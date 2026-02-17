टोन्ड और पतली कमर के लिए करें ये एक्सरसाइज, पेट का शेप भी होगा ठीक

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
How to get smaller waist : आजकल के समय में हर कोई अपनी बॉडी को लेकर कफी कॉन्शियस हो गया है। ऐसे में जहां लड़के बाइसेप्स-ट्रईसेप्स बनाने पर ध्यान देते हैं, वहीं हर लड़की की इच्छा होती है कि उसकी पतली और टोन्ड कमर हो। दरअसल, महिलाओं के लिए एक पतली कमर को फिटनेस गोल माना जाता है। हालांकि, यह रातों-रात हासिल नहीं होती है। पेट के हिस्से को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और कमर को शेप देने के लिए कई एक्सरसाइज करनी पड़ती है। दरअसल, पोस्चर से लेकर कोर स्ट्रेंथ तक, कई फैक्टर आपके पेट के हिस्से को शेप देने में भूमिका निभाते हैं। खैर, यहां हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप अपनी कमर को शेप दे सकते हैं।
इस एक्सरसाइज को करने से पेट की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। इससे बैलेंस सही होता है, साथ ही कमर को टोन करने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा, कमर में एक कसाव के साथ-साथ लचक भी आती है, जो आपकी कमर को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए पैरों को हिप्स की चौड़ाई जितना खोलकर खड़े हो जाएं। फिर अपने कोर को टाइट करते हुए एक घुटने को अपनी छाती की ओर उठाएं, फिर धीरे-धीरे नीचे करें। फिर दूसरे पैर से भी इसी एक्सरसाइज को दोहराएं। ध्यान रखें कि आपकी मूवमेंट कंट्रोल में रहे और पीछे झुकने से बचें। दोनो ओर से 10-15 रेप्स करें।
इस एक्सरसाइज को करने से कमर की शेप बेहतर होती है। कोर रोटेशन स्ट्रेंथ बेहतर होती है। इसके अलावा, यह एक्सरसाइज मुख्य रूप से तिरछी मांसपेशियों को टारगेट करता है। तो अगर आप अपनी वेस्ट को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो यह एक्सरसाइज रोजाना कर सकते हैं। इसे करने के लिए अपने घुटनों को मोड़कर बैठें और अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए थोड़ा पीछे झुकें। फिर अपने धड़ को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाएं। और ज्यादा अच्छे से करने के लिए आप कुछ वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के 25 रेप्स करें।
पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए स्टैंडिंग एब मार्चेस एक्सरसाइज काफी अच्छी होती है। यह आपके पोस्चर, बैलेंस और ओवरऑल स्टेबिलिटी को बेहतर करती है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने कोर को एंगेज करें और सीधे खड़े हो जाएं। फिर अपने घुटनों को मार्चिंग स्टाइल में एक-एक करके छाती तक लाने की कोशिश करें। हालांकि, ध्यान रखें कि आपकी मूवमेंट धीमी हो और कंट्रोल में हो। इसके लगभग 20 रेप्स करें।
अपने कोर को मजबूत बनाने, बांहों और पीठ को टोन करने व स्टेबिलिटी को सुधारने के लिए रेनेगेड रोज़ एक्सरसाइज अच्छी होती है। इसके अलावा, यह एक्सरसाइज आपकी सभी मांसपेशियों को एक्टिव करता है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए डम्बल या फर्श पर हाथों के साथ हाई प्लैंक पोजीशन में शुरू करें। अपने हिप्स को स्थिर रखें और कोर को टाइट रखते हुए एक-एक करके एक हाथ को ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज के रोजाना करीब 16 रेप्स करें। आपको जरूर फायदा होगा।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information