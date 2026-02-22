Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Vitamin D Deficiency in Hindi: विटामिन डी हड्डियों की सेहत और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। यह मांसपेशियों के कार्य और हृदय स्वास्थ्य में भी अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में इसकी कमी होती है, तो बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गंभीर कमजोरी और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ज्यादातर लोग रोजाना धूप में बैठते हैं, लेकिन जब विटामिन डी का चेकअप कराते हैं तो कमी पाई जाती है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर के मैनेंजिग डायरेक्टर और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट डॉ. आशीष चौधरी (Dr Aashish Chaudhry, Managing Director, & Head Orthopaedics and Joint Replacement, Aakash Healthcare) से जानते हैं इसके बारे में-
शरीर में विटामिन डी की कमी से थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द और बार-बार बीमार पड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि शरीर में विटामिन डी का नॉर्मल स्तर 30 ng/mL-50 ng/mL होना चाहिए। 20 ng/mL से कम स्तर को कमी (deficiency) माना जाता है।
आप धूप में बैठ रहे हैं, इसके बाद भी विटामिन डी की कमी आई है, तो इसके पीछे सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप सही समय पर धूप नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोग सुबह जल्दी (6–8 बजे) धूप लेते हैं। जबकि, इस समय पर सूरज की किरणें कम होती हैं। इससे आपको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए आपको 10 से 3 बजे के बीच की धूप लेनी चाहिए।
कई लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट की धूप लेते हैं, जो की शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। विटामिन डी पाने के लिए आपको रोजाना 15 से 30 मिनट की धूप जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको पर्याप्त विटामिन डी मिलेगा और हड्डियां भी मजबूत बनेंगी।
ज्यादातर महिलाएं छत पर धूप सेंकने जाती हैं, तो खुद को पूरा कवर कर लेती हैं। अगर धूप लेते समय शरीर कपड़ों से ढका हो, तो त्वचा को सीधी धूप नहीं मिल पाती है। इससे आपको सही तरीके से विटामिन डी नहीं मिल पाता है। धूप लेने के दौरान आपको हाथ और पैर खुले रखने चाहिए।
कई लोग धूप सेंकने से पहले खुद पर भर-भरकर सनस्क्रीन लगा देते हैं। सनस्क्रीन UVB किरणों को ब्लॉक कर देता है। अगर आप धूप में जाने से पहले हाई SPF सनस्क्रीन लगाते हैं, तो इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाएगा।
उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों में धूप सेंकने के बाद भी विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information