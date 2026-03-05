अच्छी सेहत के लिए 1 दिन कितने किलोमीटर चलना चाहिए? जानिए वॉक के 5 बड़े फायदे

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ज्यादातर लोग लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। ऑफिस का काम, मोबाइल और लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से फिजिकल एक्टिविटी कम होती जा रही है। ऐसे में रोजाना वॉक करना यानी पैदल चलना सेहत के लिहाज से बहुत फायदेमंद होता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिसर्च बताती है कि रोजाना वॉक करना यानी पैदल चलना एक बेहद आसान और शरीर को स्वस्थ रखने वाली एक्सरसाइज है। नियमित वॉक करने से न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी कम हो सकता है।
लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि अच्छी सेहत के लिए एक दिन में कितने किलोमीटर चलना चाहिए और पैदल चलने से शरीर को क्या-क्या फायदे मिलते हैं।
रिसर्च बताती है कि अगर कोई इंसान पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उसे 1 दिन में कम से कम 4 से 6 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। यह दूरी लगभग 30 से 45 मिनट की तेज चाल वाली वॉक के बराबर होती है। हालांकि यह पूरी तरह से व्यक्ति की उम्र, फिटनेस लेवल पर निर्भर करता है। जो लोग शुरुआती स्टेज में हैं और वॉक करके सेहत को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए रोजाना 1 से 2 किलोमीटर चलना पर्याप्त है। धीरे-धीरे वॉक करने के बाद मीडियम स्तर पर 3 से 4 किलोमीटर रोज चल सकते हैं। वहीं, फिट और एक्टिव लोग हेल्दी रहने के लिए 5 से 6 किलोमीटर या उससे अधिक वॉक कर सकते हैं।
डॉक्टर मानते हैं कि अक्सर 10,000 कदम यानी की 7 किलोमीटर चलने से शरीर दुरुस्त रहता है और बीमारियों का खतरा कम होता है।
वॉक का पूरा फायदा पाने के लिए सही तरीके से चलना भी जरूरी है।
अच्छी सेहत के लिए सुबह की ताजी हवा में वॉक करना ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन अगर सुबह समय नहीं मिल पाता तो शाम को भी पैदल चल सकते हैं।
अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए व्यक्ति को रोजाना लगभग 4 से 6 किलोमीटर या कम से कम 30 मिनट वॉक जरूर करनी चाहिए। रोजाना वॉक करने से न केवल शरीर फिट रहता है बल्कि दिल, दिमाग और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
