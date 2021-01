Low Fat Diet Benefits: किटो डायट को वेट लॉस के लिए सबसे अच्छा तरीका (Ways to lose weight) माना जाता है और यह कुछ हद तक सही भी साबित होता है क्योंकि बहुत से लोगों को किटो डायट (Keto diet for weight loss) फॉलो करने से काफी फायदा हुआ है। लेकिन, एक नयी स्टडी के अनुसार, किटो (Keto Diet) से भी बेहतर तरीके हैं जिनसे आप तेज़ी से और हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। (Tips for Healthy weight Loss) Also Read - Roti Vs Rice For Weight Loss: वजन कम करने के लिए चावल और रोटी में से कौन है बेहतर? जानिए इनके सेवन को लेकर क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट

जर्नल नेचर मेडिसिन (Nature Medicine) में छपी इस स्टडी में वेट लॉस के लिए पॉप्युलर डायट प्लान्स जैसे-किटो डायट, प्लांट बेस्ड डायट (Plant based diet plan) और लो-फैट डायट (Low-Fat diet) की जांच और तुलना की है और एक्सपर्ट्स को कुछ चौंकानेवाले नतीजे देखने के मिले। (Best Weight Loss Diet)

क्या लो-फैट डायट है वेट लॉस के लिए बेस्ट ?

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (National Institutes of Health) के एक्सपर्ट्स साइंटिस्ट की एक टीम ने इस स्टडी का आयोजन किया। स्टडी के दौरान 20 लोगों को चुना गया जिनमें से आधे लोगों को किटो डायट पर रखा गया। जो, एक लो-कार्ब (Low Carb) और हाई-फैट डायट है। जबकि, आधे लोगों को हाई-कार्ब, लो-फैट और प्लांट-बेस्ड डायट दी गयी। 15 दिनों तक इन लोगों को यही डायट प्लान्स फॉलो करने के लिए कहा गया जिसके बाद विभिन्न मानकों पर परिणामों की जांच की गयी। स्टडी के अंत में नतीजे कुछ इस तरह रहे-

लो-फैट डायट (Low Fat Diet) लेने वालों का डेली कैलोरी-इंटेक 700 तक कम रहा। जबकि, किटो डायट वाले केवल 300 कैलोरी कम कर सके।

इसी तरह लो-फैट डायट में फैट लॉस (Fat Loss) भी किटो की तुलना में थोड़ा-सा अधिक रहा।

हालांकि, स्टडी केवल 2 सप्ताह ही की थी इसीलिए, एक्सपर्ट का मानना है कि लम्बी अवधि तक लो-फैट डायट का सेवन करने से परिणाम भी बेहतर होंगे। (Best Weight Loss Diet Plan)

ऐसे चुनें अपने लिए सही डायट प्लान (Best Weight Loss Diet)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, हर प्रकार की डायट का प्रभाव अलग-अलग व्यक्तियों या बॉडी टाइप पर अलग होता है। इसीलिए, अगर आप वेट लॉस की योजना बना रहे हैं तो अपने डॉक्टर से इस बारे में चर्चा ज़रूर करें। जहां डायट एक्सपर्ट्स किटो डायट को वेट लॉस के लिए कारगर मानते हैं वहीं, इसे लम्बी अवधि के लिए हेल्दी नहीं माना जा सकता। ऐसे में इस नवीनतम स्टडी के परिणामों को ध्यान में रखते हुए लो-फैट डायट (Low Fat Diet) को आप अपने लिए एक पर्याय के तौर पर चुन सकते हैं।