Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

सुबह की धूप लेते हैं फिर भी शरीर में विटामिन डी की कमी? जानें क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण

ज्यादातर लोग रोजाना धूप में बैठते हैं, लेकिन जब विटामिन डी का चेकअप कराते हैं तो कमी पाई जाती है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं।

सुबह की धूप लेते हैं फिर भी शरीर में विटामिन डी की कमी? जानें क्या हो सकता है इसके पीछे का कारण
VerifiedVERIFIED By: Dr. Aashish Chaudhry

Written by Anju Rawat |Published : February 22, 2026 2:50 PM IST

Vitamin D Deficiency in Hindi: विटामिन डी हड्डियों की सेहत और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। यह मांसपेशियों के कार्य और हृदय स्वास्थ्य में भी अहम भूमिका निभाता है। जब शरीर में इसकी कमी होती है, तो बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, गंभीर कमजोरी और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। ज्यादातर लोग रोजाना धूप में बैठते हैं, लेकिन जब विटामिन डी का चेकअप कराते हैं तो कमी पाई जाती है। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। आइए, आकाश हेल्थकेयर के मैनेंजिग डायरेक्टर और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट डॉ. आशीष चौधरी (Dr Aashish Chaudhry, Managing Director, & Head Orthopaedics and Joint Replacement, Aakash Healthcare) से जानते हैं इसके बारे में-

शरीर के लिए विटामिन D क्यों है जरूरी?

  • विटामिन डी हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में मदद करता है।
  • यह कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है।
  • विटामिन डी शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने का कामकरता है।
  • यह मांसपेशियों की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है।
शरीर में विटामिन डी की कमी से थकान, कमजोरी, हड्डियों में दर्द और बार-बार बीमार पड़ना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि शरीर में विटामिन डी का नॉर्मल स्तर 30 ng/mL-50 ng/mL होना चाहिए। 20 ng/mL से कम स्तर को कमी (deficiency) माना जाता है।

धूप लेने के बावजूद विटामिन डी की कमी क्यों हो रही है?

1. सही समय पर धूप न लेना

आप धूप में बैठ रहे हैं, इसके बाद भी विटामिन डी की कमी आई है, तो इसके पीछे सबसे पहला कारण हो सकता है कि आप सही समय पर धूप नहीं ले रहे हैं। ज्यादातर लोग सुबह जल्दी (6–8 बजे) धूप लेते हैं। जबकि, इस समय पर सूरज की किरणें कम होती हैं। इससे आपको पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए आपको 10 से 3 बजे के बीच की धूप लेनी चाहिए।

2. कम समय तक धूप में रहना

कई लोग सिर्फ 5 से 10 मिनट की धूप लेते हैं, जो की शरीर के लिए पर्याप्त नहीं होता है। विटामिन डी पाने के लिए आपको रोजाना 15 से 30 मिनट की धूप जरूर लेनी चाहिए। इससे आपको पर्याप्त विटामिन डी मिलेगा और हड्डियां भी मजबूत बनेंगी

Also Read

More News

3. शरीर का पूरा ढका रहना

ज्यादातर महिलाएं छत पर धूप सेंकने जाती हैं, तो खुद को पूरा कवर कर लेती हैं। अगर धूप लेते समय शरीर कपड़ों से ढका हो, तो त्वचा को सीधी धूप नहीं मिल पाती है। इससे आपको सही तरीके से विटामिन डी नहीं मिल पाता है। धूप लेने के दौरान आपको हाथ और पैर खुले रखने चाहिए।

4. सनस्क्रीन का उपयोग करना

कई लोग धूप सेंकने से पहले खुद पर भर-भरकर सनस्क्रीन लगा देते हैं। सनस्क्रीन UVB किरणों को ब्लॉक कर देता है। अगर आप धूप में जाने से पहले हाई SPF सनस्क्रीन लगाते हैं, तो इससे आपको पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी नहीं मिल पाएगा।

5. उम्र ज्यादा होना

उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए बुजुर्गों में धूप सेंकने के बाद भी विटामिन डी की कमी देखने को मिल सकती है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

विटामिन डी कम हो तो क्या करें?

  • विटामिन डी की कमी होने पर सही समय और सही तरीके से धूप लें।
  • अपनी डाइट में फोर्टिफाइड दूध और अंडे की जर्दी शामिल करें।
  • मशरूम और फैटी फिश (जैसे सैल्मन) में भी विटामिन डी पाया जाता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More