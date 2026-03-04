World Obesity Day 2026: मोटापे के कारण सर्जरी का खतरा क्यों बढ़ रहा है, खुद सर्जन ने दिया जवाब

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
विश्व मोटापा दिवस 2026: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, असंतुलित खानपान और शारीरिक गतिविधि की कमी ने मोटापे को एक आम समस्या बना दिया है। लेकिन यह केवल बाहरी रूप-रंग का मामला नहीं है। जनरल सर्जन मोटापे को “साइलेंट सर्जिकल रिस्क” यानी छिपा हुआ सर्जिकल खतरा मानते हैं, क्योंकि यह कई सर्जिकल बीमारियों और ऑपरेशन के दौरान होने वाली जटिलताओं का जोखिम चुपचाप बढ़ाता रहता है। मोटापा शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने की स्थिति है, जो अंदरूनी अंगों पर दबाव डालती है। पेट के आसपास जमा चर्बी हर्निया, पित्त की पथरी और फैटी लिवर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ाती है। कई मामलों में मरीज को लंबे समय तक कोई खास लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन जब तक बीमारी सामने आती है, तब तक स्थिति जटिल हो चुकी होती है।
मोटापे से ग्रस्त मरीजों में सर्जरी करना तकनीकी रूप से अधिक कठिन होता है। शरीर में अधिक फैट होने से ऑपरेशन के दौरान अंगों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इससे ऑपरेशन का समय बढ़ता है और एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) का जोखिम भी अधिक हो जाता है। मोटापे के कारण सांस लेने में दिक्कत, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी समस्याएं पहले से मौजूद रहती हैं, जो सर्जरी के दौरान जटिलताओं की संभावना बढ़ा देती हैं।
डॉ. रत्नेश जेनाव, सीनियर कंसल्टेंट - जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, जयपुर
मोटापे के मरीजों में ऑपरेशन के बाद घाव भरने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। अतिरिक्त चर्बी के कारण रक्त संचार प्रभावित होता है, जिससे टांकों में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि ऐसे मरीजों को रिकवरी में अधिक समय लग सकता है और अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि भी बढ़ सकती है।
मोटापा पित्त की पथरी, हर्निया, अपेंडिक्स की जटिलता और फैटी लिवर जैसी समस्याओं से जुड़ा पाया गया है। फैटी लिवर की गंभीर स्थिति आगे चलकर लिवर सिरोसिस तक पहुंच सकती है। वहीं पेट की दीवार पर बढ़ता दबाव हर्निया का कारण बन सकता है। ये आमतौर पर इस तरह की बीमारियां हैं, जिनका इलाज ज्यादातर मामलों में सर्जिकल प्रोसीजर की मदद से ही करना पड़ता है।
सर्जरी से पहले वजन नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय-समय पर स्वास्थ्य जांच से मोटापे को काबू में रखा जा सकता है। यदि किसी मरीज को पहले से सर्जरी की आवश्यकता है, तो डॉक्टर की सलाह से वजन कम करने की योजना अपनाना सर्जिकल जोखिम को कम कर सकता है। मोटापा केवल एक लाइफस्टाइल समस्या नहीं, बल्कि सर्जरी के लिहाज से एक गंभीर और “साइलेंट” खतरा है। समय रहते जागरूकता और सही कदम उठाकर इस जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
जिन मरीजों को डाइट और व्यायाम से पर्याप्त फायदा नहीं मिलता, उनके लिए GLP-1 आधारित दवाएं एक विकल्प बन सकती हैं। Semaglutide और Liraglutide जैसी दवाएं भूख नियंत्रित करने और वजन कम करने में मदद करती हैं। हालांकि इनका उपयोग केवल विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही करना चाहिए, ताकि सर्जरी से पहले जोखिम को सुरक्षित रूप से कम किया जा सके।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
