टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) एक जानी-मानी सेलिब्रिटी हैं। सुपरस्‍टार जितेंद्र की बेटी एकता कपूर कई ऐसे टीवी सीरियल्‍स बना चुकी हैं जो मील के पत्‍थर साबित हुए हैं। इन्‍हीं में से एक है आज से करीब 21 साल पहले रिलीज हुआ "क्‍योंकि सास भी कभी बहू थी" (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi) सीरियल। ये सीरियल अब तक का सबसे प्रसिद्ध और पसंद किया जाने वाला शो है। इस धारावाहिक की लीड एक्‍ट्रेस स्‍मृति ईरानी थी जो आज महिला एवं बाल विकास (Smriti Irani, Ministry of Women and Child Development) मंत्री हैं। आपको बता दें कि राजनीति में आने से पहले स्‍मृति ईरानी इंटरटेनमेंट इंडस्‍ट्री से ताल्‍लुख रखती थी। अपने करियर की शुरुआत में उन्‍होंने माडलिंग भी की है। धारावाहिक "क्‍योंकि सास भी कभी बहू थी" की प्रोड्यूसर एकता कपूर और स्‍मृति ईरानी की बॉन्डिंग आज भी बहुत अच्‍छी है। वक्‍त के साथ सिर्फ स्‍मृति के करियर ही नहीं बल्कि उनके वजन में भी काफी फर्क आया है। ऐसे में स्‍मृति के जन्‍मदिन के मौके पर एकता कपूर ने स्‍मृति इरानी के वजन पर कुछ कहा है।

स्‍मृति ईरानी के वजन पर एकता कपूर ने कही ये बात

एकता कपूर और स्‍मृति ईरानी (Ekta Kapoor and Amriti Irani) टीवी सीरियल "क्‍योंकि सास भी कभी बहू थी" में साथ काम कर चुके हैं। भले ही ये सीरियल सालों पुराना हो लेकिन स्‍मृति और एकता की बॉन्डिंग आज भी काफी अच्‍छी है। दोनों ही खास मौके पर एक दूसरों को बधाई देना या फोन करना नहीं भूलते हैं। 23 मार्च को स्‍मृति ईरानी के जन्‍मदिन के मौके पर भी एकता कपूर ने स्‍मृति ईरानी के लिए एक खास ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्‍होंने स्‍मृति ईरानी और अपनी कई फोटोज शेयर करते हुए एक खास मैसेज लिखा है। जिसमें लिखा है "हैप्‍पी बर्थ डे बडी! तुम्‍हारे जैसा दूसरा कोई नहीं है! एक सुपर मॉम… वाइफ… फ्रेंड… इंसान और एक जबरदस्‍त लीडर! आप जो भी डाइट फॉलो कर रही हैं उसे प्‍लीज छोड़ दें! आपने काफी वजन घटा लिया है और मुझे जलन हो रही है! हैप्‍पी बर्थ डे " (Happie bday buddy ! There is no one. Like you! A super mom…wife…friend…human and a leader extraordinaire! Today get off your diet pls! You have lost a lot of weight and I'm jealous! Happie bdayyy)

Happie bday buddy ! There is no one. Like you! A super mom…wife…friend…human and a leader extraordinaire! Today get off your diet pls! You have lost a lot of weight and I’m jealous! Happie bdayyy pic.twitter.com/4eNUmaumRM — Ekta Kapoor (@ektarkapoor) March 23, 2021

पहले काफी स्लिम थी स्‍मृति ईरानी

स्‍मृति ईरानी राजनीति में आने से पहले टीवी सीरियल्‍स में काम करती थी। स्‍मृति माडलिंग भी कर चुकी हैं। भले ही उम्र के साथ स्‍मृति ईरानी का वजन बढ़ (Smriti Irani Weight) गया हो, लेकिन अपने माडलिंग के दिनों में स्‍मृति अन्‍य एक्‍ट्रेस की तरह काफी स्लिम और फिट थी। गूगल पर या यूट्यूब पर अगर आप “क्‍योंकि सास भी कभी बहू थी” सीरियल में स्‍मृति ईरानी (Smriti Irani) को देखेंगे तो यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो स्‍मृति ही हैं। हालांकि स्‍मृति ईरानी ने हाल ही में भी कुछ वेट लॉस किया है।