क्या आपके हाथ-पैर बिल्कुल पतले-पतले हैं? क्या आपके दोस्त आपको माचिस की तिल्ली बुलाते हैं? अगर हां, तो जान लें कि अब वक्त आ गया है कि शरीर को मोटा और तंदरुस्त बनाने का (how to gain weight fast for skinny people)। इस बात को जान लें कि दुबलापन उतना ही नुकसानदायक है जितना की मोटापा। दुबले व्यक्ति को जल्दी थकान हो जाती है, जिसके कारण उसमें आत्मविश्वास में कमी भी हो जाती है। जी हां, भले ही आपने बाहर की दवाइयों पर कितना ही पैसा क्यों न खर्च किया हो लेकिन उसका असर शरीर पर नहीं दिखाई दे रहा है तो इस लेख में हम आपको ऐसे 10 प्राकृतिक तरीकों के बारे में बता रहे हैं, जो आपको दुबलापन दूर (how to gain weight fast for skinny people) करने में मदद करेंगे। आइए जानते हैं कौन से हैं ये तरीके।

दुबलेपन को दूर करने वाले 10 प्राकृतिक तरीके (how to gain weight fast for skinny people)

सोने से पहले गुनगुना दूध

दुबले लोगों को रात के वक्त सोने से पहले एक गिलास गुनगुने दूध में एक चम्मच शुद्ध देसी घी डालकर पीना चाहिए। आप चाहें तो इसमें एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण भी डाल सकते हैं, जो आपकी सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहेगा।

पर्याप्त नींद लें

ठीक जैसे आपका हेल्दी भोजन आपकी सेहत की कुंजी है उसी तरह पर्याप्त नींद लेना आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है। रोजाना कम से कम 8 घंटे की नींद लें। पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर में नई कोशिकाओं को निर्माण होता है। इसलिए जरूरी है कि पर्याप्त मात्रा में नींद ली जाए।

किशमिश खाएं

दिनभर में एक मुट्ठी किशमिश खाने से वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। आप किशमिश और अंजीर को समान मात्रा में रातभर भिगो कर रखें और सुबह खाली पेट खाएं। ऐसा करने से बहुत तेजी से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है।

पीनट बटर बढ़ाएगा वजन

पीनट बटर को ब्रेड या फिर रोटी के साथ खाने से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। दरअसल पीनट बटर में हाई कैलोरी होती ही, जो आपको एनर्जी देती हैं साथ ही इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा आपका वजन बढ़ाने में मदद करती है।

ढेर सारा पानी पिएं

पानी पीना हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। दिन में 2 लीटर से अधिक पानी पीने पर शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है साथ ही भोजन को पचाने में भी काफी मदद मिलती है। इसलिए फिट रहना है तो ढेर सारा पानी पिएं।

अंडा और केला खाएं, बढ़ाएं फायदेमंद

अंडे प्रोटीन का तो केला कार्ब का एक उत्कृष्ट स्त्रोत है। इन दोनों का सेवन करने से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। एक ओर जहां, केला भरपूर मात्रा में कैलोरी लिए होता है और शरीर को एनर्जी देने का काम करता है वहीं अंडा पर्याप्त प्रोटीन देता है, जो शरीर को मांसपेशियों को पोषण देने में मदद करता है।

फलों का रस देगा ताकत

अगर आप रोजाना सेब, अनार, मौसम्बी जैसे फलों का रस पीते हैं और उसके सूखे मेवे जैसे अंजीर, अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश खाते हैं तो आपको दोगुनी तेजी से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है।

दबाकर खाएं आलू

दुबलेपन का शिकार लोगों को आलू का सेवन बहुत फायदा पहुंचाता है। आलू में प्रचुर मात्रा में फैट ,कैलोरी और फाइबर होता है, जो शरीर पर फैट बढ़ाने में मदद करता और दुबलापन दूर हो जाता है।

खाली पेट पिएं पानी

अगर आप रोजाना वॉक करते हैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले एक गिलास नींबू पानी जरूर पिएं क्योंकि ये आपकी पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है और शरीर में पानी की कमी पूरी करता है।

हेल्दी नाश्ता लें

सुबह उठने के बाद हमेशा हेल्दी नाश्ता करें जैसे दही के साथ पंराठे। आप चाहें तो रोज नाश्ते में चार टोस्ट, शहद या मक्खन लगाकर खा सकते हैं। इसके अलावा दूध या संतरे का जूस आपके लिए बेस्ट है। हां, इस बात का ध्यान रखें कि खाना अपनी भूख के अनुसार ही खाएं।

प्रोटीन लेना न भूलें

दुबलेपन को दूर करने के लिए प्रोटीन इनटेक पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, इसलिए मेवा, अंजीर, बादाम, काजू, मूंगफली, अखरोट जैसे ड्राई फ्रूट का सेवन करते रहें।