World Lung Day 2021: फेफड़ों में सूजन होने पर नजर आने वाले इन 7 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज, अपनाएं ये उपचार

World Lung Day 2021: फेफड़ों में सूजन होने पर नजर आने वाले इन 7 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज, अपनाएं ये उपचार

World Lung Day 2021 in Hindi: फेफड़ों में सूजन होने पर नजर आने वाले इन 7 लक्षणों को ना करें नजरअंदाज वरना पड़ सकता है सेहत पर भारी...

World Lung Day 2021 in Hindi: 25 सितंबर को 'वर्ल्ड लंग डे' (World Lung Day) सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन का खास मकसद होता है फेफड़ों को स्वस्थ रखने के बारे में लोगों को जागरूक करना। इस वर्ष यह दिन सेलिब्रेट करने के लिए थीम चुनी गई है 'केयर फॉर योर लंग्स' (Care for your lungs) और फेफड़ों को हेल्दी रखने के बारे में सोचना। इस बार की थीम का मुख्य फोकस होगा टोबैको को ना कहना, वैक्सीनेशन के जरिए फेफड़ों को सुरक्षित रखना, स्वच्छ-साफ एवं शुद्ध हवा लेना, प्रतिदिन एक्सरसाइज करना। फेफड़े हमारे शरीर का एक बेहद ही महत्वपूर्ण अंग है। कई तरीकों से फेफड़ों को स्वस्थ रखा जा सकता है, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीज के होने का खतरा कम हो जाता है।

फेफड़ों में सूजन होने की समस्या है घातक

स्वस्थ रहने के लिए फेफड़ों को सेहतमंद होना बेहद जरूरी है। कोरोना की दूसरी लहर में सबसे ज्यादा फेफड़े प्रभावित हुए हैं। वायरस ने अधिकतर लोगों के फेफड़ों पर अटैक किया, जिससे लोगों की जानें भी गईं। कई बार फेफड़ों में सूजन (Swelling in lungs) भी हो जाती है। फेफड़ों में सूजन (swelling in lungs) होने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जिसमें अस्थमा भी शामिल है। जब फेफड़ों के वायुमार्ग में सूजन हो जाती है, तो ब्रोन्कियल अस्थमा हो जाता है। इस समस्या में बलगम अधिक बनता है, वायुमार्ग संकुचित हो जाता है। सांस लेने में परेशानी होती है और खांसी की समस्या भी अधिक होती है। अस्थमा की समस्या से दुनियाभर में लाखों लोग ग्रस्त हैं।

फेफड़ों में सूजन होने पर नजर आने वाले लक्षण (Symptoms of Swelling in Lungs)

सांस लेने में तकलीफ होना

घुटन महसूस करना

खांसी अधिक होना

खांसी में ब्लड आना

खांसी होने पर हांफने लगना, घरघराहट होना

चिंता और बेचैनी महसूस करना

ठंड महसूस करना

फेफड़ों को सूजन से बचाने के उपाय

1 हेल्दी डाइट लें। इसमें लहसुन, प्याज आदि को अधिक शामिल करें। लहसुन में एलिसिन नामक तत्व सूजन और जलन की समस्या से बचाए रखते हैं। फेफड़ों में संक्रमण भी नहीं होता है। अस्थमा में भी लहसुन का सेवन काफी फायदेमंद होता है। ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर चीजों का सेवन करें। इससे लंग्स स्वस्थ रहते हैं। पानी खूब पिएं। इससे फेफड़े हाइड्रेटेड रहते हैं। फेफड़ों में मौजूद गंदगी की सफाई होती है।

2 धूम्रपान और शराब का सेवन कम से कम करें। ये सभी अस्थमा का कारण बन सकते हैं। धूल-मिट्टी से भी फेफड़ों को नुकसान होता है। बाहर जाएं, तो मास्क पहनें।

3 फेफड़ों को स्वस्थ रखने वाले एक्सरसाइज, योग का अभ्यास करें। भारी एक्सरसाइज करने से बचें, खासकर जब आपको अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ हो रही हो।