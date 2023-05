Pre Wedding Health Tips: रणबीर और आलिया की तरह जल्द ही होने वाली है शादी तो इन टिप्स की मदद से रखें खुद को हेल्दी और फ्रेश

क्या कुछ ही दिनों में है आपकी शादी और हो रहा है स्ट्रेस से बुरा हाल, नहीं रख पा रहें हैं खुद का ध्यान तो, इन टिप्स की मदद से रखें खुद को मेंटली शांत और फिजिकली हेल्दी।

Pre Wedding Health Tips: बॉलीवुड एक्टर्स रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की शादी की चर्चा इन दिनों हर तरफ है। ये दोनों इसी सप्ताह शादी के बंधन में बंध जाएंगे और रणबीर-आलिया की तरह ही बहुत से लोग जल्द ही बैचलर ग्रुप से निकल कर मैरिड बन जाएंगे और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरूआत करेंगे। शादियों का सीजन है और लोग अपनी शादी की तैयारियों में खूब बिजी हैं। शादी की तैयारियां जिनमें शॉपिंग से लेकर कपड़े पहनने-नापने और साथ ही घरवालों और रिश्तेदारों से जुड़े इंतजाम करने जैसे काम भी शामिल होते हैं। वहीं, कुछ लोगों को शादी की तैयारियों के साथ ऑफिस का भी काम करना पड़ता है। ऐसे में तनाव, एंग्जायटी और ठीक से सो न पाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपकी भी स्थिति कुछ ऐसी ही है और आप भी बहुत अधिक व्यस्त होने के कारण खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं तो आप ही के लिए हम लिख रहे हैं यहां कुछ टिप्स, जिन्हें फॉलो कर आप आसानी से अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं।(Pre Wedding Health Tips In Hindi)

लिक्विड इंटेक का रखे ख्याल

शादी की तैयारियों और भागदौड़ के बीच बॉडी को हाइड्रेटेड (hydrated) रखें। जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें। खासकर गर्मियों के मौसम में शरीर में पानी की कमी होने की संभावना भी अधिक बढ़ जाती है। ऐसे में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। इसी तरह अधिक मात्रा में पानी पीने से अनहेल्दी फूड्स के लिए होने वाली क्रेविंग्स को भी कंट्रोल करने में आसानी होती है। पानी बॉडी डिटॉक्स में मदद करता है और स्किन को भीतर से हेल्दी रखता है। इसीलिए अपनी रोजमर्रा की डाइट में लिक्विड की मात्रा अधिक रखें। पानी के अलावा आम पन्ना(aam panna), नारियल पानी (coconut water) और बेल शर्बत (bel sharbat) या नींबू की शिकंजी जैसे ड्रिंक्स भी गर्मियों मे शरीर को स्वस्थ और हाइड्रेटेड रहने में सहायता कर सकते हैं।

TRENDING NOW

खाएं कम नमक और थोड़ी चीनी

नमक (salt) का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में वॉटर रिटेंशन (water retention) की समस्या हो सकती है। जिससे शरीर मोटा और फूला हुआ दिखायी देता है। इसी तरह शक्कर का अधिक सेवन करने से मोटापा बढ़ने की संभावना भी बढ़ती है। इसीलिए, शादी से पहले के कुछ दिनों तक मिठाई और नमक वाले फूड्स (foods high in salt) का सेवन कम मात्रा में करें। (why salt and sugar is bad for your health)

अच्छी नींद सोएं और समय पर सोएं

शादियों वाले घर में देर रात तक नाच-गाना, पार्टी और गपशप चलती है। ऐसे में देर रात तक जागना और खाना-पीना भी होता है जो वेट गेन (weight gain) का कारण बन सकता है। इसी तरह देर तक जागने से बेली फैटभी बढ़ सकता है और पेट और कमर के आसपास जमा फैट से मोटापा बहुत अधिक दिखायी दे सकता है। साथ ही नींद की कमी (sleeplessness side effects) के कारण आंखों के नीचे काले धब्बे या डार्क सर्कल्स (dark circles) भी हो सकते हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जल्दी सोएं। रोज़ाना 7-8 घंटे की नींद ज़रूर सोएं। इससे, थकान कम होगी और आप फ्रेश भी महसूस करेंगे।

You may like to read

डाइट रखें ऐसी

शादी से पहले का समय भागदौड़ और कई तरह की तैयारियों से भरा होता है। इस दौरान लोग अपने खाने-पीने का ध्यान नहीं रख पाते और इस वजह से एसिडिटी (acidity), सिरदर्द (headache), कमजोरी (weakness) और कई बार बुखार(fever) या कमजोरी से चक्कर आने (dizziness) जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसीलिए ऐसे समय में होने वाली दुल्हन और दूल्हे को अपना डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए। डाइट प्लान करते समय इन बातों का ध्यान रखें-

अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स को शामिल ज़रूर करें। दिन में कम से कम एक फल ज़रूर खाएं, फल सीजनल और लोकल हो तो परिणाम और भी बेहतर होगें।

सुबह नाश्ते में एक फल खाएं और ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें।

इसी तरह मौसमी सब्जियों का सेवन करें। उनका इस्तेमाल सलाद, करी या जूस के तौर पर किया जा सकता है।

सब्जियों और फलों में पाए जाने वाले डाइटरी फाइबर, विटामिंस और मिनरल्स शरीर का पोषण करेंगे और उसे अंदर-बाहर से मज़बूत बनाएंगे। साथ ही लम्बे समय तक आपका पेट भरा हुआ महसूस होगा जिससे अनहेल्दी फूड्स जैसे पकौड़े, कोला या नमकीन वगैरह के लिए आपको कम क्रेविंग होगी।

सुबह उठने के बाद जीरा-सौंफ का पानी या नींबू-शहद को गुनगुने पानी में घोलकर पीएं। इससे, शरीर में जमा टॉक्सिंस को बाहर निकालने में सहायता होगी।

रात में सोने से पहले एक गिलास दूध पीने से तनाव कम होगा और आराभरी नींद आएगी।

भुजिया और समोसे नहीं स्नैक्स में खाएं ये फूड्स

भागदौड़ और बहुत अधिक काम से घिरे लोग अक्सर जो गलती करते हैं वह है छोटी-छोटी भूख मिटाने के लिए अनहेल्दी स्नैक्स या चॉकलेट बार जैसे फूड्स खा लेना। आमतौर पर जब लोगों को शॉपिंग या शादी के काम करते हुए भूख लगती है तो वे 2-3 लड्डू खा लेते हैं, समोसे (samosa) खा लेते हैं या एनर्जी बार जैसी झटपट एनर्जी देने वाली किसी चीज का सेवन कर लेते हैं। इससे मोटापा बढ़ने और पेट खराब होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसीलिए, हल्की-फुल्की भूख लगने पर स्नैकिंग के लिए हेल्दी फूड्स का चुनाव करें।

जब आप शॉपिंग करने या स्पा जाएं तो अपने साथ अपनी पसंद के कुछ फल और ड्राई फ्रूट्स रख लें ताकि भूख लगने पर आप उनका सेवन कर सकें।

इसी तरह ट्रैवल करते समय या डिनर या लंच के लिए जल्दी घर ना पहुंचने पर आप सलाद, मुरमुरे, स्मूदीज, बेसन के लड्डू या दही जैसे फूड्स का सेवन कर सकते हैं, जिनसे पेट भरता है और ये आराम से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। इस तरह आप घर पहुंचने के बाद घर का बना लंच या डिनर खा सकते हैं।

नारियल पानी ना केवल एक हेल्दी ड्रिंक है बल्कि,इसे पीने से पेट भी भरता है। काम के बीच भूख लगने पर नारियल का पानी पी सकते हैं। इससे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में सहायता होती है और पेट भरता है। (Health benefits of coconut water)

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गयी डाइट और हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी टिप को आज़माने या किसी स्वास्थ्य समस्या के इलाज से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी विशेषज्ञ का परामर्श ज़रूर लें।)

RECOMMENDED STORIES