Alia Bhatt Weight Loss in Hindi: आलिया भट्ट जितनी बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, उतनी ही खूबसूरत भी हैं। हालांकि, आज से कुछ साल पहले आलिया काफी मोटी हुआ करती थीं, लेकिन उन्होंने कड़ी मेहनत और स्ट्रिक्ट वेट लॉस डायट प्लान फॉलो करके परफेक्ट फिगर पाया है। आज हर लड़की उनकी तरह फिगर पाना चाहती है। बॉलीवुड की बबली गर्ल आलिया ने कुछ डाइटिंग टिप्स फॉलो करके, एक परफेक्ट फिगर पाने में सफलता हासिल की है। अगर आप भी वजन कम करना चाहती हैं और चाहती हैं कि आलिया भट्ट (Alia Bhatt) जैसा फिगर हो, तो फॉलो करें आलिया का ये वेट लॉस डायट टिप्स। वजन कम करने के लिए आलिया ने भी ये ही वेट लॉस डायट टिप्स को फॉलो किया था। Also Read - Tips for Weight Loss: नए साल पर तेजी से वजन कम करने के लिए अपनाएं ये वेट लॉस टिप्स

जैसा हो शरीर वैसा हो डायट प्लान

आलिया (Alia Bhatt weight loss) के अनुसार, कोई भी डायट प्लान को अपने बॉडी टाइप के अनुसार ही चुनना चाहिए। बेहतर है कि किसी अच्छी डायटिशियन से इस बारे में सलाह लें। सभी की बॉडी की बनावट, पाचन प्रक्रिया, भोजन को पचाने की क्षमता, पसंद-नापसंद अलग-अलग होती है। शरीर की जरूरतों को समझते हुए ही वेट लॉस डायट प्लान (Weight loss diet plan) फॉलो करना चाहिए। Also Read - एक महीने में पेट की चर्बी घटाने के लिए पिएं हल्दी वाली चाय, ये है बनाने का तरीका और अन्य लाभ

हेल्दी चीजें खाएं

आलिया का मानना है कि सेहत के लिए जो अच्छा है सिर्फ उन्हीं चीजों का सेवन करना चाहिए। साथ ही वे हर 2 घंटे में कुछ खाने की बात को भी नहीं फोलो करती है। अपने हिसाब से खाएं लेकिन जरूरत से ज्यादा ना खाएं। Also Read - Weight Loss Drink: वजन भी कम करती है नींबू वाली चाय, पेट की चर्बी घटाने के लिए इस समय करें सेवन

आलिया भट्ट का डायट टिप्स (Diet tips of Alia Bhatt)

1 आलिया भट्ट नाश्ते में पोहा, फल, जूस आदि लेना पसंद करती हैं। दिन के समय वह रोटी-सब्जी और डिनर में दही, चावल खाना पसंद करती है। इस तरह के डायट प्लान को फॉलो करके ही उन्होंने अपना वजन 3 महीने में 10 किलो घटाने में सफलता हासिल की थी। आलिया के अनुसार, उन्होंने कभी भी कोई फिक्स डायट प्लान फॉलो नहीं किया। अपनी पसंदीदा चीजों से कभी भी उन्होंने दूरी नहीं बनाई। हां, वे जो भी खाती हैं, एक सीमित मात्रा में ही खाती हैं। वे नींबू पानी में केसर डालकर पीती हैं। वर्कआउट के बाद गन्ने का जूस पीती हैं। घी भी खाती हैं, क्योंकि घी में गुड फैट (Alia bhatt weight loss journey) होता है।

2 वह सुबह 9 बजे तक नाश्ता कर लेती हैं। यही सलाह वे अपने फैंस को भी देती हैं। उनके अनुसार, नाश्ता सबसे जरूरी मील है, जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करता है। आप इसके बाद दिन भर हेल्दी स्नैक्स का सेवन कर सकते हैं। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने को भी वह महत्वपूर्ण बताती हैं। साथ ही वे गन्ने का जूस भी पीना पसंद करती हैं। प्रतिदिन वर्कआउट करने की सलाह देती हैं, ताकि आप फिट रहें।

Celebrities In Lockdown: लॉकडाउन में आलिया कर रही हैं कुकिंग, बहन ने बनाया चॉकलेट केक, तो आलिया ने ये खास रेसिपी

आलिया भट्ट ने शेयर किए अपने Weight Loss डायट सीक्रेट्स!