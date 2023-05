एक्ट्रेस यामी गौतम त्वचा पर होने वाली केराटोसिस-पाइलरिस समस्या से हैं ग्रस्त, जानें इसके कारण, लक्षण

बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम को है स्किन कंडीशन केराटोसिस-पाइलरिस।

एक्ट्रेस यामी गौतम ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी स्किन कंडीशन के बारे में खुलासा किया है। उन्हें केराटोसिस-पाइलरिस है। त्वचा से संबंधित इस समस्या के कारण और लक्षण क्या हैं, जानें यहां....

Yami Gautam talks about Keratosis pilaris: बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम (Yami Gautam) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और उसमें अपनी स्किन से संबंधित समस्या (Yami Gautam skin problem) का खुलासा किया है। दरअसल, यामी को स्किन रिलेटड जो समस्या है, उसे केराटोसिस-पाइलरिस कहते हैं। यामी ने इससे पहले इस स्किन कंडीशन (Skin Condition) के बारे में कभी कुछ भी शेयर नहीं किया था। हाल ही में उनका कुछ फोटो शूट हुआ, जिसे पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए बनने जाना था, ताकि उनके चेहरे की इस समस्या को छिपाया जा सके। यामी ने अपने इस इंस्टाग्राम पोस्ट में इस समस्या को छिपाने की बजाय, इस सच्चाई को स्वीकार करने की बात लिखी है। यामी ने पोस्ट में केराटोसिस-पाइलरिस क्या (Keratosis pilaris in Hindi) है, इसके बारे में बताया है। आइए जानते हैं, त्वचा से संबंधित केराटोसिस-पाइलरिस की समस्या के कारण और लक्षण (Symptoms of Keratosis pilaris in Hindi) क्या हैं....

केराटोसिस-पाइलरिस क्या है? (What is Keratosis pilaris)

यामी लिखती हैं, जो लोग केराटोसिस-पाइलरिस (Yami Gautam skin condition) के बारे में नहीं जानते हैं, उन्हें मैं बता देना चाहती हूं कि यह एक त्वचा से संबंधित समस्या है, जिसमें स्किन पर छोटे-छोटे बम्प्स (Tiny Bumps) उभर आते हैं। हालांकि, ये उतने भद्दे या बुरे नहीं होते हैं। यामी आगे लिखती हैं, 'उन्हें यह समस्या टीनएज में ही हुई थी और अब तक इसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। मैंने कई सालों तक इस समस्या से डील किया है, लेकिन अब और नहीं। अब मैंने अपने सारे डर, असुरक्षा की भावना को खुद से दूर कर दिया है और अपनी कमियों को पूरे दिल से स्वीकार और प्यार करने की हिम्मत जुटा ली है।' केराटोसिस-पाइलरिस होने पर त्वचा पर रूखे पैच, छोटे एक्ने की तरह नजर आने वाले बम्प्स हो जाते हैं।

केराटोसिस-पाइलरिस होने के कारण (Causes of Keratosis pilaris)

केराटोसिस-पाइलरिस की समस्या तब होती है, जब त्वचा बहुत अधिक प्रोटीन केराटिन (Keratin) का निर्माण करने लगती है। इससे हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जो बम्प्स (Bumps on SKin) का कारण बनता है। ये बम्प्स सिर्फ चेहरे की त्वचा पर ही नहीं, बल्कि बांह, जांघों, गाल, नितंबों पर भी निकल आते हैं। कई बार ये दिखने में सफेद होते हैं तो कई बार लाल, लेकिन आमतौर पर इनमें ना तो दर्द होता है और ना ही खुजली। यह स्किन कंडीशन गंभीर नहीं होती है। मेडिकेटेड क्रीम से इसे दूर किया जा सकता है। आप स्किन स्पेशलिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है।

केराटोसिस-पाइलरिस होने पर नजर आने वाले लक्षण (Symptoms of Keratosis pilaris in Hindi)

त्वचा पर दर्द रहित छोटे बम्प्स होना। जिस जगह पर बम्प्स हुए हैं, वहां की त्वचा का ड्राई, बेजान हो जाना। मौसम बदलने के कारण नमी में कमी और शुष्क त्वचा (Dry Skin) होने पर केराटोसिस-पाइलरिस की समस्या बिगड़ सकती है। सैंडपेपर (Sandpaper) की तरह नजर आते हैं ये छोटे-छोटे बम्प्स।