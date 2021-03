जब भी बात हेल्दी कार्ब की आती है तो केला उन फलों की सूची में सबसे पहले आता है, जो हेल्दी कार्ब से भरा होता है। सिर्फ यही नहीं केले में मौजूद पोटेशियम मांसपेशियों को सपोर्ट करने वाले अच्छे फूड्स में से एक है। इतना ही नहीं केला आपके मूड को बेहतर बनाने वाले फोलेट और ट्रिप्टोफैन नाम के यौगिक से भी भरा होता है। केले के इन सभी फायदों (Banana for weight loss) को जानने के बाद एक चीज, जो आपको इसे खाते वक्त परेशान करती है होगी और वो है उसका रंग। जी हां, अगर केला पीला हो तो खाने में स्वाद देता है लेकिन अगर आप केले को खाने का सही तरीका नहीं जानते हैं तो आपके लिए चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। केले को खाने से पहले इस बात को जान लें कि केले चाहे हरा, पीला या फिर गला हुआ हो उसके अपने फायदे और नुकसान होते हैं। इस लेख में हम आपको ये बताएंगे कि जब आप वजन कम करने की कोशिश में लगे हों तो आपके लिए केला खाने (Banana for weight loss) का सही तरीका क्या होना चाहिए। आइए जानते हैं कौन सा केला वजन घटाने में आपकी मदद करता है। Also Read - ओट्स को दूध में डालकर या फिर सब्जियां मिलाकर खाने से घटेगा वजन, पढ़ें कैसे खाने से घटेगी कमर

भूरे रंग का केला वजन घटाने के लिए सबसे बेकार (Banana for weight loss)

अध्ययन बताते हैं कि भूरे रंग का केला या फिर धब्बेदार केला आपको कभी भी नहीं खाना चाहिए, खासकर जब आप वजन कम करने की कोशिश कर रहे हों। जब केला भूरे रंग का हो जाता है तो उसमें मौजूद स्टार्च शुगर का रूप ले लेता है और आपके ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ा देता है।

भूरे रंग के एक केले में 17.4 ग्राम शुगर होती है जबकि पीले रंग के उतने बड़े केले में 14.4 ग्राम शुगर होती है। इसका मतलब ये है कि अगर केले का रंग पीले से भूरा हो गया तो उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज से प्राप्त होने वाली शुगर की मात्रा 3 ग्राम तक बढ़ जाती है।

भूरे रंग के केले में फाइबर की मात्रा भी काफी कम होती है। भूरे रंग के केले में मात्र 1.9 ग्राम फाइबर होता है जबकि पीले रंग के केले में 3.1 ग्राम फाइबर होता है, जो पीले रंग के केले को पचाने के लिए ज्यादा बेहतर बनाता है।

जर्नल डायबिटीक मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, अगर आप भूरे रंग के केले के बजाए पीले रंग का केला खाना पसंद करते हैं तो आपका ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ेगा। इसलिए ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि भूरे रंग का केला आपके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है।

पीले रंग का केला आपके लिए एक हेल्दी विकल्प

चाहे आप वजन कम करने की कोशिश में लगे हों या फिर बॉडी बनाने के चक्कर में पीले रंग का केला आपके लिए बेस्ट है। एक अच्छा पका हुआ केला खाने में स्वादिष्ट होने का साथ-साथ आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप पीले रंग का केला खाते हैं तो आप केले के ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

हरे रंग का केला वजन घटाने के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद

भले ही हरे रंग का केला खाने में थोड़ा कच्चा होता है लेकिन इसमें शुगर की मात्रा काफी कम होती है साथ ही स्टार्च अधिक होता है। ये स्टार्च पाचन के लिए अच्छा होता है और इसे आपके पेट में मौजूद एंजाइम आसानी से ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए आप ज्यादा देर तक फुल रहते हैं और आपका पेट भरा रहता है।

आप हरे केले की स्मूदी बना सकते हैं या फिर हरे केले की सब्जी खाने में भी स्वादिष्ट होती है।

बात करें वजन घटाने के लिए बेस्ट केले की तो आप हरे रंग का केला ट्राई कर सकते हैं क्योंकि इसमें मौजूद स्टार्च और शुगर की कम मात्रा आपको वजन घटाने में काफी मदद कर सकती है। हालांकि इसे अपनी डेली डाइट में शामिल करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है इसलिए आप पीले रंग के केले का विकल्प ट्राई कर सकते हैं।