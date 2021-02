बॉलीवुड के वेटरन एक्‍टर अनिल कपूर (Anil Kapoor) ने ये साबित कर दिया है कि एज सिर्फ एक नंबर है, असल में आप कैसे हैं और कितने फिट हैं ये आप पर निर्भर करता है। एक्‍टर अनिल कपूर अपनी एक्टिंग के साथ ही फिटनेस से भी लोगों को खूब मोटिवेट करते रहते हैं। हाल ही में उन्‍होंने अपने ट्वीटर अकांडट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो चीते की तरह दौड़ते हुए दिख रहे हैं। अनिल कपूर (Anil Kapoor) की रनिंग और उनकी फिटनेस देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक्‍टर ने इस उम्र में खुद को इतना फिट कैसे रखा हुआ है। Also Read - Pilates For Men: पिलाटे है Six Pack Abs पाने का सबसे बेस्‍ट तरीका, बस इन 2 बातों का रखें खास ध्‍यान

अनिल कपूर ने इस वीडियो के साथ कैप्‍शन में लिखा है “Getting back on track”. यानि कि वो फिर से अपने ट्रैक पर वापिस आ गए हैं। एक्‍टर की ये वीडियो वाकई उन लोगों के लिए एक मोटिवेशन है जिनकी उम्र 50 से अधिक है और वो खुद को फिट रखना चाहते हैं। सिर्फ यही वीडियो नहीं, बल्कि अनिल कपूर इससे पहले भी कई वीडियोज और ऐसे पोस्‍ट शेयर कर चुके हैं, जिसमें उन्‍होंने ये साबित किया है कि अगर मेहनत और सच्‍ची लगन से कुछ पाना चाहो तो वो मुमकिन है।

What I love about training is that it anchors me to something that is consistent and meditative.

When I get back to training, I do it mindfully and gradually. Build slowly and allow myself the chance to adjust and grow back into it. One step at a time goes a long way! pic.twitter.com/t5OpdPeNCe

— Anil Kapoor (@AnilKapoor) February 18, 2021