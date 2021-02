Bodybuilding Tips after 30 for Men: एक्सरसाइज या बॉडीबिल्डिंग को नियमित रूप से लाइफस्टाइल में शामिल करना आसान नहीं है। 30 वर्ष की उम्र तक आप जिस जोश के साथ कोई भी वर्कआउट या बॉडीबिल्डिंग कर पाते हैं, उसी शारीरिक क्षमता से 30 वर्ष की उम्र पार करने के बाद ऐसा कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। ऐसे में बढ़ती उम्र में शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी वर्कआउट को करना चाहिए। यदि आपने मेहनत करके अपनी बॉडी बनाई है और नहीं चाहते की 30-35 वर्ष की उम्र में ही आप शरीर से ढीले, अनफिट, ढीले दिखने लगें, तो फिर कुछ अहतियात बरत कर बॉडीबिल्डिंग को जारी रख सकते हैं। तीस वर्ष की उम्र के बाद भी आप जिम जाकर वर्कआउट या बॉडीबिल्डिंग करना चाहते हैं, तो इन टिप्स (Bodybuilding tips after 30 in hindi) को जरूर करें फॉलो…. Also Read - एंग्‍जाइटी, डिप्रेशन और लो कॉन्फिडेंस से बचना है तो रोज करें ये 5 काम, दिनभर मिलेगी एनर्जी

1. हेल्दी डाइट लेना है जरूरी

बढ़ती उम्र में कोई भी शारीरिक वर्कआउट करने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन बहुत जरूरी है। इस बात पर ध्यान दें कि आप जो भी चीजें खाते हैं, उसका शरीर पर कैसा असर होगा। आप बॉडी बनाने के लिए जिस तरह की एक्सरसाइज, वर्कआउट करते हैं, उसी अनुसार डाइट और सप्लीमेंट्स का सेवन भी जरूरी है। नियमित रूप से अपना शुगर लेवल चेक करें। खाने के लिए एक फिक्स टाइम तय करें। कभी भी कुछ भी खाने से बचें। 30 वर्ष के बाद (Bodybuilding tips after 30) भी शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, उन्हें डाइट में अवश्य शामिल करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं, वो शरीर से प्रतिदिन कैलोरी की कितनी मात्रा बर्न करती है। वर्कआउट के अनुसार, पोषक तत्वों को डाइट में शामिल करना सबसे जरूरी होता है।

2. पैरों की एक्सरसाइज पर दें ध्यान

तीस वर्ष की उम्र के बाद कोई भी एक्सरसाइज अपनी बॉडी की स्टैमिना के अनुसार ही करें। खासकर, बढ़ती उम्र में पैरों पर अधिक दबाव, बोझ ना डालें। पैरों को मजबूती देने के लिए एक बॉडीबिल्डर को पैरों के एक्सरसाइज कम ही करना चाहिए। पैरों का एक्सरसाइज 15 दिनों के गैप में करें। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाए रखने के लिए कार्डियो एक्सरसाइज करें। खूब दौड़ें, वॉक करें, साइकिल चलाएं। इनसे भी पैरों को मजबूती मिलती है।

3. फुल बॉडी ट्रेनिंग से करें शुरुआत

यदि तीस वर्ष की उम्र के बाद आप कोई भी बॉडीबिल्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो खुद से ऐसा ना करें। एक अच्छे ट्रेनर की गाइडलाइंस के अनुसार ही वर्कआउट करें। जैसा-जैसा आपका ट्रेनर करने के लिए कहे, उन्हीं टिप्स को फॉलो करें। शुरुआत फुल बॉडी ट्रेनिंग के साथ करें। डिप्स, डेडलिफ्ट, कर्ल, बेंच प्रेस आदि एक्सरसाइज से शुरुआत करना सही रहेगा।

4. जीवनशैली में बदलाव लाएं

चाहते हैं कि बढ़ती उम्र में भी शरीर फिट रहे (fitness tips for men in hindi), तो बॉडीबिल्डिंग करने के दौरान जीवनशैली में बदलाव लाना होगा। सही समय पर खाना-पीना, बिना डेली रूटीन स्किप किए एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है। हेल्दी स्नैक्स का सेवन करें। याद रखें बॉडी को हमेशा फिट बनाए रखने के लिए स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करना जरूरी है। तभी आप आकर्षक शरीर पा सकते हैं। शुरुआत में ही ऐसे एक्सरसाइज ना करें, जो शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द उत्पन्न कर दे।

