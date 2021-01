Caffeine Health Effects: कॉफी दुनिया में सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले ड्रिंक्स में से है। लेकिन, इसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि कॉफी सेहत के लिए फायदेमंद है। कई लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीने से सेहत पर होने वाले बुरे प्रभावों के बारे में जानते हैं लेकिन, कॉफी के इन शौकिनों के लिए इसे छोड़ना बहुत अधिक मुश्किल हो सकता है। इसीलिए, एक्सपर्ट्स इस बात पर ज़ोर देते हैं कि कॉफी का सेवन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। (Caffeine Health Effects) Also Read - Side Effects of Coffee: बहुत अधिक कॉफी पीना हो सकता है सेहत के लिए बुरा, ये हैं ज़्यादा कॉफी पीने के 5 बड़े नुकसान

अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है कि कॉफी सेहत के लिए बुरी है, खासकर तब जब लोग इसे सुस्ती भगाने और फ्रेश महसूस करने के लिए पीते हैं। लेकिन, शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि, कॉफी पीने के कई फायदे भी होते हैं और की नुकसान भी। इसीलिए कॉफी पीते समय आपको इसकी मात्रा का खास ख्याल रखना चाहिए। यहां पढ़ें कॉफी के सेवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलू जिनके आधार पर आपको यह तय करने में मदद होगी कि आपको कितनी कॉफी पीनी चाहिए और कॉफी पीना कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। ( Consumption of Caffeine and its Health Effects)

कॉफी पीने के नुकसान (Side Effects Of Caffeine)

बहुत अधिक कैफीन पीने से आपके सिस्टम के व्यवहार में बदलाव आ जाते हैं। जब आप कॉफी पीते हैं तो आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। लेकिन, जैसे-जैसे यह एनर्जी कम होने लगती है आपको बेचैनी (Anxiety) होने लगती है। यह स्थिति आगे चलकर पैनिक अटैक्स (Panic Attacks) की भी वजह बन सकता है।

ज़्यादा कॉफी पीने से नींद से जुड़ी समस्याएं (Sleep Related Problems) होने लगती हैं।

कैफीन की वजह से मुंह में बैक्टेरिया की संख्या बढ़ने लगती है। इससे, दांतों को नुकसान पहुंचाता है और दांतों में धब्बे और सांस की बदबू (Bad Breath) जैसी समस्याएं होने लगती हैं। ( Oral Health and Caffeine)

नर्वस सिस्टम पर कैफीन का बुरा प्रभाव पड़ता है जिससे, ब्लड शुगर लेवल (Blood Sugar Level) बढ़ जाता है।

कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों का रिस्क कैफीन की अधिक मात्रा से बढ़ जाता है। (Caffeine Health Effects)

कैफीन की अधिक मात्रा से बार-बार सिर दर्द, फोकस में कमी, मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

डायजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी बीमारियां जैसे जर्ड (gastroesophageal reflux disease -GERD) आदि की समस्या कैफीन की भी वजह से बढ़ सकती हैं।

कॉफी पीने के फायदे (Health Benefits Of Caffeine)

वैसे कैफीन सेहत के लिए इतना भी बुरा नहीं है। अगर सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन किया जाए तो आपके स्वास्थ्य को कई प्रकार से फायदा भी पहुंचा सकती है। कॉफी पीने के कुछ हेल्दी फायदे कुछ इस तरह से हैं:

कॉफी पीने से आपको एनर्जी मिलती है। इससे दिमाग उत्तेजित होता है जिससे लोगों को अपना काम करने के लिए फूर्ति मिलती है।

कुछ स्टडीज़ के अनुसार, कैफीन वेट लॉस में मदद करता है और मेटाबॉलिज़्म बढ़ाता है। (Caffeine and Weight Loss)

कैफीन एड्रेनाइल रिस्पॉन्स बढ़ाता है जिससे शारीरिक परिश्रम से जुड़े कार्य आसानी से हो जाते हैं।

कुछ स्टडीज़ इस बात का भी दावा करती हैं कि कॉफी पीने से टाइप 2 डायबिटीज (Type 2 Diabetes) का रिस्क कम होता है।

कॉफी पीने से लीवर की कुछ बीमारियों का रिस्क भी कम होता है। (Caffeine Health Effects)

क्या कॉफी पीनी चाहिए या नहीं ?

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कॉफी पीने के कई नुकसान हैं जो, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कैफीन की अधिक मात्रा वाले फूड्स ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने, मोटापे और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ाते हैं। ऐसे में कॉफी के हेल्दी पर्याय चुनना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन, अगर आप कॉफी पीना छोड़ नहीं सकते हैं तो, आप सीमित मात्रा में कॉफी का सेवन करें। दिनभर में 2-3 कप से अधिक कॉफी पीने से बचें।