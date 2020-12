देसी घी (desi ghee in hindi)हमेशा से सेहतमंद माना जाता रहा है क्योंकि इसमें ढेर सारे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। हर फिटनेस प्रेमी के लिए देसी घी एक ऐसा फूड है, जिससे मसल्स को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें मौजूद हेल्दी फैट को लेकर कुछ लोगों में असमंजस की स्थिति है कि क्या देसी घी का सेवन वाकई इतना फायदेमंद है कि ये वजन घटाने के साथ-साथ वजन बढ़ा भी सकता है। हालांकि तेजी से बदलती जीवनशैली और खान-पान की बिगड़ती आदतों ने देसी घी के सेवन को कम करने पर जोर दिया है। जिसके कारण अपनी सेहत और वजन के प्रति सजग लोगों ने देसी घी (desi ghee in hindi)से दूरी बना ली है। लेकिन कुछ शोध इस बात को खारिज करते हैं और देसी घी को हमारी सेहत के लिए फायदेमंद बताते हैं। आइए जानते हैं कैसे देसी घी आपको वजन घटाने से लेकर वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। Also Read - सुबह खाली पेट आंवला-जीरा पानी पीने से खत्म होती है हाथ-जांघ और पेट की थुलथुली चर्बी, जानें ड्रिंक को बनाने के 2 तरीके

पाचन समस्या वाले लोगों को करना चाहिए देसी घी का सेवन (health benefits of desi ghee in hindi)

देसी घी में बुटिरिक एसिड (Butyric acid) की अच्छी मात्रा पाई जाती है। इतना ही नहीं देसी घी (desi ghee in hindi) में मौजूद सैच्यूरेटेड फैट भी आसानी से शरीर में अवशोषित हो जाता है, इसलिए पचा पाना आसान होता है। जो लोग पाचन समस्याओं से पीड़ित हैं उन्हें वनस्पति घी, तेल की तुलना में देसी घी का सेवन करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार, देसी घी का सेवन शरीर में पित्त को शांत करता है। देसी घी खाने से कब्ज नहीं होती और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है।

देसी घी के सेवन से होता है वजन कम

देशी घी में लिनोलिक एसिड (Conjugated Linoleic acid) की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो वजन कम करने में बेहद फायदेमंद माना जाता है। देसी घी (desi ghee in hindi)में पाए जाने वाला सैचुरेटेड फैट शरीर के जिद्दी फैट को कम करने का काम करता है। देसी घी के सेवन से मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है, जिसके कारण आपको वजन घटाने में मदद मिलती है।

हार्मोन असंतुलन को ठीक करता है देसी घी (health benefits of desi ghee in hindi)

देसी घी में मौजूद विटामिन A, विटामिन K2, विटामिन D,विटामिन E जैसे पोषक तत्व हार्मोन संतुलन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये पोषक तत्व गर्भवती स्त्री हो या स्तनपान कराने वाली मां दोनों के लिए बेहद जरूरी होते हैं इसलिए देसी घी (desi ghee in hindi)का सेवन इनके लिए अच्छा होता है।

ह्रदय के लिए अच्छा होता है देसी

सभी जानते हैं कि दिल की धमनियों में रुकावट से हार्ट अटैक और अन्य दिल संबंधी बीमारियां होती है। देसी घी में मौजूद विटमिन K हार्ट के धमनियों की रुकावट से बचाता है। देसी घी (desi ghee in hindi) शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने का काम करता है।

इम्यूनिटी और हड्डियां होती है मजबूत (health benefits of desi ghee in hindi)

देसी घी में पाए जाने वाले विटामिन और पोषक तत्व हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। देसी घी (desi ghee in hindi) किसी भी उम्र में खाया जा सकता है और इसे खाने से शरीर को बेहद फायदे मिलते हैं।