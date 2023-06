बिग बॉस फेम जैस्मिन भसीन के फिटनेस और डाइट सीक्रेट्स, जानें कैसे रखती हैं एक्ट्रेस खुद को फिट और एनर्जेटिक

कैसे रखती हैं जैस्मिन भसीन खुद को फिट एंड एक्टिव, कैसी है जैस्मीन कि डाइट और क्या है उनका फिटनेस रूटीन इन सबके बारे में पढ़ें यहां इस लेख में। (Jasmin Bhasin Diet And Fitness Secrets )

Jasmin Bhasin Diet And Fitness Secrets: मशहूर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस (Big Boss) में नज़र आ चुकीं फेमस टीवी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन (TV actress Jasmin Bhasin) अपने खुशमिज़ाज़ व्यवहार और खूबसूरत स्किन के लिए जानी जाती हैं। चुलबुली-सी जैस्मिन की फिटनेस भी उनकी पर्सनालिटी को खास (TV actress Jasmin Bhasin's Fitness) बनाती है। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि स्लिम और ट्रिम रहने वाली जैस्मिन भसीन को रेग्यूलर्ली एक्सरसाइज करना पसंद नहीं। जी हां, जैस्मिन ने अपने मीडिया इंटरव्यूज़ में कहा है कि वे नियमित वर्कआउट नहीं करती हैं। तो कैसे रखती हैं जैस्मिन भसीन खुद को फिट एंड एक्टिव, कैसी है जैस्मीन कि डाइट ( Jasmin Bhasin Diet) और क्या है उनका फिटनेस रूटीन इन सबके बारे में पढ़ें यहां इस लेख में। (Jasmin Bhasin Diet And Fitness Secrets In Hindi)

इस ड्रिंक से होती है जैस्मीन भसीन के दिन की शुरूआत

जैस्मिन भसीन डाइट की मदद से अपनी बॉडी और स्किन (diet for healthy skin) को हेल्दी रखने का काम करती हैं। जैस्मीन इसके लिए सुबह खाली पेट एक खास ड्रिंक पीती हैं। यह ड्रिंक है एप्पल साइडर विनेगर (Apple Cider Vinegar) और गुनगुने पानी (Warm Water) का मिश्रण। जैस्मीन इस ड्रिंक का सेवन रोज करती हैं और उनका मानना है कि इससे बॉडी डिटॉक्सीफिकेशन में मदद हो सकती है और शरीर में जमा टॉक्सिंस बाहर निकल सकते हैं।

कैसी है जैस्मीन की डाइट

अभिनेत्री ने बताया कि वह अपने मूड के अनुसार खाना खाती है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी को भी ऐसा करने की सलाह नहीं देगीं क्योंकि, इमोशनल इटिंग (emotional eating) या मूड इटिंग जैसी आदतों में लोग अक्सर तला-भुना, मसालेदार, क्रीमी या पैकेटबंद फूड्स खा लेते हैं जिसमें फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है। इन चीज़ों से ना केवल मोटापा बढ़ सकता है बल्कि, इनसे सेहत को कई अन्य तरीकों से भी नुकसान पहुंच सकता है। (side effects of unhealthy eating)

TRENDING NOW

पसंद है इंडियन फूड

जैस्मिन को लंच में पारम्परिक भारतीय भोजन (Traditional Indian Food) खाना पसंद है। वह लंच (lunch) और डिनर (dinner) में रोटी (roti) और सब्ज़ी (vegetables) के साथ दाल-चावल (Dal Rice) खाना पसंद करती हैं। जैस्मिन कहती हैं कि उन्हें पूरे दिन शूटिंग करनी पड़ती है और इसीलिए वह अपनी पसंद के अनुसार ऐसा भोजन खाना पसंद करती हैं जिससे उनका पेट भरे और पूरे दिन की एनर्जी भी मिले। जैस्मिन के अनुसार, पेट ना भरने की स्थिति में उन्हें बार-बार भूख लगती है और वे अनहेल्दी चीज़ों का भी सेवन कर जाती हैं। इसीलिए, वह लंच और डिनर में पेट भर कर खाती हैं। इसके अलावा कभी-कभार पिज्ज़ा और बटर चिकन जैसे फूड्स का भी सेवन करना पसंद करती हैं। (TV Actress Jasmin Bhasin's Diet And Fitness Secrets)

ऐसा है वर्कआउट और फिटनेस एक्टिविटीज़ का रूटीन

View this post on Instagram A post shared by Jasmin Bhasin (@jasminbhasin2806)

जैस्मिन का कहना है कि वे नियमित या डाइट या एक्सरसाइज नहीं करना पसंद नहीं करतीं थीं। पहले वह ज़रूरत पड़ने पर या झटपट वजन कम करने के लिए एक्सरसाइज करती थीं। जैस्मिन अब वर्कआउट पर काफी ध्यान देती हैं। वह रोज़ाना 45 मिनट्स वर्कआउट करती हैं। जैस्मिन को कार्डियो एक्सरसाइज (cardio exercise) करना पसंद है। हालांकि, अभिनेत्री यह भी कहती हैं जब वे बहुत बिजी होती हैं और उन्हें वर्कआउट का समय नहीं मिलता तब जैस्मि वॉक पर जाना पसंद करती हैं या घर में ही टहल लेती हैं जिससे उनकी हल्की-फुल्की एक्सरसाइज हो जाए और थोड़ी कैलोरी बर्न हो सके। (Jasmin Bhasin Diet And Fitness Secrets)

You may like to read

View this post on Instagram A post shared by Jasmin Bhasin (@jasminbhasin2806)

(डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गयी डाइट और वर्कआउट से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। इनको अपनाने, आज़माने या अपने स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले कृपया किसी विशेषज्ञ से परामर्श ज़रूर करें।)

RECOMMENDED STORIES