इन 5 खतरनाक कारणों से होती है सीने में चुभन, संकेत नजर आने पर तुरंत कराएं जांच

इस लेख में आप पढ़ेंगे उन्हीं हेल्थ कंडीशन्स के बारे में जिनमें सीने में चुभन एक महत्वपूर्ण लक्षण भी हो सकता है।

सीने में तेज दर्द और तेज चुभन महसूस होने पर लोग डर जाते हैं कि कहीं उनका हार्ट कमजोर या बीमार तो नहीं हो रहा। सीने में तेज दर्द और चुभन को मेडिकल जगत में एंजाइना पिक्टोरिस (Angina Pectoris) भी कहा जाता है। दुनियाभर में बढ़ते हार्ट अटैक (Heart attack) के मामलों और हृदय रोगों के बढ़ते खतरे के बीच सीने में चुभन और चेस्ट पेन जैसी परेशानियों को इग्नोर करना काफी खतरनाक साबित हो सकता है। वहीं, पेट में बननेवाली गैस बढ़ जाने पर भी कई लोगों को छाती पर दबाव और सीने में दर्द होने लगता है।

लेकिन, हार्ट अटैक के अलावा कुछ और बीमारियां भी ऐसी हैं जिनमें पीड़ित व्यक्ति को सीने में तेज चुभन (Squeezing pain in chest), दर्द (heart pain) और असुविधा (uneasiness) महसूस हो सकता है। इस लेख में आप पढ़ेंगे उन्हीं हेल्थ कंडीशन्स के बारे में जिनमें सीने में चुभन एक महत्वपूर्ण लक्षण भी हो सकता है। ( causes of sharp pain in chest in hindi)

हार्ट डिजिज के अलावा इन कारणों से भी हो सकती है सीने में चुभन

सीने में दर्द की समस्या हृदय और गैस के अलावा फेफड़ों से भी जुड़ी हुई हो सकती है। इसीलिए, जब भी किसी को सीने में तेज चुभन महसूस हो तो लापरवाही करने की बजाय तुरंत डॉक्टर से सम्पर्क करना चाहिए।

निमोनिया

फेफड़ों से जुड़ी हुई गम्भीर बीमारी है निमोनिया और हर साल हमारे देश में भी बहुत से लोगों को निमोनिया होते देखा गया है। यह फेफड़ों में होनेवाला एक गम्भीर इंफेक्शन (lung infection) है जिसमें पीड़ित व्यक्ति को सांसें लेते समय सीने में तेज दर्द महसूस हो सकता है। खांसते समय और सांस लेने के दौरान सीने में चुभन और दर्दकी यह परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपको सीने में चुभन के साथ दर्द और भारीपन महसूस हो रहा है तो अपने फेफड़ों की जांच कराएं।

ब्लड क्लॉटिंग

फेफड़ों से जुड़ी नसों में खून जम जाने या खून के थक्के बनने की स्थिति में भी सीने में तेज चुभन महसूस हो सकती है। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता और सीने में तेज चुभन, चेस्ट पेन और सांस लेने से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं।

फेफड़ों में सूजन

कई बार वायरस या बैक्टेरिया की वजह से लंग्स में संक्रमण हो सकता है। इससे फेफड़ों की अंदरूनी परत में सूजन आने लगती है और मरीज को सांस लेने और खांसने पर सीने में तेज दर्द महसूस होता है।

हाई ब्लड प्रेशर

हाई बीपी के मरीजों को भी सीने में चुभन महसूस हो सकती है। बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर ब्रेन और लंग्स को बुरी तरह प्रभावितकरता है। जब बीपी लेवल बढ़ जाता है जो इससे पल्मोनरी हाइपरटेंशन की स्थिति बनती है जिसमें मरीज को चेस्ट पेन महसूस हो सकता है।

कोलैप्स्ड लंग्स

आम बोलचाल की भाषा में इस स्थिति को फेफड़े बैठ जाना कहते हैं। इस स्थिति में फेफड़ों और पसलियों के बीच से हवा लीक होना स्टार्ट कर देती है जिससे पीड़ित व्यक्ति को सीने में चुभन महसूस हो सकती है। इसके साथ ही सांस फूलने की समस्या भी इसमें काफी कॉमन है।