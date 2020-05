Exercise for High BP: उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) से लगभग प्रत्येक साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन (Hypertension) भी कहते हैं। मुख्य रूप से बदलती जीवनशैली के कारण भी लोगों में हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण (Symptoms of High Blood Pressure) नजर आ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर के कारण (Causes of High Blood Pressure) कई हैं, लेकिन प्रमुख कारणों में खराब खान-पान और एक्सरसाइज (Exercise for High Blood Pressure) नहीं करना भी माना जाता है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर इसे आप दवाओं के नियमित सेवन से ही कंट्रोल में रख सकते हैं। Also Read - Kalonji Benefits : कलौंजी कई बीमारियों के लिए है रामबाण, जानें कैसे करें सेवन

कई बार दवाएं मिस हो जाती हैं, ऐसे में यदि आप अपनी रूटीन में एक्सरसाइज शामिल करेंगे, तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकेंगे। हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार, 30 मिनट तक हर दिन एक्सरसाइज करने से (Exercise for High BP) हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। हम आपको कुछ ऐसे आसान से एक्सरसाइज के बारे में बता रहे हैं, जो उच्च रक्तचाप की समस्या को काफी हद तक कंट्रोल में रख सकते हैं।

1 दस मिनट करें ब्रिस्क वॉकिंग (Brisk Walking)

एक्सरसाइज (Exercise) करने से काफी हद तक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखा जा सकता है। एक्सरसाइज (Exercise) से ब्लड वेसल्स में आई स्टिफनेस कम होती है, जिससे रक्त का संचार आसानी से होता है और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है। एक अध्ययन के अनुसार, एक दिन में तीन बार लगभग 10 मिनट पैदल टहलें तो यह प्रतिदिन 30 मिनट ट्रेक (Trek) करने की तुलना में भविष्य में रक्तचाप की गति (Blood pressure spikes) को अधिक प्रभावी ढंग से कम कर सकता है।

2 हाइकिंग (Hiking)

मांसपेशियों को मजबूत बनाने और फिट रहने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना एक अच्छी आदत हो सकती है। शारीरिक गतिविधि जैसे पैदल चढ़ाई करना (Hiking exercise) लगभग 10 प्वाइंट तक रक्तचाप को कम कर सकती है।

3 साइकिल चलाना (Cycling)

बाइक या साइकिल चलाने से भी ब्लड प्रेशर (Exercises for high blood pressure) को कम किया जा सकता है। 30 मिनट तक बाइकिंग और 20 मिनट तक साइकिल चलाना आपके लिए हेल्दी हो सकता है। जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार, साइकिलिंग से आप अपने ब्‍लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ-साथ कोलेस्‍ट्रॉल लेवल, ब्‍लड ग्‍लूकोज और वजन को भी कम कर सकते हैं। साइकिलिंग सबसे बढ़िया कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज मानी जाती है। जब आप पैडल मारते हुए अपने पैरों को ऊपर-नीचे करते हैं, तो पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के मरीजों को रोजाना कम से कम 20 मिनट साइकिलिंग करनी चाहिए।

4 स्विमिंग करना (Swimming)

द अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि स्विमिंग से सिस्‍टोलिक ब्‍लड प्रेशर को आसानी से कम किया जा सकता है। स्विमिंग करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। शरीर में रक्त प्रवाह तेज होता है। साथ ही, तैरने से वजन कम करने में भी मदद मिलती है। स्विमिंग करने से ब्लड फ्लो बढ़ता है। शरीर की बनावट बेहतर होती है। व्यस्क लोगों को रोजाना कुछ देर स्विमिंग करनी चाहिए। इससे स्टैमिना भी बढ़ती है।

