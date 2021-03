Foods to avoid in Tuberculosis:टीबी या ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी व्यक्ति की ज़िंदगी की अवधि और लाइफ क्वालिटी कम कर देती है। हालांकि, टीबी की बीमारी पूरी तरह से ठीक भी हो सकती है। इसके लिए सही मेडिकल मदद और अनुशासन की ज़रूरत होती है। साथ ही सही डायट और नुकसानदायक चीज़ों के सेवन से बचने से भी मदद होती है। 24 मार्च यानि विश्व टीबी उन्मूलन दिवस(World Tuberculosis Day 2021) पर जानें, टीबी के मरीज़ों को किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। (Foods to avoid in Tuberculosis) Also Read - Best way to eat Dal: दाल खाते ही बन जाती है गैस? फॉलो करें ये 3 नियम कभी नहीं होगी कब्ज, गैस, अपच की समस्या

टीबी के मरीज़ों को खाने चाहिए ये फूड्स (Foods to avoid in tuberculosis):

डीप फ्राइड फूड

तेल में तली हुई चीज़ें सैचुरेटेड फैट से भरी हुई होती हैं। जिससे, टीबी के साथ जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं और गम्भीर हो सकती हैं। डायरिया, पेट में मरोड़ें या क्रैम्पस और थकान ऐसी ही समस्याएं है, जो टीबी के मरीज़ों को डीप-फ्राईड फूड खाने से हो सकती हैं। (Diet Tips for Tuberculosis)

रिफाइंड फूड

मैदा, सफेद चीनी, ब्रेड जैसी चीज़ें रिफाइंड फूड्स में गिनी जाती हैं। क्योंकि, इन्हें तैयार करते समय इनमें मौजूद फाइबर, प्रोटीन और अन्य हेल्दी पोषक तत्वों को हटा दिया जाता है। इस तरह के भोजन से केवल कैलोरी प्राप्त होती है। जबकि, इन्हें किसी भी तरह से पौष्टिक नहीं माना जा सकता है। इसीलिए, रिफाइंड फूड्स का सेवन ना करें। (Foods TB patients should never eat)

ट्रांस फैटी एसिड्स को करें डायट से बाहर

टीबी के लक्षण मानी जाने वाली समस्याएं जैसे खांसी और डायरिया आदि से राहत पाने के लिए अपने भोजन में शामिल फैट्स या वसा के प्रकार पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। खासकर, ट्रांस फैट्स का सेवन टीबी के मरीज़ों के लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए, अपनी डायट में से पैकेटबंद मक्खन, केक, मार्गारीन, पेस्ट्रीज़ और कूकिज़ आदि को पूरी तरह बंद कर दें।

