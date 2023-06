World Stroke Day 2021: लाइफस्टाइल से जुड़ी 5 अच्छी आदतें जो कम कर सकती हैं ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क

कुछ समय पहले एक स्टडी के परिणामों में यह सामने आया कि लाइफस्टाइल से जुड़ी 5 ऐसी आदतें हैं जो अधिकांश स्ट्रोक के मामलों में रिस्क 80 फीसदी कम कर सकती हैं।

World Stroke Day 2021: ब्रेन स्ट्रोक दिमाग से जुड़ी एक गम्भीर समस्या है। जब मस्तिष्क की तरह ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नही हो पाती या जब दिमाग की नसों में अतिआवश्यक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तब ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। साधारण: यह समस्या बुजुर्गों में अधिक देखी जाती है और उम्र बढ़ने के साथ इसकी आशंका बढ़ सकती है। लेकिन, अब ब्रेन स्ट्रोक का खतरा हर उम्र के लोगों के लिए बढ़ता जा रहा है और इसकी वजहें हैं कुछ बीमारियां और कुछ अन्य कारण, जिनके चलते अब किसी भी उम्र के व्यक्ति में ब्रेन स्ट्रोक की संभावना को पूरी तरह से नकार पाना मुश्किल होता जा रहा है।

स्ट्रोक की गम्भीरता के बारे में बात करते हुए वॉक्हार्ट हॉस्पिटल (ठाणे, महाराष्ट्र) के न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. पवन पै (Dr Pavan Pai, Consultant Interventional Neurologist, Wockhardt Hospital Ltd,Thane) ने कहा कि, 'हर साल लाखों लोग स्ट्रोक के चलते असमय अपनी जान गंवा देते हैं। स्ट्रोक की स्थिति में , पीड़ित व्यक्ति को 5 घंटों के भीतर अगर इलाज मिल जाए तो उसे बचा पाना संभव हो सकता है। लेकिन जब समय पर इलाज नही मिल पाता तो इससे पीड़ित की मौत भी हो सकती है।"

कैसे कम हो सकता है स्ट्रोक का रिस्क ?

हालांकि, ऐसे दावे भी किए जा चुके हैं कि ब्रेन स्ट्रोक का खतरा कुछ विशेष सावधानियों की मदद से कम किया जा सकता है। दरअसल, कुछ समय पहले एक स्टडी के परिणामों में यह सामने आया कि लाइफस्टाइल से जुड़ी 5 ऐसी आदतें हैं जिनकी मदद से स्ट्रोक के अधिकांश मामलों में रिस्क 80 फीसदी कम कर सकती हैं। (Lifestyle Habits which Can reduce the Risk of Brain Stroke in Hindi) स्ट्रोक का खतरा कम करने में मददगार मानी जाने वाली ये 5 अच्छी आदतें हैं-

धूम्रपान या स्मोकिंग ना करना। (Smoking and risk of brain stroke) वजन नियंत्रण में रखना। ( महिलाओं में बॉडी मास इंडेक्स 25 से नीचे और पुरुषों में बीएमआई 30 से नीचे होना) रोज़ाना 25-30 मिनट की एक्सरसाइज करना । (health benefits of exercising regularly ) हेल्दी डाइट, जिसमें हानिकारक फैट्स (unhealthy fats) की मात्रा कम और फल-सब्ज़ियों की मात्रा अधिक हो। अल्कोहल (alcohol) का सीमित सेवन। जिसमें महिलाओं के लिए दिनभर में एक ड्रिंक और पुरुषों के लिए 2 ड्रिंक्स को सेफ बताया गया।

क्या लाइफस्टाइल की मदद से टाला जा सकता है स्ट्रोक ?

एक्सपर्ट्स के अनुसार लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ बदलाव करने से लोगों में ब्रेन स्ट्रोक का रिस्क कम हो सकता है। यहां पढ़ें लाइफस्टाइल हैबिट्स जो स्ट्रोक के रिस्क को करती हैं कम (Ways to lower your risk of stroke)

अपना ब्लड प्रेशर लेवल हमेशा नियंत्रित रखें। नॉर्मल रेंज (blood pressure in the normal range) में ब्लड प्रेशर रहने से स्ट्रोक का रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है।

अगर आपको धूम्रपान जैसे सिगरेट या बीड़ी या ई-सिगरेट पीने की आदत है तो यह आदत छोड़ दें। (quit smoking)

डायबिटीज के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है। मधुमेह के रोगियों को अपना ब्लड शुगर लेवल (blood sugar level) हर हाल में नियंत्रित रखने के प्रयास करने चाहिए।

हार्ट डिज़िज़ (heart disease) से पीड़ित लोगों को अपने डॉक्टर के परामर्श अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने उपचार से जुड़ी सभी सावधानियां बरतनी चाहिए।

अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नॉर्मल स्तर पर रखें।

वजन को बढ़ने से रोकें और हेल्दी वेट मेंटेन करें।

एक्टिव रहें और एक्सरसाइज करें।

हेल्दी डाइट अपनाएं और मौसमी फल, सब्ज़ियों, मसालों और प्रोटीन का सेवन अपने डाइटिशियन द्वारा सुझाए गए प्लान के अनुसार करें।

