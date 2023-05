बालों को झड़ने से रोकने के लिए करें ये 10 योगासन, जानें करने का तरीका और फायदे

Yoga for hair: योग एक साथ बालों की कई समस्याओं के लिए काम करता है। ऐसे में ये 10 योगासन बाल झड़ने के साथ, बालों की ग्रोथ बढ़ाने में भी मददगार हैं।

Does yoga help with Hairfall: योग शरीर के लिए कई प्रकार से फायदेमंद है। ये शरीर के अलग-अलग अंगों को प्रभावित करता है और हेल्दी रखने में मदद करता है। ऐसे में आज कल बालों की समस्याएं जब बढ़ गई हैं तो, योग करना बालों की कई समस्याओं को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल, योग स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है और जड़ों को पोषण देता है जिससे बाल नहीं झड़ते हैं। इसके अलावा ये आपके स्कैल्प के पोर्स को खोलता है जिससे बालों तक ऑक्सीजन और खनिज की मात्रा सही रहती है। इसके अलावा योग करने से जब बालों का ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है तो आपको डैंड्रफ की समस्या नहीं होती और आपके बाल हेल्दी रहते हैं।

बालों को झड़ने से रोकने के लिए 10 योग - Yoga for hair fall control in hindi

1. बालयम (Balayam Yoga)

बालयम योग बहुत पुराना योग है। ये सबसे आसान भी है और जब से बाबा राम देव ने इसे दुनिया को बताया है, बहुत से लोग इसे करना पसंद करते हैं। इसका उपयोग बालों के झड़ने को तेजी से कम करने के लिए किया जा सकता है। इसे आप बैठे कर या खड़े होकर कर सतके हैं और इसे दिन के किसी भी समय किया जा सकता है। इसे करने के लिए

-5-7 मिनट के लिए लगातार अपने अंगूठों को छोड़ कर दोनों हाथों के नाखूनों को एक-दूसरे पर रगड़ें।

-लगातार इसे दिन में कई बार करें।

2. उत्तानासन (Uttanasana)

बालों के झड़ने के लिए उत्तानासन एक अच्छा योग है। इसे करने के लिए अपना सिर नीचे लटकाने लगते हैं। इससे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा मिलता है और स्कैल्प की नॉरिशिंग में मदद मिलती है। जैसे ही सिर नीचे लटकता है, खून सिर में बालों में अच्छी तरह से पहुंचने लगता है। इससे बाल बड़े होने लगते हैं। इसके करने के लिए

-गहराई से सांस लें।

-अब पूरे शरीर को पैर की तरफ झुका दें और पैरों को हाथ से छूने की कोशिश करें।

-एक मिनट या 40 सेकंड के लिए इस स्थिति में रहें।

-सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं।

शुरुआती लोगों को जमीन को छूने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि, अगर वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो यह कोई समस्या नहीं है। आप समय के साथ इसे सही तरीके से करने लगेंगे।

3. उत्तानपादासन (Uttanpadasana)

बालों के झड़ने से रोकने के लिए उत्तानपादासन बहुत ही फायदेमंद है। इसमें आपको बहुत आराम से सांस लेनी की कोशिश करनी चाहिए। ध्यान रखें कि इसे रोजाना खाली पेट करने की कोशिश करें। दरअसल, इसे करने से बालों के रोम को बढ़ावा देता है और इसके विकास में मददगार है। इसे करने के लिए

-पहले तो लेट जाएं और पूरे शरीर को सीधा रखें।

-हाथों को भी नीचें सीधे जमीन से चिपका लें।

-इसके बाद धीमे-धीमे पांव उठाएं और सीधा रखें।

-शरीर ऐसे रखें जैसे आप 90 डिग्री के पोज में हो।

-इसी पर स्थिर रहें और अपने पैरों को अब आराम दें।

4. अपासना योग (Apasana Yoga)

बालों के झड़ने के लिए अपासना योग बहुत ही फायदेमंद है। अपासना बालों के झड़ने की समस्या के लिए सबसे बेहतरीन योगासन में से एक है। ये हानिकारक गैसों को मुक्त करने में मदद करता है और इसलिए पाचन में सुधार करता है। इसके अलावा ये खून साफ करता है और बालों के रोम को मजबूत करने में मदद करता है। इसे करने के लिए

-पहले तो योग मैट पर लेट जाएं।

-फिर अपने घुटनों को मोरते हुए पैरों को मोड़कर सीने के पास लाने की कोशिश करें।

-इस दौरान हाथ की मदद से पैरों को स्टेबल करें।

-कुछ देर इसी आसन में रहें और फिर नॉर्मल हो जाए।

5. नाड़ी शोधन प्राणायाम (Nadi shodhan pranayama)

बाल झड़ने के पीछे कई कारण होते हैं जैसे कि तनाव, माइग्रेन, अवसाद और कई बार खराब ब्लड सर्कुलेशन। ऐसे में नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद है। लेकिन बालों के लिए ये खास प्रकार से काम करता है। ये बॉडी के साथ स्कैल्प डिटॉक्स करता है और बालों को बढ़ने में मदद करता है। इसे करने के लिए

-दाहिने हाथ की पहली दो अंगुलियों को भौंहों के बीच में रखें। दाहिने नथुने को अंगूठे से धीरे से बंद करें, बाएं नथुने से श्वास लें।

- सांस को रोककर, अनामिका का उपयोग करके बाएं नथुने को बंद करें और दाएं से सांस छोड़ें।

-बाएं नथुने को बंद रखते हुए, दाएं नथुने से श्वास लें।

-सांस को रोककर दाईं नाक के छेद को दबाएं और बाईं ओर से सांस छोड़ें। इसे 10-15 बार दोहराएं और फिर आराम करें।

-इसे कुछ देर के लिए लगातार करें।

6. ससंगासन (Sasangasana)

बालों के झड़ने के लिए योग आसन सासंगासन बहुत ही फायदेमंद है। ससंगासन शब्द का अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ खरगोश की मुद्रा है। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को तेज करते हैं। जिससे बालों के झड़ने की संभावना कम हो जाती है और यह खोपड़ी को पोषण भी देता है। इसे करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बस मुर्गा बनना है और फिर अपने हाथों से पैरों को छूने की कोशिश करनी है।

7. मत्स्यासन (Matsyasana)

मत्स्यासन करने के फायदे कई हैं। ये बालों के झड़ने को कम करने के लिए आसान योग है। मत्स्यासन उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहा है जो बालों के झड़ने को रोकना चाहते हैं। मत्स्यासन स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को नियंत्रित करने में मदद करता है और बालों की जड़ों को गिरने से रोकने के लिए उन्हें पोषण भी देता है।

8. सिरसासन (Sirsansa)

यह बालों के झड़ने को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छे योग आसनों में से एक है। सिरसासन और कुछ नहीं बल्कि बालों में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने वाला योग है। इससे बालों को सीधे तौर पर पोषण मिलने में मदद मिलती है जिससे बाल जड़ से मजबूत होते हैं। इससे बाल घने और मजबूत भी होते हैं। सिरसासन करने के लिए आपको अपने हाथ को कोहनी से अंदर की ओर मोड़ना है और अपने शरीर को ऊपर की ओर खींचना है और पूरा भार हाथों पर रखना है। यह आसन सिर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जो बालों के रोम के पुनर्जनन में मदद करता है और खोपड़ी को पोषण भी देता है

9. भस्त्रिका प्राणायाम (Bhastrika Pranayama)

यह प्राणायाम शरीर से अतिरिक्त पित्त, वायु और कफ को दूर करने के साथ-साथ तंत्रिका तंत्र को भी शुद्ध करता है। ये शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बालों की ग्रोथ के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा ये शरीर को डिटॉक्स करता है और खून को साफ करता है। इसे करने के लिए

-सुखासन में बैठें।

-हल्की मुट्ठियां बनाएं और उन्हें कंधों के पास लाएं, कोहनियों को बगल में टिकाएं।

- इस दौरान शरीर सीधा और शिथिल होना चाहिए। जोर से सांस अंदर लेते हुए हाथों को ऊपर उठाएं और मुट्ठियां खोलें।

- जोर से सांस छोड़ते हुए हाथों को शुरुआती स्थिति में आने दें और हथेलियां फिर से सामने की ओर मुट्ठियों में बदल लें।

- इसे दो से तीन राउंड तक 12-15 बार दोहराएं। प्रत्येक दौर के बाद आराम करें।

10. वज्रासन (Vajrasana)

बालों के विकास के लिए वज्रासन योग बहुत फायदेमंद है। वज्रासन या वज्र मुद्रा सरल लेकिन काफी शक्तिशाली है। यह सीधे पेट से संबंधित मुद्दों को सही करता है और शरीर को कई फायदे पहुंचाता है। ​बालों के झड़ने की बात है, तो इसमें बड़ी भूमिका होती है। अध्ययनों के अनुसार, खराब गट फ्लोरा बालों के पतले होने का कारण बन सकता है। वज्रासन इनमें से बहुत सी समस्याओं को दूर करने और ठीक करने में मदद करता है और यह आपके भोजन को बेहतर ढंग से पचाने में भी मदद करता है। यह बालों के विकास के लिए फायदेमंद है और इसे रेगुलर करने से लंबे, घने और स्वस्थ बालों को पाने मेंमदद मिलती है। इसे करने के लिए

-घुटने टेकें और अपनी एड़ी पर बैठें।

-अपनी गर्दन और अपनी पीठ को सीधा रखते हुए अपनी एड़ी को एक साथ रखें।

-अपने हाथों को अपनी जांघों पर हथेलियों के साथ आराम की स्थिति में रखें और अपने सिर और दृष्टि को सीधा रखें।

-कम से कम 30 सेकंड के लिए उस स्थिति में रहें और इस दौरान गहरी और लंबी सांसें लें।

ये तमाम योगासन बालों के लिए ही फायदेमंद नहीं है बल्कि, पूरे शरीर को इन्हें करने से लाभ होता है। ये मासिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद है।