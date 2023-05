आलिया भट्ट फिट रहने के लिए करती हैं ये खास योग, जानें क्या है ये और कैसे है शरीर के लिए फायदेमंद

Alia-Ranbir Wedding : आलिया भट्ट की आज शादी हो रही है। दुनिया उनकी फिटनेस और खूबसूरती की दीवानी है और उनकी फिटनेस का राज है Yoga wheel pose

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी (Alia-Ranbir Wedding) आज हो रही है। दोनों लव बर्ड्स काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं और आखिरकार आज ये दोनों हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाएंगे। बात अगर सिर्फ आलिया भट्ट की करें तो दुनिया उनकी खूबसूरती और मासूमियत की दीवानी है। इसके अलावा उनका फीटनेस तो हर किसी के लिए एक सीख है। आलिया भट्ट की इसी फिटनेस का राज है योग। योगा आलिया की फिटनेस रूटीन का हमेशा (alia bhatt fitness routine) से ही हिस्सा रहा है। आलिया अपने इंस्टा पोस्ट में कई बार योगा करते हुए अपने फोटो शेयर करती रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक अलग प्रकार के योगा पोज को करते हुए अपनी तस्वीर शेयर की। इस योगा पोज को, व्हील योगा पोज कहा जाता है। तो, आइए जानते हैं इस व्हील योग पोज को करने का तरीका और इसके फायदे।

View this post on Instagram A post shared by Alia Bhatt 🤍☀️ (@aliaabhatt)

आलिया करती हैं व्हील योग पोज (Wheel Yoga pose)

व्हील योग पोज (Wheel Yoga pose) को ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है। इस अद्भुत योग प्रोज का पहली बार आविष्कार 1978 में किया गया था, और तब से कई लोग इस योगा पोज को करते हैं। इसे करने का तरीका थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन धीमे-धीमे कोशिश करने से आप व्हील योगा पोज को पूरी तरह से कर सकते हैं। इसे करने के लिए (How to do Wheel Yoga pose)

-अपनी पीठ के बल लेट जाएं

-अपने घुटनों को मोड़ें, अपने पैरों के तलवों को अपनी चटाई पर नितंबों के करीब लाएं।

-पैर समानांतर और कूल्हों की दूरी अलग होनी चाहिए।

-अपनी कोहनी मोड़ें और अपने हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर लाएं।

-अपने कंधों और कूल्हों को फर्श से ऊपर उठाएं, श्वास लें और अपनी हथेलियों और पैरों में दबाएं।

-अपने सिर को ऊपर उठाएं और गर्दन पर बहुत अधिक भार न डालें।

- हाथों और पैरों का प्रयोग करें और शरीर को ऊपर उठाते हुए एक गोलार्ध में बनाएं।

-इसके अलावा जिन हिस्सों को करना मुश्किल होता है, उन्हें पहिए का इस्तेमाल करके हासिल किया जा सकता है।

व्हील योग पोज करने के फायदे-Yoga wheel pose benefits

व्हील योग पोज करने के कई फायदे हैं। पहले तो ये शरीर में एक स्थिरता पैदा करता है और फिर मांसपेशियों की कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा भी ये शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। जैसे कि

-योग चक्र आपको आसन के दौरान सीधा रखने में मदद कर सकता है और आपके शरीर को सहारा देता है, इस प्रकार ये शरीर के बॉडी पॉश्चर को सही करता है।

- इसके अलावा योग चक्र का उपयोग अक्सर आपके लचीलेपन को लगातार बढ़ाने का काम करता है और चोट से बचाता है।

-ये मांसपेशियों में दर्द को दूर करने में मदद करता है, उन्हें मजबूत बनाता है और एक बेहतर मुद्रा बनाए रखने में मदद करता है।

-ये ब्लड सर्कुलेशन सही करता है और स्किन और बालों को हेल्दी बनाता है।

इस तरह आप इस व्हील योगा पोज करके अपने शरीर को हेल्दी रख सकते हैं। इस व्हील योगा पोज की एक खास बात ये भी है कि ये आपकी खूबसूरती बढ़ाने में मददगार है और साथ ही ये मेटाबोलिज्म को ठीक करके फैट कम करने और वेट लॉस में मदद करता है। तो, आलिया भट्ट की तरह फिट रहने के लिए ट्राई करें ये योगा और अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप योगा ट्रेनेर की मदद ले सकते हैं।