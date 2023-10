World psoriasis day: सर्दियों में सोरायसिस के मरीज सावधान, लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए इन 4 बातों का रखें ध्यान

Psoriasis problems in winter: सर्दियों के दिनों में सोरायसिस जैसी बीमारियों के लक्षण गंभीर हो जाते हैं, जिससे मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर से जानें ठंड के दिनों में सोरायसिस के लक्षणों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है।

How to control psoriasis in winter: ठंड के मौसम में स्वास्थ्य से जुड़ी कई समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर हमारी स्किन पर पड़ता है। ज्यादातर लोगों को ड्राई स्किन जैसी कई समस्याएं ठंड के मौसम में होने लगती है। लेकिन सबसे ज्यादा उन लोगों को दिक्कत होती है, जिन्हें पहले से ही कोई स्किन कंडीशन है। खासतौर पर जिन लोगों को स्किन से जुड़ी कोई समस्या पहले से ही है, उनके लिए सर्दियों में ज्यादा परेशानियां हो जाती हैं। सोरायसिस जैसी ऑटोइम्यून कंडीशन स्किन को प्रभावित करने वाली एक गंभीर बीमारी है, जिसके लक्षण सर्दियों में तेजी से बढ़ने लगते हैं। मैक्स मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में सीनियर कंसल्टेंट, डर्मेटोलॉजिस्ट और लेजर व एस्थेटिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीप्ति राना ने सोरायसिस के मरीजों को सर्दियों में स्किन का ध्यान रखने के लिए कुछ खास सलाह दी हैं।

1. गर्म पानी से न नहाएं

कुछ लोग सर्दियां आते ही गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि ज्यादा गर्म पानी से नहाना स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। आप जितने गर्म पानी से नहाएंगे बाद में स्किन में उतना ही ज्यादा रूखापन बढ़ जाता है। इसलिए पानी को ज्यादा गर्म करने की बजाय गुनगुने पानी से ही नहा लेना चाहिए

2. ऊनी कपड़े न पहनें

सर्दियां आते ही लोग ऊनी कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, जो सोरायसिस के मरीजों के लिए अच्छा विकल्प नहीं है। डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि सोरायसिस के मरीजों को ऊनी कपड़े पहनने से पहले सूती कपड़े पहना लेने चाहिए, जिससे सर्दियों में सोरायसिस के लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद मिलती है।

3. स्किन को मॉइस्चराइज रखें

डॉक्टर दीप्ति ने बताया कि ठंड के दिनों में सोरायसिस के मरीजों को स्किन ड्राइनेस की समस्या ज्यादा रहती है और इसी कारण से सोरायसिस के लक्षण गंभीर होने लगते हैं। इसलिए जितना हो सके स्किन को मॉइस्चराइज रखें। अपने डॉक्टर से चेकअप करा कर अच्छी क्वालिटी के मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें।

4. संक्रमण या एलर्जी न होने दें

सोरायसिस के मरीजों को स्किन से जुड़ी कई समस्याएं होने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है और स्किन में होने वाला किसी भी प्रकार का संक्रमण या एलर्जी सोरायसिस के लक्षणों को बढ़ा सकता है। डॉक्टर दीप्ति राना ने बताया कि ठंड में संक्रमण या एलर्जी होने के खतरे को जितना हो सके कम रखना चाहिए।