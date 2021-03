Right way to drink water : पानी पीने के फायदे (Drinking Water Benefits) हम सभी जानते हैं। लेकिन, क्या आपको पता है कि पानी पीने का सही तरीका क्या है? शरीर को हाइडेट्रेड ( Drinking Water Benefits) रखने के अलावा, हेल्दी स्किन, हेल्दी हेयर और हेल्दी बॉडी हमें पानी पीने से मिलते हैं। इसके अलावा, पानी पीने ( Drinking Water Benefits) से पेट की समस्याएं दूर रहती हैं। इसीलिए, दिनभर में 8-10 गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है। अक्सर, लोगों को घर में बड़े-बुज़ुर्ग खड़े होकर पानी पीने से मना करते हैं। पर, ऐसा क्यों? इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हैं। (Right way to drink water in hindi.) Also Read - न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया गर्मियों में बिना पानी के खुद को हाइड्रेट रखने के उपाय, साथ ही बॉडी को मिलेगी ठंडक

क्यों पीना चाहिए हमेशा बैठकर पानी:

आयुर्वेद में कहा गया है कि हमेशा बैठकर (Ayurvedic way to drink water : ही पानी पीना चाहिए। दरअसल, हमारे शरीर की बनावट कुछ ऐसी है कि,बैठकर पानी पीने से शरीर को पूरे फायदे मिलते हैं। जबकि, पानी पीने के लिए अगर शरीर सही स्थिति में नहीं है तो , पानी पीने के ना तो फायदे ( Drinking Water Benefits) मिलेंगे। इसकी बजाय, कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाएगा।

जी हां, पानी पीने के लिए हमेशा बैठने की स्थिति ही सलाह दी जाती है। क्योंकि, यह बीमारियों से शरीर को बचाने में मदद करता है।

क्या है पानी पीने का वैज्ञानिक तरीका (Right Way to Drink Water ):

एक्सपर्ट्स के मुताबिक बैठकर पानी पीना ही सही तरीका है। दरअसल, जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं। तो, पानी सीधी दिशा और गति से मुंह से होता हुआ शरीर से गुज़रता है। लेकिन, जह हम बैठकर पानी पीते हैं। तब, यह पानी मुंह से होते हुए धीमे-धीमे शरीर के बाकी हिस्सों से होकर गुज़रता है। पानी के इस प्रवाह के दौरान वही किडनी और ब्लैडर से होकर गुज़रता है। यह किडनी और ब्लैडर में अटकी गंदगी की सफाई करता हुआ आगे बढ़ता है। इसीलिए, बैठकर पानी पीने से शरीर का पोषण और उसे डिटॉक्स करने में मदद होती है। (Right way to drink water)

आयुर्वेद में पानी पीने के लिए दी गयी हैं ये टिप्स

पानी किसी भी समय पीने से शरीर को लाभ होता है। लेकिन, आयुर्वेद के अनुसार, रात की बजाय दिन में अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। (Right time to drink water)

खाली पेट पानी पीना फायदेमंद होता है। इसीलिए, सुबह सोकर उठने पर 2 गिलास पानी ज़रूर पीएं। (Benefits of drinking water empty stomach)

कॉन्स्टिपेशन (Constipation) से परेशान लोगों को सुबह खाली पेट पानी ज़रूर पीना चाहिए। (Ways to deal Constipation naturally)

आयुर्वेद में पानी के तापमान को हमेशा शरीर के तापमान से अधिक रखने की बात कही गयी है। इसका अर्थ है कि ठंडा पानी पीने से बचना चाहिए। (Why is Cold water bad for your health ?)

भोजन से 30 मिनट पहले एक गिलास पानी पीएं, यह डायजेशन संबंधी समस्याएं कम करता है। इसी तरह भोजन के कम से कम 30 मिनट बाद ही पानी पीएं। (Drinking water before and after meal)

