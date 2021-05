Exercises for Lower Back Pain in Hindi: जब से कोरोना के कारण लोगों को घर पर रहकर ऑफिस का काम करना पड़ रहा है, लोगों में कई तरह की शारीरिक समस्याएं नजर आने लगी हैं। किसी का वजन बढ़ रहा है, तो किसी को पेट में जलन, गैस की समस्या हो रही है। अधिकतर लोग तो ऐसे हैं, जो पीठ और कमर दर्द की समस्या (Lower Back pain) से ग्रस्त हो रहे हैं। ऐसा इसलिए, क्योंकि लॉकडाउन के कारण आपको घर से ज्यादा नहीं निकलना, तो आपके पास सिवाए बैठ-बैठे काम करने या टीवी देखने के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नजर नहीं आता है। लेकिन, ऐसा करके आप अपने ही शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। Also Read - कोरोनावायरस से ठीक होने के बाद लोगों में नजर आने वाले लक्षण, सही समय पर लें डॉक्टर की सलाह

आप घर पर हैं, तो भी योग, वर्कआउट के जरिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से फिट और हेल्दी रख सकते हैं। यदि आपको भी कमर दर्द (Lower Back Pain) रहने लगा है, तो इसके लिए आज से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दें वरना कमर दर्द की समस्या आगे चलकर आपके लिए मुसीबत बन सकती है। कई ऐसे एक्सरसाइज हैं, जो आपको चुस्त-दुरुस्त रखने के साथ ही पीठ, कमर दर्द से छुटकारा भी दिलाते हैं। हम आपको कुछ आसान से कमर दर्द को दूर करने वाले एक्सरसाइज (Exercises to treat lower back pain) के बारे में बता रहे हैं, इनका अभ्यास आप जरूर करें।

कमर दर्द होने के कारण (Causes of Lower Back Pain)

कमर दर्द से आज अधिकतर लोग परेशान रहते हैं। कमर दर्द कई बार कमर में मोच या लचक आने, कमर के आसपास कोई समस्या, लगातार बैठ कर काम करते रहना, गलत तरीके से बैठना, साइटिका, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, तनाव आदि भी हो सकता है। इसके अलावा कमर की टेंडन्स, मांसपेशियों, लिगामेंट्स, डिस्क्स, रीढ़ की हड्डियों में किसी तरह की समस्या होने से भी कमर दर्द (Causes of Lower Back Pain) हो सकता है।

कमर दर्द को दूर करने वाले 3 एक्सरसाइज (Exercises to treat Lower Back Pain)

1 कमर दर्द की समस्या को दूर करने के लिए आप सुपिन स्पाइनल ट्विस्ट (Exercises for Lower Back Pain in Hindi) करें। सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ें। ऊपर की तरफ लाएं। दोनों पैरों को बाईं तरफ और फिर दाईं तरफ मोड़ें। अब अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएं, फिर पैर को नीचे लाएं। इस प्रक्रिया को अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार दोहराएं। इससे कमर दर्द से काफी हद तक आराम मिलेगा।

2 कोबरा पोज करने से भी कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। इसके लिए आप पेट के बल सो जाएं। अपने दोनों हाथों को सीने के पास लाएं। केहुनियां को पसलियों की तरफ रखें। अब गहरी सांस लेते हुए अपने सीने को ऊपर की तरफ उठाएं। कंधों को घुमाएं, अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाएं। अब धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सीने को नीचे ले आएं।

3 ब्रिज पोज के अभ्यास से भी कमर दर्द को चुटकी में दूर कर सकते हैं। फर्स पर योग मैट बिछाएं। उस पर लेट जाएं। अब पैरों के तलवे चटाई पर सटे रहें और दोनों घुटनों को उठाते हुए अपने शरीर से पुलनुमा आकार बनाएं। दोनों हाथ चटाई पर साइड में रखें। धीरे-धीरे सांस लेते हुए हिप्‍स को उठाने की कोशिश करें। जितना हो सकते हिप्स को उठाने की कोशिश करें और फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए हिप्स को फर्श पर ले आएं।

