'बादशाह' की मस्कुलर बॉडी देख सोशल मीडिया पर मचा तहलका! बताया 'किस बीमारी के बाद घटाया वजन',जानें वेट लॉस जर्नी

'बादशाह' की मस्कुलर बॉडी देख सोशल मीडिया पर मचा तहलका, खुद शेयर किया अपना वेट लॉस प्लान

Badshah Weight loss : इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए खुद बादशाह ने अपने बॉडी ट्रांसफोर्मेशन के बारे में भी बताया। आइए जानते हैं कैसे बादशाह ने किया ये शानदार बॉडी ट्रांसफोर्मेशन।

Badshah Weight loss : सैटरडे-सैटरडे, कर गई चुल और डीजे वाले बाबू जैसे गानों पर पूरे हिंदुस्तान को नचाने वाले आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ 'बादशाह' एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है उनका बॉडी ट्रांसफोर्मेशन, जिसको देख उनके फैंस भी भौंचक्के हो गए हैं। बादशाह ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी मस्कुलर बॉडी को शोकेस किया है। हालांकि अभी तो सिर्फ इसे बादशाह के बॉडी ट्रांसफोर्मेशन की एक झलक के रूप में देखा जा रहा है। इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए खुद बादशाह ने अपने बॉडी ट्रांसफोर्मेशन के बारे में भी बताया। आइए जानते हैं कैसे बादशाह ने किया ये शानदार बॉडी ट्रांसफोर्मेशन।

View this post on Instagram A post shared by BADSHAH (@badboyshah)

बादशाह ने किया वेट लूज

सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहने वाले बादशाह ने अपने हाल ही में एक पोस्ट से अपने फैंस को हिला कर रख दिया है। इस पोस्ट में बादशाह ने कई किलो तक वेट लूज किय, जिसको देखकर उनके फैंस फूले नहीं समा रहे हैं। सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि बादशाह के करीबी दोस्त भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि बादशाह का ये ट्रांसफोर्मेशन भी हो सकता है। बादशाह के करीबी भी मशहूर सिंगर के हेल्दी लाइफस्टाइल की तारीफ कर रहे हैं।

TRENDING NOW

मिले मजेदार कमेंट्स

बादशाह ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, आपको अपने काम के लिए मेहनत करने की जरूरत है (Ya'll need work on your pen game though)। बादशाह के इस मजेदार पोस्ट पर फैंस की भी दमदार प्रतिक्रिया देखने को मिली।

फैंस के मजेदार कमेंट्स

बादशाह के इस बॉडी ट्रांसफोर्मेशन पर एक फैन ने कमेंट किया, क्यों पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। वहीं एक फैन्स ने इसे बादशाह की यूएफसी की तैयारी भी बताया।

You may like to read

बादशाह की वेट लॉस जर्नी

बादशाह ने शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के टॉक शो में अपनी वेट लॉस जर्नी का जिक्र किया था। बादशाह ने कहा था कि वजन कम करने के पीछे ढेर सारे कारण थे। लॉकडाउन के दौरान कोई शो नहीं था और बाद में अचानक से शो आ गया। और जब मैं स्टेज पर गया तो मुझे अहसास हुआ है कि मेरे अंदर स्टैमिना ही नहीं है। मेरे काम की जरूरत है कि मैं 120 मिनट एक्टिव रहूं और परफोर्म करूं। मेरे अंदर स्टैमिना नहींथा तो मैंने 15 मिनट पेंटिंग करना शुरू किया। एक परर्फोमर होने के नाते मुझे अपना बेस्ट देना होता है। ये सबसे बड़ी वजह थी।

ये बीमारी थी वजह

बादशाह ने बताया कि वह स्लीप एपनिया से भी पीड़ित थे। ये वक्त और ज्यादा परेशान करने वाला था क्योंकि ये एक खतरनाक स्थिति है। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये खर्राटे की एक बड़ी परेशानी है। मुझे ये परेशानी थी, जो अब नहीं है।

RECOMMENDED STORIES