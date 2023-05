World Malaria Day 2022: 5 तरह का होता है मलेरिया, जानें मलेरिया के लक्षणों और बचाव के उपायों के बारे में यहां

इस लेख में पढ़े मच्छर जनित मलेरिया बीमारी के विभिन्न प्रकारों के बारे में। साथ ही जानें मलेरिया बुखार के लक्षणों और इससे सुरक्षित रहने के कुछ उपायों के बारे में। (Types of Malaria in Hindi)

World Malaria Day 2022: मलेरिया मच्छरों द्वारा जनित एक बीमारी (mosquito borne diseases) है जो बहुत तेजी से फैलती है। यह एक संक्रामक रोग है, जो मादा एनोफिलीज मच्छर के डंक के कारण होती है। इस फीमेल मच्छर के शरीर पर प्लाज्मोडियम वीवेक्स नामक एक परजीवी (Parasite) मौजूद होता है और जब यह मादा मच्छर किसी को काटती है तो यह परजीवी (parasites) भी मानव शरीर के सम्पर्क में आ जाता है। आमतौर पर मलेरिया को एक साधारण बुखार माना जाता है लेकिन यही लापरवाही लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मलेरिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस (World Malaria Day 2022) मनाया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे के पर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को मलेरिया बुखार की गम्भीरता, इसके लक्षणों और इसकी रोकथाम से जुड़े उपायों (prevention of malaria disease) के बारे में जागरूक बनाने की कोशिश की जाती है। इस लेख में आप पढ़ सकते हैं मच्छर जनित जानलेवा बीमारी मलेरिया के विभिन्न प्रकारों के बारे में। साथ ही हम यहां लिख रहे मलेरिया बुखार के प्रमुख लक्षणों और इससे सुरक्षित रहने के कुछ उपायों के बारे में भी। (Types of Malaria in Hindi)

मलेरिया बुखार के लक्षण क्या हैं? (Symptoms Of Malaria)

बुखार (Fever)

कंपकंपी के साथ बुखार

बदन में अकड़न और दर्द (Body Ache)

सिरदर्द (headache)

(headache) बहुत अधिक पसीना आना (excessive sweating)

मसल्स पेन (Muscles pain)

मतली (nausea), चक्कर और उल्टी (vomiting)

कमजोरी (weakness) महसूस करना

ठीक से खड़े हो पाने में असमर्थ होना

मलेरिया के कितने प्रकार होते हैं?

प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम (P. Falciparum)

आंकड़ों के अनुसार वैश्विक स्तर पर मलेरिया का यह प्रकार सबसे गम्भीर माना जाता है क्योंकि मलेरिया से मरनेवाले अधिकांश मरीजों में इसी प्रकार का मलेरिया पाया जाता है। मलेरिया के इस प्रकार के बुखार में बहुत अधिक उल्टी होती है और पीड़ित व्यक्ति पूरी तरह से होश खो देता है। प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम (P. Falciparum) से संक्रमित व्यक्ति को कंपकंपी के साथ बुखार और तेज सिरदर्द की शिकायत होती है।

सोडियम विवैक्स (P. Vivax)

यह भी मलेरिया का एक कॉमन प्रकार है क्योंकि प्रतिवर्ष इससे जुड़े बहुत-से मामले सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार इसके मच्छर और परजीवी दिन के समय डंक मारते है और लगभग 3 दिनों बाद ही इसके लक्षण दिखायी देते हैं। इसीलिए, जब तक इस प्रकार के मलेरिया का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। सोडियम विवैक्स (P. Vivax) टाइप के मलेरिया में पीड़ित व्यक्ति में ये लक्षण दिखायी देते हैं-

भूख मर जाना (loss of appetite) या खाना खाने की इच्छा ना होना

तेज बुखार

सिर में दर्द

कमर दर्द (back pain) और

हाथों-पैरों में तेज़ दर्द (pain in hands and legs)

प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया

इस प्रकार के मलेरिया से पीड़ित लोगों को बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि, प्लाज्मोडियम ओवेल मलेरिया (P. Ovale)) बीमारी का एक असामान्य प्रकार है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस मलेरिया के जीवाणु कई वर्षों तक मरीज के लिवर में रह सकते हैं और भविष्य में इससे बीमार होने की संभावना भी अधिक ही होती है।

प्लास्मोडियम नोलेसी

यह भी मलेरिया का एक प्रकार है जिसका कारण एक प्राइमेट मलेरिया परजीवी होता है। प्लास्मोडियम नोलेसी ( P. knowlesi) में पीड़ित व्यक्ति को कंपकंपी के साथ बुखार होता है।

प्लास्मोडियम मलेरिया (P. malariae)

बेनाइन मलेरिया के नाम से भी पहचाना जाने वाला यह मलेरिया अधिक घातक तो नहीं होता लेकिन आगे चलकर इससे क्वार्टन मलेरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार के मलेरिया में पीड़ित व्यक्ति को 3-4 दिनों बाद बुखार आने लगता है और पीड़ित व्यक्ति के पेशाब के साथ प्रोटीन भी निकलने लगता है। इसके कारण पीड़ित व्यक्ति को बहुत अधिक कमजोरी महसूस हो सकती है।

मलेरिया के प्रसार को रोकने और मच्छरों से बचने के उपाय क्या हैं?

मलेरिया के मच्छर ठहरे हुए पानी में पनपते हैं और इसीलिए मलेरिया से बचने के लिए मच्छरों से बचने और मच्छरों को पनपने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर, बरसात के मौसम में यहां-वहां बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और इसी पानी में मच्छर पनपने लगते हैं। मलेरिया की बीमारी से बचने और मच्छरों के डंक से सुरक्षित रहने के लिए इस तरह के उपाय अपनाए जा सकते हैं-

घर में मच्छर खिड़कियों और दरवाजों से प्रवेश करते हैं इसीलिए घर की सभी खिड़कियों पर जाली लगाएं और दरवाजों पर भी जाली लगवा लें। इस तरह मच्छरों (Mosquitoes) को घर में आने का रास्ता नहीं मिल सकेगा और आपका परिवार मच्छरों से सुरक्षित रह सकेगा। सुबह और शाम के समय मच्छर अधिक सक्रिय रहते हैं इसीलिए, इस समय घर के दरवाजे, रोशनदान और खिड़कियां बंद कर दें। मलेरिया के लक्षण(Symptoms of Malaria) दिखने पर अपने डॉक्टर को इस बारे में सूचित करें और सभी आवश्यक टेस्ट कराएं। इस तरह समय पर इलाज प्रारंभ करने में सहायता होगी। घर की साफ-सफाई का ध्यान रखें। घर के अंदर, लॉन या बाल्कनी जैसे स्थानों पर पानी जमा ना होने दें। गमलों, पानी की टंकियों और फव्वारों आदि की सफाई करें और उनमें पानी जमा ना होने दें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति या बहुत छोटे बच्चे हैं तो उनका विशेष ख्याल रखें। उनका रूटीन चेकअप कराते रहें और उन्हें मच्छरों से सुरक्षित रहने में मदद करें। जब आप घर से बाहर जाएं तो पूरी बांह के कपड़े (full sleeves cloths) पहनें। इसी तरह बच्चों को बाहर खेलने भेजने से पहले उन्हें भी फुल स्लीव कपड़े और मोजे पहनाएं। घर के भीतर मच्छरदानी का प्रयोग करना भी मच्छरों से सुरक्षित रहने का एक अच्छा तरीका है। घर में आसपास के स्थानों पर मच्छरों से बचाव के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाएं। आपके आसपास मच्छरों का प्रकोप हो तो घर से बाहर निकलने से पहले शरीर के खुले हिस्सों जैसे चेहरा, गर्दन और हाथों पर मॉसक्यिटो रिप्लेंट क्रीम (mosquito repellent cream) या लोशन लगाएं।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।

