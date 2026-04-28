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40 से कम उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रहा हेड-नेक कैंसर, क्या कहती है रिसर्च?

भारत में हेड एंड नेक कैंसर के मामले युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कई कारक जिम्मेदार हैं। इस लेख में हम आपको उन्हीं कारणों के बारे में बताएंगे। आइए जानके हैं-

40 से कम उम्र के लोगों में तेजी से बढ़ रहा हेड-नेक कैंसर, क्या कहती है रिसर्च?
Head and Neck Cancer- AI Generated

Written by Kishori Mishra |Published : April 28, 2026 4:00 PM IST

कैंसर के मामले अक्सर बड़े-बुजुर्गों में देखे जाते थे, लेकिन अब समय काफी ज्यादा बदल चुका है। पहले के समय में जहां 50 से 60 साल की उम्र के बाद लोगों को गंभीर बीमारियां होती थीं। अब इन बीमारियों ने युवाओं को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है। जी हां,  कई रिसर्च में इस बात का दावा किया है कि अब हेड एंड नेक कैंसर के मामले 30 से 40 वर्ष के युवाओं में देखे जा रहे हैं। ऐसे में यह काफी ज्याद चिंता का विषय बना हुआ है। युवाओं में कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे कई कारण जिम्मेदार है। इस लेख में हम आपको इस विषय के बारे में कुछ फैक्ट्स सही जानकारी देंगे। आइए जानते हैं युवाओं में क्यों बढ़ रहा है हेड एंड नेक कैंसर के मामले और कैसे रहें इससे सुरक्षित?

क्या कहता है डेटा?

ICMR के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्रामके मुताबिक, भारत में हेड-एंड-नेक कैंसर सबसे आम कैंसर में शामिल है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुरुषों में हेड और नेक कैंसर के मामले महिलाओं की तुलना में अधिक देखे जा रहे हैं। वहीं, WHO की एजेंसी IARC के GLOBOCAN डेटा के अनुसार, भारत दुनिया में ओरल कैंसर के सबसे ज्यादा मामलों वाले देशों में शामिल है।

The Lancet Oncology में प्रकाशित रिसर्च बताती है कि भारत सहित साउथ एशिया के अन्य देशों में हेड-एंड-नेक कैंसर के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसके पीछे तंबाकू और खराब लाइफस्टाइल सबसे बड़े कारण हैं।

युवाओं में क्यों बढ़ रहा हेड एंड नेक कैंसर का खतरा?

एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें तंबाकू का बढ़ता इस्तेमाल, शराब का काफी ज्यादा सेवन करना, HPV संक्रमण, खराब लाइफस्टाइल और प्रदूषण और कमजोर इम्यून सिस्टम हो सकता है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट (NCI) के मुताबिक, HPV संक्रमण की वजह से गले का कैंसर के मामले काफी देती से बढ़ रहे हैं, यह समस्या युवा वर्ग में काफी ज्यादा देखी जा रही है।

भारत में क्या देख रहे हैं डॉक्टर?

एम्स सहित अन्य बड़े कैंसर सेंटर्स के डॉक्टर्स का कहना है कि अब कम उम्र के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कई केस में बीमारी लेट स्टेज में पकड़ में आती है, जिससे इलाज मुश्किल हो जाता है।

किन लक्षणों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए?

हेड-एंड-नेक कैंसर के शुरुआती संकेत काफी सामान्य होते हैं, जिन्हें कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, जो आगे चलकर काफी ज्यादा घातक साबित हो सकता है। आइए जानते हैं इसके कुछ सामान्य लक्षण, जिन्हें आपको इग्नोर करने से बचना चाहिए-

  1. मुंह में 2 से 3 सप्ताह से ज्यादा समय पर छाले रहना
  2. गले में दर्द होना।
  3. आवाज बैठ जाना।
  4. निगलने में परेशानी होना।
  5. गर्दन में गांठ या सूजन, इत्यादि।

हेड एंड नेक कैंसर से कैसे करें बचाव?

अगर आप हेड-नेक के कैंसर से बचना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, जैसे-

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  • तंबाकू और गुटखा पूरी तरह छोड़ दें।
  •  शराब का सेवन सीमित मात्रा में ही करें।
  • HPV से बचाव के लिए जागरूकता और वैक्सीनेशन पर ध्यान दें।
  • हेल्दी डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करें।
  • अगर आपको अपने शरीर में किसी तरह के बदलाव अचानक से दिख रहे हैं, तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें।

Disclaimer : इस बात का ध्यान रखें कि भारत में हेड-एंड-नेक कैंसर अब सिर्फ बुजुर्गों की बीमारी नहीं रहा। बदलती लाइफस्टाइल, तंबाकू और संक्रमण के कारण युवा भी यह मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको सतर्क रहने की बहुत ही जरूरत है।

FAQs

सबसे आम सिर और गर्दन का कैंसर क्या है?

सबसे आम सिर और गर्दन का कैंसर मुखग्रसनी कैंसर है।

सिर और गर्दन का कैंसर कैसे होता है?

कई रिसर्च में बताया गया है हेड एंड नेक कैंसर होने का मुख्य जिम्मेदार तंबाकू और शराब का काफी ज्यादा सेवन करना है।

सिर और गर्दन के कैंसर के क्या लक्षण हैं?

हेड एंड नेक कैंसर के लक्षण मुंह में छाले होना, गर्दन के आसपास गांठ नजर आना, आवाज में बदलाव, इत्यादि नजर आ सकते हैं।  

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More