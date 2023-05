World Stroke Day 2022: इन बीमारियों की वजह से छोटे बच्चों में भी बढ़ता है स्ट्रोक का रिस्क, जानें सभी सावधानियां

Risk of stroke in Children: स्ट्रोक की समस्या तब होती है जब ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो जाती है या नसें फट जाती है। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें ब्रेन में रक्त का संचार रूक जाता है। इस स्थिति में मरीज के ब्रेन सेल्स को नुकसान पहुंचता है। स्ट्रोक का रिस्क बड़ों के साथ-साथ बच्चों में भी अधिक होता है। बच्चों में स्ट्रोक की स्थिति को पीडियाट्रिक हार्ट फैलियर (Pediatric heart failure) एक गम्भीर और जानलेवा स्थिति है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, स्ट्रोक में ब्रेन की नसें फट जाती हैं और इसमें खून बहने लगता है। जानकारों के अनुसार, आनेवाले समय में ब्रेन स्ट्रोक एक गम्भीर और तेजी से बढ़ने वाली समस्या के तौर पर उभर सकती है। (Risk of stroke in Children In Hindi)

बच्चों में स्ट्रोक के कारण (Causes of stroke in children)

कम उम्र के लोगों और बच्चों में स्ट्रोक के विभिन्न कारण हो सकते हैं। जैसे, कुछ बच्चे जिन्हें कोई गम्भीर या पुरानी बीमारी हो उनमें स्ट्रोक का रिस्क भी अधिक होता है। ये बीमारियां हैं-

सिकल सेल एनिमिया (Sickle Cell Anemia)

थैलिसिमिया (Thalassemia)

ल्यूकेमिया (Leukemia)

रूमेटॉइड हार्ट डिजिज (Rheumatic heart disease)

स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं? (Symptoms of strokes in Hindi.)

एक्सपर्ट्स के अनुसार रूमेटॉइड और मेमोया डिजिज जैसी स्थितियों में दिमाग की तरह ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है जिससे ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं और ब्लड क्लॉटिंग की समस्या होने लगती है। इससे ब्रेन स्ट्रोक का भी रिस्क बढ़ता है। जब ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता तो इससे ब्रेन के अंदरूनी हिस्सों में मौजूद सेल्स को भी नुकसान पहुंचता है। ब्रेन के अलग-अलग हिस्सों द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले अंगों के साथ तालमेल बिठाने में भी समस्याएं आती हैं और इससे स्ट्रोक के पीड़ितों में कई प्रकार की समस्याएं होने लगती हैं। स्ट्रोक में जो समस्याएं मुख्य लक्षण के तौर पर दिखायी देती हैं वो इस प्रकार हो सकती हैं-

पैरालिसिस होना

मरीज के हाथ-पैर और चेहरा सुन्न हो जा और पैर में सुन्नता या कमजोरी महसूस होती है।

ब्रेन स्ट्रोक के मरीजों को बातचीत करने में दिक्कत होती है।

पीड़ित व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है।

चक्कर आना ।

दोनों आंखों से सहज तरीके देख पाने में दिक्कत आना।

साधारण तरीके से चलने-फिरने में परेशानी होना।

स्ट्रोक से बचाव के उपाय क्या हैं? (Tips for preventing stroke)

एक्सपर्ट के अनुसार, स्ट्रोक के लक्षण तुरंत ही दिखायी देने लगते हैं इसीलिए, जब ये लक्षण घंटेभर से अधिक समय तक दिखायी दें तो बिना देर किए डॉक्टर से सम्पर्क करें। इसके साथ ही स्ट्रोक का रिस्क कम करने के लिए माता-पिता इस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं-

बच्चे का ब्लड प्रेशर लेवल नियमित चेक करें।

दवाइयों का सेवन समय पर कराएं.

बच्चे में अगर डायबिटीज की समस्या भी है तो ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच कराएं और डॉक्टर से स्थिति की चर्चा करते रहें।

माइग्रेन, हार्ट डिजिज या अन्य गम्भीर या अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित बच्चों का रेग्यूलर चेकअप कराएं।

ताजे फल-सब्जियां खाएं और बच्चे को खिलाएं। तले हुए या हाई-फैट फूड्स खाने से बचें।

रिफाइंड फूड्स जैसे मैदा, शक्कर और नमक का सेवन कम मात्रा में करें।

तनाव को कंट्रोल करें। योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें।