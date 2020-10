Depression in Corona Pandemic in Hindi: कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के बीच लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य (Mental health and COVID-19) का ध्यान रखने के लिए उत्साहित करते हुए कर्नाटक के मेडिकल शिक्षा मंत्री के. सुधाकर ने मानसिक समस्या से जूझ रहे लोगों को राज्य सरकार के अस्पतालों में काउंसलिंग (counselling for mental health) कराने की सलाह दी। सुधाकर ने शनिवार को दुनिया भर में मनाए जाने वाले ‘मानसिक स्वास्थ्य दिवस’ (World Mental Health Day 2020 in hindi) से पहले शुक्रवार को एक बयान में कहा, “मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर कोरोना महामारी (Corona pandemic) के दौरान। राज्य सरकार द्वारा राज्य भर के अस्पतालों में काउंसलिंग सुविधा प्रदान की जा रही है।” Also Read - World Mental Health Day: बढ़ती उम्र में मेंटली फिट रहने के लिए पुरुष जरूर फॉलो करें ये मेंटल फिटनेस टिप्स

कोरोना महामारी में डिप्रेशन से बचने के उपाय

डॉ. सुधाकर ने कहा कि महामारी के दौरान अवसाद (Depression in Corona Pandemic) जैसी समस्या और आत्महत्या को रोकने के लिए और कोरोनोवायरस से लड़ने के लिए मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) के बारे में अधिक जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार, देश भर में 7.5 प्रतिशत लोग मानसिक अवसाद के शिकार हैं। भारत में वैश्विक मानसिक बीमारी का 15 प्रतिशत हिस्सा है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, इस वर्ष के अंत तक 20 प्रतिशत भारतीय मानसिक बीमारी (Depression in Corona Pandemic in hindi) से पीड़ित होंगे, इसलिए मानसिक स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है।"

इस बात का जिक्र करते हुए कि राज्य के पास चुनौती से निपटने करने के लिए एक मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण है। मंत्री ने कहा कि 7.13 लाख लोगों ने राज्यभर के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध व्यक्तिगत परामर्श सुविधा का लाभ उठाया है।

