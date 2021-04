Tips for Healthy Liver in Hindi: हर साल ”वर्ल्ड लिवर डे 2021” (World Liver Day 2021) पर लिवर से जुड़ी बीमारियों (Liver Diseases) के बारे में जागरूक किया जाता है। लिवर का मुख्य काम है शरीर से हानिकारक और विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करना। यह विटामिन, वसा जैसे अन्य पोषक तत्वों को पचाने में मदद करता है। भोजन को पचाने के लिए पित्त और एंजाइम का उत्पादन भी लिवर ही करता है। एक स्वस्थ्य जीवन के लिए लीवर का सही तरीके से काम करना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं लिवर क्यों होता है खराब और इसे किस तरह से हेल्दी (Tips for Healthy Liver) रखा जा सकता है, ताकि आप गंभीर लिवर डिजीज से बचे रह सकें। Also Read - लिवर को दुरुस्त रखने का कंप्लीट डे प्लान, सुबह 8 से रात 8 बजे तक ये चीजें खाकर आप लिवर को रख सकते हैं हेल्दी

क्यों आती है लिवर में खराबी?

3 एच केयर डॉट इन की सीईओ डॉ रुचि गुप्ता ने बताया कि "आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी सेहत पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उनके खाने-पीने की आदतों के कारण लिवर (Healthy Liver) ठीक से काम करना बंद कर देता है, साथ ही कई अन्य बीमारियों को भी जन्म देता है। लिवर के डैमेज होने के कारण पीलिया का खतरा बढ़ जाता है। पीलिया दूषित पानी, खाना या वायरल इंफेक्शन के कारण होता है। कई बार लिवर में वसा जमने लगता है, जिसे आम भाषा में फैटी लिवर (Fatty Liver) भी कहा जाता है। डायबिटीज और हाई बल्ड प्रेशर के लोगों में लिवर की बीमारियां होना एक आम समस्या है। अगर लिवर का समय पर इलाज न किया जाए तो लिवर कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। लिवर की बीमारी के लक्षणों में बेवजह वजन का घटना, पीलिया होना, भूख न लगना, पाचन में समस्या होना, थकान महसूस करना, बार-बार उल्टी आना आदि शामिल हैं। बेहतर होगा कि आप लोग समय-समय पर जांच करवाते रहे ताकि बीमारी से बचा जा सके और बीमारी हो जाने पर सही समय पर इसका इलाज हो सके।"

नई दिल्ली स्थित सरोज सुपर स्पेशियल्टी हॉस्पिटल के सेंटर फॉर लिवर ट्रांसप्लांट एंड गैस्ट्रो साइंसेज के डायरेक्टर एवं एचओडी डॉ. रवींदर पाल सिंह का कहना है कि “हमारे लिवर के डिटॉक्सीफिकेशन के लिए हमें वसामुक्त या बिना चिकनाई वाला भोजन करना चाहिए। कॉलेस्ट्रोल एक ऐसा वसा है, जिसे हमारा लिवर संश्लेशित करता है और इसके बाद हमारा शरीर इसे ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम लेता है। ऐसे में यह हमारे भोजन का अहम हिस्सा तो है, लेकिन हमें अधिक कॉलेस्ट्रोल वाला भोजन करने से बचना चाहिए। अधिक कोलेस्ट्रॉल वाले भोजन में हम लाल मांस, अधिक चिकनाई वाला भोजन, शक्कर, नमक आदि शामिल करते है। अधिक कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन करने से लिवर के कई तरह के रोग हो सकते हैं, जैसे लिवर का मोटापन जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, दुनिया में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बीमारियों में से एक है। हमें अधिक कॉलेस्ट्रॉल वाले भोजन के बजाए रेशेदार सब्जियां और अनाज का उपयोग करना चाहिए।”

क्या खाएं-पिएं ताकि रहे लिवर हेल्दी (Diet for Healthy Liver)

डॉ. सिंह के अनुसार “आज के समय में लोग धूम्रपान, शराब, तलीभुनी चीजों, जंक फूड, धूम्रपान, खट्टी चीजों का सेवन अधिक करने लगे हैं, जिसके कारण लिवर को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। गलत खानपान के चलते कई बड़ी बीमारियों का समना करना पड़ता है जैसे कि पीलिया, फैटी लिवर, लिवर कैंसर आदि। लीवर को लंबे समय तक स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है कि स्वस्थ जीवनशैली के साथ ही खान-पान भी अच्छा हो। नाश्ता जरूर करें, देर से सोना और देर से उठना (Tips for Healthy Liver in Hindi) बंद करें। प्रोटीन की अधिकता वाला भोजन करें। शराब के अत्यधिक सेवन से बचें। प्रोसेस्ड या डिब्बाबंद भोजन के प्रयोग से बचें, सुबह के समय पेशाब जरूर करें आदि। भोजन में सलाद के अलावा हरी सब्जियों का सेवन अधिक करना चाहिए। लहसुन और अदरक के नियमित प्रयोग से लिवर की कई बीमारियों से बचा जा सकता है। नियमित रूप से ताजे फल खाने चाहिए और शरीर को हाइड्रेटेड रखना चाहिए।”

