Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

किडनी को कैसे नुकसान पहुंचा रही है पेट की चर्बी, गुर्दे खराब होने से पहले ध्यान जरूर दें

World Kidney Day: शरीर का बढ़ता वजन किडनी को भी काफी नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके बारे में कम लोगों को जानकारी है। वर्ल्ड किडनी डे के मौके पर हम इस बारे में जानेंगे।

किडनी को कैसे नुकसान पहुंचा रही है पेट की चर्बी, गुर्दे खराब होने से पहले ध्यान जरूर दें
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Arpit Srivastava

Written by Mukesh Sharma |Published : March 12, 2026 2:21 PM IST

Obesity Effects on Kidneys in Hindi: शरीर का बढ़ता वजन कई बीमारियों को जन्म देता है, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि मोटापा किडनी को नुकसान भी पहुंचाता है। आपने शायद सुना होगा कि शरीर का बढ़ता वजन डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर व हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है और यहां तक कि लिवर को भी नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बहुत ही कम लोगों को पता है कि पेट की बढ़ती चर्बी किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। गोरखपुर के रिजेंसी हॉस्पिटल के नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट में कंसल्टेंट डॉ. अर्पित श्रीवास्तव के अनुसार आजकल बढ़ता मोटापा कई गंभीर बीमारियों की वजह बन रहा है। खासकर पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी यानी बेली फैट सिर्फ शरीर की बनावट ही नहीं बिगाड़ती, बल्कि यह अंदरूनी अंगों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकती है। पेट की अतिरिक्त चर्बी किडनी यानी गुर्दों पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है और लंबे समय में किडनी से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ा सकती है।

कैसे किडनी को नुकसान पहुंचाती है पेट की चर्बी?

किडनी शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो खून को साफ करने, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकालने और पानी व मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। लेकिन जब पेट के आसपास बहुत अधिक चर्बी जमा हो जाती है, तो यह शरीर के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करने लगती है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ सकता है, यानी शरीर इंसुलिन हार्मोन का सही तरह से उपयोग नहीं कर पाता और ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने लगता है।

लंबे समय तक ब्लड शुगर अधिक रहने से किडनी की छोटी-छोटी रक्त वाहिकाएं प्रभावित होती हैं, जिससे किडनी की फिल्टर करने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो सकती है। साथ ही पेट की चर्बी से हाई ब्लड प्रेशर और शरीर के अन्य हिस्सों के साथ-साथ किडनी में सूजन को भी बढ़ा सकती है, जो किडनी के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर सकती हैं।

Also Read

More News

बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ना

डॉ. अर्पित ने आगे बताया कि “पेट की चर्बी शरीर में सूजन (इंफ्लेमेशन) को भी बढ़ा सकती है। जब शरीर में लगातार सूजन बनी रहती है, तो इसका असर कई अंगों पर पड़ता है, जिनमें किडनी भी शामिल है। पेट की चर्बी से हाई ब्लड प्रेशर का खतरा भी बढ़ जाता है, जो किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है। लंबे समय तक अनियंत्रित रक्तचाप रहने से किडनी की रक्त वाहिकाओं पर दबाव बढ़ जाता है और उनकी कार्यक्षमता धीरे-धीरे प्रभावित हो सकती है।”

(और पढ़ें - मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां)

किन लक्षणों को न करें इग्नोर

कई बार किडनी से जुड़ी समस्याओं के शुरुआती लक्षण आसानी से समझ में नहीं आते। लेकिन कुछ संकेत ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है और अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करें -

  • पैरों व टखनों में सूजन आना
  • चेहरे पर सूजन आ जाना
  • पेशाब में झाग बनना
  • लगातार थकान महसूस होना
  • बार-बार पेशाब आना
  • अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ जाना

किन बातों का रखें ध्यान?

अगर किडनी रोगों के खतरे को कम करने के लिए आपके मन में भी यही सवाल आ रहा है कि पेट की चर्बी को कैसे कम करें? तो आप सही सोच रहे हैं क्योंकि, पेट की चर्बी को नियंत्रित करके किडनी से जुड़ी कई समस्याओं के खतरे को कम किया जा सकता है। इसके लिए संतुलित आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, जंक फूड और अधिक नमक से बचना तथा पर्याप्त पानी पीना फायदेमंद माना जाता है। इसके अलावा वजन को नियंत्रित रखना और ब्लड शुगर व ब्लड प्रेशर की नियमित जांच कराते रहना भी जरूरी है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

कुल मिलाकर पेट की बढ़ती चर्बी को केवल बाहरी समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों, खासकर किडनी पर भी असर डाल सकती है। इसलिए स्वस्थ जीवनशैली अपनाकर और समय रहते सावधानी बरतकर किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।

डॉ. अर्पित श्रीवास्तव, कंसल्टेंट - नेफ्रोलॉजी, रीजेंसी हॉस्पिटल, गोरखपुर

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More