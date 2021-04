कोरोना महामारी (Covid Pandemic) के दौरान लोगों में भावनात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अधिकांश लोगों में तनाव, अवसाद, गुस्सा और आलसपन की समस्या देखने को मिल रहा है। ऐसे में खुद को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए जरूरी है कि आप खुद को एक्टिव रखें और नियमित रूप से हल्के योग और प्राणायाम का अभ्यास करते रहें, ताकि शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ रह सकें और जीवन में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को तैयार रखें। Also Read - Pranayama For Summer: गर्मी में खुद को कूल रखने के लिए रोजाना करें ये 3 प्राणायाम, जानिए प्राणायाम करने का तरीका

दरअसल लोगों की भावनात्मक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आगामी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day 2021) को अभी से ही सेलिब्रेट कर रहा है। इसके तहत सोशल मीडिया के माध्यम से आयुष मंत्रालय अपने फॉलोअर्स के लिए रोजाना एक नए योग और प्राणायाम की जानकारी दे रहा है ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके। इसी क्रम में आयुष मंत्रालय ने भ्रामरी प्राणायाम (Bhramari Pranayama) के बारे में बताया है जिसको करने के कई फायदे भी बताए हैं, आइए जानते हैं। Also Read - पीएम मोदी ने कहा, रोग प्रतिरक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए 'योग दिवस' पर करें प्राणायाम, जानें इसके फायदे

73 days left for #InternationalDayofYoga (IDY) 2021! Also Read - Stress in Covid-19 : कोरोनावायरस के कारण बढ़ते तनाव और मानसिक समस्याओं को करेंगे कम ये 4 योगासन

Incorporate #Yoga into your daily life to alleviate anger, stress and anxiety.

Bhramari Pranayama (Bhramari Recaka) of Common Yoga Protocol helps relieve stress, anxiety, anger and hyperactivity. pic.twitter.com/MflrxIdUYj

— Ministry of AYUSH (@moayush) April 9, 2021