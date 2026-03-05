Add The Health Site as a
अच्छी सेहत के लिए 1 दिन कितने किलोमीटर चलना चाहिए? जानिए वॉक के 5 बड़े फायदे

1 din mein kitne kilometre walk karna chahiye: रोजाना वॉक करने से कई बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए यह जानना जरूरी है कि 1 दिन में कितने किलोमीटर चलना आपके लिए फायदेमंद होता है।

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 5, 2026 9:42 AM IST

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। ऑफिस का काम, मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। ऐसे में रोजाना वॉक करना यानी पैदल चलना सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिसर्च बताती है कि रोजाना वॉक करना यानी पैदल चलना एक बेहद आसान और शरीर को स्वस्थ रखने वाली एक्सरसाइज है। नियमित वॉक करने से न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है।

लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अच्छी सेहत के लिए एक दिन में कितने किलोमीटर चलना चाहिए और पैदल चलने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।

1 दिन में कितने किलोमीटर वॉक करना चाहिए?

रिसर्च बताती है कि अगर कोई इंसान पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उसे 1 दिन में कम से कम 4 से 6 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। यह दूरी लगभग 30 से 45 मिनट की तेज चाल वाली वॉक के बराबर होती है। हालांकि यह पूरी तरह से व्यक्ति की उम्र, फिटनेस लेवल पर निर्भर करता है। जो लोग शुरुआती स्टेज में हैं और वॉक करके सेहत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रोजाना 1 से 2 किलोमीटर चलना पर्याप्त है। धीरे-धीरे वॉक करने के बाद मीडियम स्तर पर 3 से 4 किलोमीटर रोज चल सकते हैं। वहीं, फिट और एक्टिव लोग हेल्दी रहने के लिए 5 से 6 किलोमीटर या उससे अधिक वॉक कर सकते हैं।

डॉक्टर मानते हैं कि अक्सर 10,000 कदम यानी की 7 किलोमीटर चलने से शरीर दुरुस्त रहता है और बीमारियों का खतरा कम होता है।

पैदल चलने का सही तरीका

वॉक का पूरा फायदा पाने के लिए सही तरीके से चलना भी जरूरी है।

  • चलते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, ज्यादा झुक कर चलने से बचें।
  • बहुत धीमी या तेज गति के साथ वॉक बिल्कुल न करें।
  • वॉक करते समय हाथों को हल्का-हल्का हिलाते हुए चलें।
  • वॉक करने के लिए आरामदायक जूते जरूर पहनें।

अच्छी सेहत के लिए सुबह की ताजी हवा में वॉक करना ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर सुबह समय नहीं मिल पाता तो शाम को भी पैदल चल सकते हैं।

रोजाना वॉक करने के फायदे

  1. वजन कम करने में मददगार- अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो रोजाना वॉक करना आपकी मदद कर सकता है। तेज चलने से कैलोरी बर्न होती है, जिससे धीरे-धीरे शरीर का वजन कम होने लगता है।
  2. दिल रहता है हेल्दी- रोजाना पैदल चलने से दिल की सेहत बेहतर रहती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिपोर्ट के अनुसार, रोजाना वॉक करने से ब्लड सर्कुलेशन में सुधार आता है और हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा कम होता है।
  3. डायबिटीज कंट्रोल- नियमित वॉक करने से शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। यही कारण है कि डॉक्टर भी डायबिटीज के मरीजों को रोजाना वॉक करने की सलाह देते हैं।
  4. पेट से जुड़ी बीमारी होती है दूर- खाना खाने के बाद हल्की वॉक करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है। इससे गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है।
  5. स्किन प्रॉब्लम दूर- रोजाना 2 से 3 किलोमीटर वॉक करने से शरीर का ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है। इससे स्किन से जुड़ी बीमारी जैसे पिंपल्स, एक्ने, झाइयों और झुर्रियों की परेशानी दूर होती है।

निष्कर्ष

अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए व्यक्ति को रोजाना लगभग 4 से 6 किलोमीटर या कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करनी चाहिए। रोजाना वॉक करने से न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि दिल, दिमाग और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहते हैं।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

