Ways to loss Belly Fat: बेली फैट (Belly Fat) लोगों की अच्छी खासी पर्सनालिटी को ख़राब दिखाने लगता है। तो वहीं, पेट और कमर के आसपास जमा चर्बी (Fat) की वजह से बढ़ी हुई यह तोंद कई बीमारियों (Belly Fat Risk) की वजह भी बनती है। इसीलिए, लोग अपने बेली फैट को कम करने के लिए कई कोशिशें करते हैं। लेकिन, कई बार लोगों को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाती। चूंकि, बेली फैट घटाना (Losing Belly Fat) थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला काम है और इसीलिए, यहां एक्सरसाइज़ और डायट दोनों का ख्याल रखना पड़ता है। जिद्दी बेली फैट को कम करने के लिए आप मेथी की मदद ले सकते हैं। (How to loos Belly Fat at home in hindi) Also Read - बेली फैट करना है कम, तो रोज़ पीएं 3 चीज़ों से बना यह जूस, जानें इस हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक की रेसिपी

कम करना है बेली फैट, तो मेथी करेगी आपकी मदद, रोज़ करें सेवन (Tip to Lose Belly Fat):

दरअसल, आयुर्वेद (Ayurveda) में मेथी को वेट लॉस (Weight Loss Food) में मददगार बताया गया है। इनमें गैलेक्टोमैनन नामक कम्पाउंड्स होते हैं। जो पानी में घुलनशील होते हैं। ये कम्पाउंड हमारे बॉडी में मौजूद लिक्विड्स के साथ मिल जाते हैं। जिससे, इन्हें शरीर के हर हिस्से में पहुंचने में भी मदद होती है। यह कम्पाउंड शरीर के सभी सिस्टम्स पर प्रभाव डालता है। जिससे, उन्हें काम करने में आसानी (Fenugreek health benefits) होती है। Also Read - वेट लॉस के लिए सही कार्ब्स हैं कारगर, ऐसे प्लान करें अपनी वेट लॉस डायट

मेथी का सेवन करने से होते है ये फायदे (Methi Health Benefits)

शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है।

घ्रेलिन हार्मोन्स को नियंत्रित करता है। जिससे, भूख कंट्रोल में रहती है।

ओवरइटिंग की इच्छा कम होती है।

वेट लॉस के लिए मेथी का सेवन कैसे करना चाहिए? (How to Consume Fenugreek for Weight Loss):

मेथी का पानी पीएं।

इसके बीज़ों को भूनकर पाउडर बनाएं। रोज़ एक चम्मच मेथी पाउडर पानी के साथ फांकें।

मेथी की हर्बल चाय बनाकर पीएं।

अपने भोजन में तड़के के लिए मेथी का इस्तेमाल करें।

