेख में पढ़ें एक्सरसाइज से जुड़ी कुछ ऐसी ही टिप्स जो डायबिटीज के मरीजों के काम आएंगी। (Exercise Tips for people with diabetes in hindi)

कितनी देर करनी चाहिए डायबिटीज में एक्सरसाइज ?

न्यूट्रिशनिस्ट मुनमुन गनेरीवाल डायबिटीज के मरीजों को सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। इसका मतलब है कि उन्हें रोजाना 25-30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए।

TRENDING NOW

कौन-सी एक्सरसाइजेस हैं डायबिटिक्स के लिए फायदेमंद ?

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसी वर्कआउट आपके शरीर को इंसुलिन का सही तरीके से इस्तेमाल करने में सहायता करती है। यह शरीर में ग्लूकोज के सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। यह इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है।

इसी तरह रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइजेस शुगर और ब्लड प्रेशर लेवल को नियंत्रित रखती हैं। इनसे शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और ग्लूकोज मैनेजमेंज में भी सहायता होती है।

सुबह या शाम कब करनी चाहिए कसरत?

कुछ समय पहले डायबिटोलॉजिया (Diabetologia) जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी में कहा गया कि, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिहाज से डायबिटीज मरीजों को दोपहर में या शाम के समय कसरत करने से अधिक फायदे हो सकते हैं। खासकर, मिडिल एज (35-55 साल की उम्र) के लोगों के लिए दोपहर से रात के बीच की अवधि में एक्सरसाइज करने से बेहतर परिणाम दिखे। इन लोगों में वर्कआउट के बाद इंसुलिन रजिस्टेंस में 25% की कमी दर्ज की गयी।

You may like to read