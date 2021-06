Best tea for monsoon in hindi : मानसून आने में बस चंद दिन ही बचे हैं और साथ ही मानसूनी बीमारियों का खतरा इन दिनों सबसे ज्यादा रहता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी कई बीमारियां अगर बिगड़ जाए तो किसी भी व्यक्ति की जान ले सकती हैं। यूं तो मानसून एक खुशनुमा अहसास से कम नहीं और ऐसे वक्त में हाथ में चाय की प्याली हो तो फिर क्या ही कहने। लेकिन अगर ये चाय की प्याली ऐसी हो कि आपको पूरे मानसून सीजन में बीमार न पड़ने तो आपको कैसा लगेगा। जी हां, दक्षिण अफ्रीका जैसा देश में मानसून के दौरान इन्हीं चाय का सेवन किया जाता है, जिससे लोग हेल्दी रहते हैं। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं ऐसे चाय के बारे में , जो आपको मानसून के दिनों में ताजगी के साथ-साथ अच्छी सेहत भी प्रदान करेगी।

मानसून के लिए 5 बेस्ट चाय

​कैमोमाइल चाय (Chamomile Tea)

कैमोमाइल चाय मानसून के दौरान होने वाले बैक्टीरियल इंफेक्शन, जो सर्दी और फ्लू का कारण बनता है उसे रोकने में आपकी मदद कर सकती है। मानसून में ये चाय आपके बड़े काम आ सकती है। इस चाय में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं, जो मानसून के दिनों में आपकी बैक्टीरियल इंफेक्शन से सुरक्षा करते हैं। कैमोमाइल चाय दिमाग को शांत रख अनिद्रा जैसी समस्या को दूर करती है।

​गुड़हल की चाय (Hibiscus Tea)

गुड़हल की चाय विटामिन सी से भरी होती है, जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है। इतना ही नहीं ये चाय एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जो आपके ब्लड प्रेशर लेवल को कम करने का भी काम करती है। आप इस चाय के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए शहद या फिर फ्लेवर्ड लाइम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे ठंडा व गर्म किसी भी तरह पिया जा सकता है।

​ऊलोंग चाय (Oolong Tea)

उलोंग टी को आंशिक रूप से ऑक्सीकृत के लिए जाना जाता है। ये चाय म़ॉनसून के दिनों में आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। इतना ही नहीं यह पॉलीफेनोल एंटीऑक्सिडेंट से भरी होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को दुरुस्त बनाए रखने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है।

​रूइबोस चाय (Rooibos Tea)

दक्षिण अफ्रीका में खासतौर पर पी जाने वाली ये चाय कैफीन फ्री होती है, जो ढेर सारे एंटीऑक्सिडेंट से समृद्ध होती है। इस चाय के सेवन से कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर होता है, जो आपके हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है।

​पेपरमिंट टी (Peppermint Tea)

पुदीने के पत्तों से बनी ये चाय़ बेहद खास है क्योंकि यह चाय आपको रिफ्रेश करने में मदद करती है। इस चाय को पीने से न सिर्फ पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है बल्कि ये चाय पेट की परेशानियों और बेचैनी को भी दूर करने में मदद कर सकती है।