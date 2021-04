World Liver Day 2021 in Hindi: आज है ‘वर्ल्ड लिवर डे 2021’ (World Liver Day 2021 in Hindi)। हर साल लिवर डिजीज (Liver Disease) के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ‘विश्व लिवर दिवस’ से संबंधित कई कार्यक्रम विश्व स्तर पर आयोजित किए जाते हैं। लिवर शरीर का एक महत्वपूर्ण और दूसरा सबसे बड़ा अंग है। ऐसा भी कहा जाता है कि लिवर शरीर का ऐसा नाजुक अंग है, जिसकी देखभाल सही तरीके सा ना की जाए, तो यह आसानी से क्षतिग्रस्त हो जाता है। लिवर से संबंधित कई रोग होते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस सी (Hepatitis C) एक संक्रामक रोग है, जो हेपेटाइटिस सी वायरस एचसीवी (HCV) की वजह से होता है और यकृत या लीवर (Liver) को प्रभावित करता है। एक बार जो भी इस बीमारी से ग्रस्त हो जाे, तो इससे पीछा छुड़ाना आसान नहीं। आप नियंत्रण करके ही इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। इसके लिए आपको अपने आहार में कुछ बदलाव और नियंत्रण (Diets for Hepatitis C) करने होंगे। आप जो भी खाते-पीते हैं, वो खाद्य पदार्थ आपके पूरे शरीर खासकर लीवर को प्रभावित करता है। लीवर शरीर की ताकत होती है। यह शरीर का कुशल इंजन है, जो फिल्टर का काम करता है। पर हेपेटाइटिस सी से आपका लीवर ग्रस्त ना हो तो इसके लिए आपको पहले से ही अपना और अपने खानपान (Diets for Hepatitis C Patients) का खास ध्यान देना होगा। Also Read - Food To Avoid In Liver Swelling: लिवर में सूजन होने पर कभी न खाएं ये 6 फूड, वरना डैमेज हो सकता है आपका लिवर

वर्ल्ड लीवर डे 2019 : लीवर के लिए खतरनाक हो सकती हैं आपकी ये 7 आदतें Also Read - लिवर में दर्द होने के 5 कारण, नजरअंदाज करेंगे तो हो सकता है लिवर डैमेज

हेपेटाइटिस सी में कैसा हो खानपान

कई ऐसे आहार हैं, जो लीवर की बामारी हेपेटाइटिस सी को ठीक करने में मदद करते हैं। ये लीवर को नुकसान होने से भी बचाते हैं। अस्वस्थ आहार लेना ही लीवर की इस बीमारी का मुख्य कारण होता है। वसा युक्त भोजन के अधिक सेवन से वजन बढ़ने लगता है, जिससे लीवर की बीमारी होती है। अधिक शराब पीने से भी हेपेटाइटिस सी के होने की संभावना बढ़ जाती है। Also Read - Liver Diseases: लिवर से संबंधित इन 6 गंभीर बीमारियों को ना करें नजरअंदाज, दिखें ये लक्षण तो जरूर करें डॉक्टर से संपर्क

विश्व लीवर दिवस 2019 : लीवर कैंसर के लक्षण, कारण और बचाव के 4 तरीके

हेपेटाइटिस सी, लीवर की अन्य बीमारियों से बचने के लिए खाएं ये आहार

1 हेपेटाइटिस सी या लीवर की अन्य बिमारी होने पर साबुत अनाज, प्रोटीन, कम वसा वाले डेयरी प्रोडक्ट्स, फल, सब्जियों आदि का सेवन खूब करें (Diets for Hepatitis C Patients)।

2 ताजा फल, सब्जियां, दाल, सेम और साबुत अनाज के रूप में उच्च फाइबर का सेवन भी हेपेटाइटिस सी के लक्षणों को कम करता है। यह फाइबर शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करते हैं।

3 कच्चा मांस का सेवन करने से बचें।

4 चीनी और नमक की उच्च मात्रा का सेवन करने से बचें।

5 उच्च वसायुक्त खाद्य पदार्थ खाने पर नियंत्रित करें।

विश्व लीवर दिवस 2019 : रखें अपने लीवर का खास ख्याल

6 फ्राइड या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाने से बचें।

7 साधारण भोजन लें और फास्टफूड से दूरी बनाएं।

8 कच्चा और अधपका भोजन का सेवन करने से परहेज करें।

9 शुद्ध पानी पिएं। पानी को फिल्टर कर के पीना भी लीवर के लिए बेहतर होता है।

10 शराब पीने से बचें, क्योंकि शराब पीने से लीवर की बीमारी और बढ़ जाती है।