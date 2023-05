प्रदूषण और ठंड की वजह से नहीं जा रहे जिम तो घर में करें ये 3 एक्सरसाइजेस, दूर होगा मोटापा और बीमारियां

सर्दियों में ऐसी एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट प्लान में शामिल कर सकते हैं जिनके अभ्यास के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती।

Tips for working out indoors in Winters: एक्सरसाइज करना या वर्कआउट के लिए समय निकालना हेल्दी और फिट रहने के लिए सबसे कारगर तरीका है क्योंकि, रोजाना 15-20 की भी एक्सरसाइज करने से आपको ना केवल कैलोरी बर्न करने और वेट लॉस में मदद होती है। वहीं, इससे मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाती है और साथ ही ब्लड शुगर लेवल या हाई बीपी लेवल्स को मैनेज करने में भी सहायता होती है। लेकिन, ठंड का मौसम शुरू होते ही लोगों को एक्सरसाइज करने से थोड़ा जी चुराने लगते हैं। आलस और प्रदूषण के कारण लोग सुबह या शाम को एक्सरसाइज करने के लिए घर से बाहर नहीं जाते और ऐसे में उनके फिटनेस लेवल पर इसका असर पड़ता है। (Tips for working out indoors in Winters In Hindi)

जिन लोगों के लिए अपनी हेल्थ कंडीशन्स की वजह से रोजाना एक्सरसाइज करना महत्वपूर्ण है और उनके लिए बाहर जाकर एक्सरसाइज करना मुश्किल है ऐसे लोग घर में कसरत कर सकते हैं। हालांकि, जिन लोगों को जिम में जाकर एक्विपमेंट्स के साथ एक्सरसाइज करने की आदत होती है उन लोगों को घर में थोड़ी प्लानिंग के साथ अपना वर्कआउट कर सकते हैं। साथ ही ऐसी एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट प्लान में शामिल कर सकते हैं जिनके अभ्यास के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी ही कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में पढ़ें यहां।

घर में वर्कआउट प्लान में करें ये एक्सरसाइजेस

लंजेस

बॉडी बैलेंस बनाने और स्टैमिना बढ़ाने के लिए लंजेस (Lunges) एक बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें शरीर के फंक्शनल मूवमेंट्स बेहतर बनते हैं। यह पैरों और ग्लट्स की मजबूती बढ़ाने का काम करता है। घर में आसानी से लंजेस की प्रैक्टिस की जा सकती है।

पुशअप्स (Pushups)

इन्हें बेसिक एक्सरसाइज (basic exercise) कहा जाता है क्योंकि इनकी प्रैक्टिस करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। जमीन पर अपने हाथों और पैरों की मदद से पुशअ्प्स (pushups) आसानी से किए जा सकते हैं। पुशअप्स करने से शरीर का वजन मेंटेन करने में मदद होती है और इससे कई मसल्स पर बेहतर प्रभाव पड़ता है और शरीर के अधिकांश हिस्सों की एक्सरसाइज हो सकती है। (health benefits of pushups)

स्क्वैट्स ( Squats)

लोअर बॉडी और बॉडी कोर (body core) की शक्ति बढ़ाने के लिए स्क्वैट्स की प्रैक्टिस की जाती है। यह शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी (flexibility) बढ़ाती है, हिप्स और कमर पर भी बेहतर तरीके से प्रभाव डालता है। साथ ही इससे कैलोरी बर्न (exercises to burn calories) करना भी आसान होता है।

