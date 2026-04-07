क्या आपकी डेस्क जॉब दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है? जानिए बैठे रहने की आदत और न्यूरोडीजेनेरेशन का कनेक्शन

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Your desk job hurting your brain Link between Sedentary life and Neuro degeneration : आज की डिजिटल लाइफस्टाइल में ज्यादातर लोग घंटों तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं- चाहे वह ऑफिस की डेस्क हो, लैपटॉप के सामने बैठना हो या मोबाइल पर समय बिताना। इस तरह की निष्क्रिय जीवनशैली (Sedentary Lifestyle) धीरे-धीरे हमारी सेहत पर गंभीर असर डाल रही है। शोध बताते हैं कि लंबे समय तक बैठे रहना सिर्फ शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग के लिए भी उतना ही खतरनाक हो सकता है जितना कि स्मोकिंग करना। लगातार बैठे रहने की आदत दिमाग की कार्यक्षमता को कम कर देते हैं। इससे लंबे समय में न्यूरोडीजेनेरेशन (Neurodegeneration) यानी दिमाग की कोशिकाओं के धीरे-धीरे खराब होने का खतरा बढ़ा सकती है।
Sedentary Lifestyleका मतलब है ऐसा जीवन जिसमें शारीरिक गतिविधि बहुत कम हो और व्यक्ति दिन का ज्यादातर समय बैठकर बिताए। जैसे सुबह उठकर स्क्रीन देखने के लिए बैठ जाना। उसके बाद 8 से 10 घंटों के लिए ऑफिस में बैठकर काम करना और इसके बाद ऑफिस का काम खत्म करने के बाद लगातार टीवी और मोबाइल देखते रखना। सेकेंडरी लाइफस्टाइल में अक्सर लोग किसी प्रकार की एक्सरसाइज, वॉक या रनिंग करने से बचते हैं। इसका सीधा असर शरीर के साथ-साथ दिमाग पर भी पड़ता है। आइए आगे जानते हैं सेकेंडरी लाइफस्टाइल का दिमाग पर असर के बारे में-
अधिक समय तक बैठे रहने से दिमाग की कार्यक्षमता कमजोर होने लगती है। रिसर्च के अनुसार, ऐसे लोगों में याददाश्त कमजोर हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती है। ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने से सोचने और याददाश्य की परेशानी मध्यम आयु और बुजुर्गों में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है।
लंबे समय तक बॉडी के इनएक्टिव रहने से दिमाग की संरचना में भी बदलाव आता है। इसके कारण मेडियल टेम्पोरल लोब (memory center) का सिकुड़ना और व्हाइट मैटर को नुकसान (White Matter Damage) पहुंचता है। ये बदलाव भविष्य में डिमेंशिया जैसी बीमारियों का कारण बन सकते हैं।
दिमाग के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है- BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor) । यह नई ब्रेन सेल्स बनाने और उनके बीच कनेक्शन मजबूत करने में मदद करता है। इसके विपरीत, नियमित एक्सरसाइज BDNF को बढ़ाती है और दिमाग को स्वस्थ रखती है।
जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो शरीर में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो जाता है। इसका असर दिमाग पर भी पड़ता है। रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लंबे समय तक बैठकर काम करने से ब्रेन में छोटे-छोटे डैमेज (White Matter Lesions) और ब्रेन टिशू पतले होने लगते हैं। ये सभी संकेत भविष्य में वस्कुलर डिमेंशिया और अल्जाइमर की ओर इशारा करते हैं।
इसका साधी सा जवाब है हां। रोजाना एक सीमित मात्रा में एक्सरसाइज की जाए तो इससे दिमागी बीमारियों का खतरा काफी कम हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, जो लोग 6 महीने तक नियमित एरोबिक एक्सरसाइज (जैसे तेज चलना) करते हैं, उनकी मेमोरी बेहतर होती है। ऐसे लोगों में रोजमर्रा के कामों को लेकर फैसले लेने की क्षमता बढ़ती है। एक्सरसाइज करने से BDNF का स्तर बढ़ता है, जिससे नई ब्रेन सेल्स बनती हैं और दिमाग अधिक सक्रिय रहता है।
इतना ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होने से मूड में सुधार आता है। इससे मानसिक तनाव और चिंता घटाने में मदद मिलती है।
अगर आपकी जॉब बैठकर करने वाली है, तो इन आदतों को अपनाएं:
Sedentary Lifestyle केवल एक आदत नहीं बल्कि धीरे-धीरे बढ़ने वाला खतरा है, जो दिमाग को अंदर से कमजोर कर सकता है। यह न सिर्फ याददाश्त और सोचने की क्षमता को प्रभावित करता है, बल्कि अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ाता है।
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