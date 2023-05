अनुपमा सीरियल में सासू मां बनी तसनीम शेख 41 की उम्र में भी कैसे हैं इतनी फिट, यंग, जानें यहां

Tassnim Sheikh Fitness Secrests in Hindi: अनुपमा (Anupamaa Serial) सीरियल आप देखते हैं, तो इसमें सासू मां राखी दवे की भूमिका निभाने वाली तसनीम शेख (Tassnim Sheikh) को आप सभी बखूबी पहचानते होंगे। तसनीम का इंस्टाग्राम अकाउंट तसनीम नेरुरकर (Tassnim Nerurkar) के नाम से है और दूसरा नाम तनीषा नेरुरकर (Tanisha Nerukar) है। हालांकि, तसनीम शेख के नाम से ही टीवी की दुनिया में उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है। कई सफल धारावाहिकों में तसनीम काम कर चुकी हैं जैसे कुसुम, कसौटी जिंदगी की, कुमकुम, कृष्णा अर्जुन, देश में निकला होगा चांद आदि। दो दशक से तसनीम एक्टिंग में सक्रिय हैं और आज भी 41 की उम्र में वे पहले जैसी ही नजर आती हैं बिल्कुल फिट, यंग और स्लिम-ट्रिम। अनुपमा सीरियल में भी दर्शक उनकी भूमिका को काफी पसंद कर रहे हैं। वे इसमें निगेटिव रोल प्ले कर रही हैं। आखिर कैसे तसनीम रखती हैं खुद को फिट (Tassnim Sheikh Fitness at the Age 41), आइए जानते हैं यहां.....

चाहे कुछ भी हो जाए एक्ट्रेस तसनीम शेख अपनी फिटनेस को कभी भी नजरअंदाज नहीं करती हैं। वे कड़ी मेहनत करती हैं, ताकि उनका बॉडी फिट रहे। जिम में वे घंटों मेहनत करती हैं। अक्सर वे इंस्टाग्राम पर भी अपने वर्कआउट वीडियोज को शेयर करती रहती हैं। इससे पता चलता है कि वे काफी फिटनेस फ्रीक हैं।

आप उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं कि वे एक वीडियो में बाइसेप्स वर्कआउट करती दिख रही हैं। यह एक्सरसाइज कंधे, हांथों को टोन्ड करता है। इससे हाथों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। हाथों में ताकत आती है। यह एक वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। इसमें दोनों हाथों में डंबल पकड़ा जाता है और इसका अभ्यास किया जाता है। अपनी क्षमता के अनुसार वजन वाला डंबल ही सेलेक्ट करें।

तसनीम शेख खूब करती हैं स्ट्रेचिंग

तसनीम स्वस्थ, फिट रहने के लिए स्ट्रेचिंग का अभ्यास भी करती हैं। इसे करने से शरीर को कई लाभ होते हैं। इससे शरीर लचीला बनता है। शरीर के ज्वाइंट्स भी सही रहते हैं, उनमें मूवमेंट सही से होता है। मांसपेशियों में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है।

हर दिन करती हैं पुशअप्स

तसनीम शेख पुशअप्स भी करती हैं। पुशअप्स के नियमित प्रैक्टिस से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। मसल्स, कंधों के साथ ही पूरे शरीर को किसी ना किसी रूप में लाभ होता है। वह टोन्ड बॉडी पाने के लिए बैटल रोप एक्सरसाइज भी करती हैं। इसमें भारी और मोटी सी रस्सी को पकड़कर एक्सरसाइज किया जाता है। इसे करने से शरीर को ताकत मिलती है। मांसपेशियां टोन्ड होती हैं। इससे कई अंग जैसे हार्ट हेल्दी बना रहता है।